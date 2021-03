با توجه به جدیدترین خبرهای منتشر شده پیرامون برنامه‌های وان‌پلاس برای عرضه‌ی محصولات جدیدش، به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد در تاریخ ۲۳ مارس امسال (۳ فروردین ۱۴۰۰) از ساعت هوشمند خود با نام احتمالی وان‌پلاس واچ رونمایی کند.

وان‌پلاس را بیشتر به خاطر فعالیت آن در ساخت گوشی‌های هوشمند می‌شناسیم. اگرچه در این بخش هم عملکرد شرکت به خوبی شرکت‌های مطرح بازار نیست اما طی یکی دو سال اخیر به تعداد محصولات وان‌پلاس در بازار اضافه شده و بیشتر نام آن را سر زبان‌ها می‌شنویم. وان‌پلاس تا به این لحظه در ساخت ساعت‌های هوشمند فعالیت نداشته اما مدت زمان بسیار زیادی است که می‌شنویم شرکت مشغول ساخت یک ساعت هوشمند است که بنا به دلایلی متاسفانه تا به این لحظه شاهد رونمایی از آن نبودیم.

ابتدا قرار بود سال گذشته و همراه با وان‌پلاس ۸T، شاهد رونمایی از این ساعت هوشمند باشیم که این اتفاق رخ نداد و پیت لا، مدیرعامل شرکت اعلام کرد رونمایی از این گجت، اوایل سال ۲۰۲۱ رخ خواهد داد. حال با توجه به پستی که شعبه‌ی هندوستان شرکت در صفحه‌ی رسمی خود در توییتر منتشر کرده، ظاهرا به‌زودی باید شاهد رونمایی از ساعت هوشمند وان‌پلاس واچ باشیم. البته در رابطه با نام و تاریخ دقیق رونمایی نکاتی نیز وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم.

مضمون پست توییتری وان‌پلاس این بوده که کاربران تمایل داشتند وان‌پلاس ساعت هوشمندی را راهی بازار کند و این موضوع را در یک ویدیوی کوتاه شامل درخواست‌های متعدد مردم به نمایش گذاشت و اشاره کرد این اتفاق هم به‌زودی خواهد افتاد. البته این توییت اکنون در دسترس نیست منتها اگر قرار باشد این اتفاق به‌زودی رخ دهد، تنها تاریخی که می‌تواند منطقی باشد، ۲۳ مارس امسال (۳ فروردین ۱۴۰۰) خواهد بود چرا که پرچم‌داران سری وان‌پلاس ۹ نیز در این تاریخ رونمایی می‌شوند.

وان‌پلاس در انجمن رسمی خود هم به این نکته اشاره کرد که محصول جدیدی که به جمع گجت‌های کنونی شرکت اضافه می‌شود، مختص سلامتی بوده و حتی وضعیت کاربران را هنگام خواب نیز پایش می‌کند. این یعنی قطعا یک ساعت هوشمند در راه است و به قابلیت‌های سلامتی متعددی نظیر پایش وضعیت خواب مجهز خواهد شد که خب غافلگیرکننده هم نیست چون اکنون تقریب تمام ساعت‌های هوشمند مطرح بازار به این قابلیت مجهز هستند.

نکته‌ی دوم اما به نام این ساعت برمی‌گردد. از زمانی که اولین شایعه پیرامون این محصول منتشر شده تا به این لحظه، از این ساعت به عنوان وان‌پلاس واچ یاد می‌شد و در هیچ خبرگزاری دیگری ندیدیم یا از زبان هیچ افشاگری نشنیدیم که شرکت چینی نام خاصی را برای این ساعت در نظر گرفته باشد. به همین خاطر این احتمال وجود دارد که نام این ساعت هنگام رونمایی، از وان‌پلاس واچ به چیز دیگری تغییر کند.

اگرچه خبر عرضه‌ی این ساعت مدت‌هاست منتشر می‌شده اما اطلاعات زیادی از بابت مشخصات فنی دقیق، قیمت و قابلیت‌های نرم‌افزاری آن در اختیار نداریم و باید منتظر ماند و دید طی ده روز آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

