احتمالا سری آیفون ۱۳ به اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر مجهز خواهد شد

چند سالی است که اپل به دلیل استفاده از نمایشگر‌های با حاشیه حداقلی، سنسور اثر انگشت را حذف و سیستم تشخیص چهره Face ID را با آن جایگزین کرده است. اما خبرهای جدید از تجهیز خانواده آیفون ۱۳ به سنسور اثر انگشت درون نمایشگر خبر می‌دهند.

اگرچه تکنولوژی تشخیص چهره اپل یا همان Face ID یکی از کاربردی‌ترین، سریع‌ترین، امن‌ترین و محبوب‌ترین‌ها در نوع خود است، اما تحلیل‌گران و منابع آگاه معتقدند اپل باید برای موفقیت خانواده آیفون ۱۳ به بازگشت Touch ID هم فکر کند.

در واقع، گفته می‌شود آیفون‌های امسال به هر دو فناوری تشخیص هویت Touch ID و Face ID مجهز خواهند شد و قرار نیست تشخیص چهره در سری آیفون ۱۳ حذف شود. تفاوت اصلی این است که این‌بار اپل سنسور اثر انگشت را نه در پشت دستگاه و نه در کلید پاور قرار خواهد داد، بلکه آن را به زیر نمایشگر منتقل خواهد کرد.

شاید شما هم به این سوال فکر کنید که اضافه شدن یک ویژگی نه چندان جدید که چند سالی است در گوشی‌های رده بالا و حتی میان‌رده اندرویدی حضور دارد چه اتفاق خاصی برای اپل و آیفون‌هایش محسوب می‌شود؟

شاید بتوان این‌طور به این سوال جواب داد که اپل نمی‌خواهد در ارائه ویژگی‌های جدید اولین باشد، بلکه می‌خواهد بهترین آن‌ها را ارائه کند. برای نمونه، گوگل را به یاد بیاورید که در سال ۲۰۱۹ با معرفی پیکسل ۴ و ۴ ایکس ال سعی کرد رقیبی برای سیستم تشخیص چهره سه‌بعدی اپل معرفی کند.

متاسفانه سیستم تشخیص چهره گوگل نتوانست انتظارها را برآورده کند و به همین دلیل این شرکت سال گذشته و همزمان با معرفی پیکسل ۵، پیکسل ۴a و ۴a 5G دوباره به استفاده از اسکنر اثر انگشت در قاب پشتی دستگاه بازگشت.

البته شاید امسال پیکسل ۶ با استفاده از سنسور اثر انگشت درون نمایشگر بتواند آیفون ۱۳ و سایر رقبای اندرویدی را به چالش بکشد. اما اپل همیشه محافظه‌کارانه با فناوری‌های جدید برخورد می‌کند و احتمالا پس از چند سال تأخیر در استفاده از اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر، با فناوری تکامل یافته‌ای وارد میدان رقابت خواهد شد.

در حال حاضر اطلاعی از چگونگی تست اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر توسط اپل و یا شرکت‌های تامین کننده قطعات و تجهیزات مورد نیاز آن در دست نیست. اما تحلیل‌گران Barclays امروز اعلام کرده‌اند که در سال جاری آیفون ۱۳ به اسکنر اثر انگشت پنهان و ناچ (بریدگی بالای نمایشگر) کوچکتر مجهز خواهد شد.

ناچ بالای نمایشگر به این دلیل کوچکتر خواهد شد که اپل از نسخه جمع‌و‌جورتری از سیستم یکپارچه نور در آیفون ۱۳ استفاده خواهد کرد که این یعنی Face ID همچنان در این نسل هم حضور خواهد داشت.

آیفون ۱۴ که در سال ۲۰۲۲ معرفی خواهد شد، اگر استفاده از سیستم تابش نور به سنسور ToF (مدت پرواز) به شیوه فعلی را کنار بگذارد، حتی‌ می‌تواند ناچ را هم به یک حفره کوچک تبدیل کند، مانند آنچه در گوشی‌های اندرویدی مشاهده می‌کنیم.

حال که بحث سنسور ToF مطرح شد، بد نیست به این مورد هم اشاره کنیم که با توجه به شنیده‌ها، به‌نظر می‌رسد همانند آیفون ۱۲ و آیفون ۱۲ مینی، آیفون ۱۳ و آیفون ۱۳ مینی نیز به اسکنر سه‌بعدی موسوم به LiDAR مجهز نخواهند بود.

با توجه به این پیش‌بینی، می‌توان دو مورد را درباره نسل بعد دریافت؛ اول این‌که اپل بر خلاف فروش ناامید کننده آیفون ۱۲ مینی، همچنان قصد دارد نسخه‌ای کامپکت از خانواده پرچم‌دارش داشته باشد و آيفون ۱۳ مینی را هم تولید خواهد کرد. مورد بعد نیز تجهیز آیفون ۱۳ پرو و آیفون ۱۳ پرو مکس به ماژول چهارگانه مجهز به سنسور LiDAR است.

البته اگرچه گفته شده سیستم دوربین سری آیفون ۱۳ مشابه سری آیفون ۱۲ است، اما به این معنی نیست که سخت افزار دوربین آن‌ها کاملا یکسان خواهد بود و تغییری در آن اعمال نخواهد شد.

همان‌طور که انتظار می‌رود، فناوری صفحه نمایش و زبان طراحی آیفون‌های امسال با آیفون‌های سال گذشته تفاوتی نخواهند داشت. از جمله شایعه‌های مهم دیگری که درباره مدل‌های امسال مطرح شده است، حذف پورت لایتنینگ یا همان درگاه شارژ در حداقل یکی از مدل‌هاست که قرار است جای خود را به سیستم شارژ بی‌سیم مگ‌سیف بدهد.

با حذف پورت لایتنینگ و اضافه شدن فضای داخلی بیشتر، می‌توان انتظار داشت مدل مذکور که احتمالا یکی از دو نسخه پرو خواهد بود، به باتری بزرگتر و حافظه داخلی بیشتر مجهز شود.

منبع: PhoneArena

The post احتمالا سری آیفون ۱۳ به اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر مجهز خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala