در حالی که این روزها خبرهای زیادی پیرامون گوشی‌های هوشمند نوکیا نمی‌شنویم، روز گذشته اما خبری منتشر شد مبنی براینکه شرکت در حال کار روی یک گوشی جدید تحت عنوان نوکیا ۸.۴ ۵G است و قرار است آن را به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و پردازنده‌ی مورد انتظار اسنپدراگون ۷۷۵ مجهز کند.

نوکیا از زمانی که به ساخت گوشی‌های اندرویدی روی آورده، تنها یک پرچم‌دار قدرتمند و تعداد کمی گوشی میان‌رده و اقتصادی راهی بازار کرد. متاسفانه بنا به دلایلی نامشخص، فعالیت زیادی را از این شرکت محبوب در ساخت گوشی‌های هوشمند شاهد نیستیم این در حالی است که محصولات نوکیا کیفیت خوبی هم داشتند (صرف نظر از نوکیا ۹ PureView). با این حال به نظر می‌رسد امسال حداقل یک گوشی جدید به سبد محصولات شرکت اضافه خواهد شد؛ یک گوشی میان‌رده که تحت عنوان نوکیا ۸.۴ ۵G شناخته می‌شود.

وب‌سایت NokiaPowerUser که این خبر را منتشر کرده معتقد است نوکیا ۸.۴ ۵G به عنوان جانشین نوکیا ۸.۳ ۵G، به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و پردازنده‌ی مورد انتظار اسنپدراگون ۷۷۵ یا اسنپدراگون ۷۷۵G مجهز خواهد شد. کوالکام هنوز از این پردازنده رونمایی نکرده اما انتظار می‌رود قدرت سخت‌افزاری آن در حد و اندازه‌های پرچم‌دارهای نسل گذشته باشد. همچنین به نظر می‌رسد گوگل هم پیرو سیاست کنونی خود، از همین پردازنده در پیکسل ۶ استفاده خواهد کرد. بنابراین انتظار داریم محصول مورد نظر یکی از بهترین میان‌رده‌هایی باشد که کاربران می‌توانند در سال ۲۰۲۱ خریداری کنند.

در رابطه با مشخصات فنی دیگر این گوشی شامل میزان حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی خبری در اختیار نداریم اما گفته می‌شود یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی به عنوان منبع تغذیه‌ی آن فعالیت خواهد کرد. دلیل استفاده از این باتری پرظرفیت هم احتمالا نمایشگر این گوشی است که گفته می‌شود ۶.۵ اینچی و از نوع +Quad-HD، با پنل PureDisplay V4 خواهد بود؛ نمایشگری که احتمالا از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز هم پشتیبانی می‌کند و به همین خاطر وجود یک باتری پرظرفیت کاملا منطقی است.

روی پنل پشتی گوشی نوکیا ۸.۴ ۵G احتمالا شاهد ۵ دوربین خواهیم بود. یعنی همان تعداد دوربین که برای پرچم‌دار نه چندان محبوب شرکت یعنی نوکیا ۹ PureView در نظر گرفته شده بود و انتقادات فراوانی را هم چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ طراحی ظاهری به همراه داشت. به همین خاطر بعید به نظر می‌رسد از لحاظ نوع چینش و کیفیت عکاسی، وضعیت مشابهی را به نسبت نوکیا ۹ شاهد باشیم. گفته می‌شود نوکیا در این گوشی از دو سنسور محبوب فوق عریض و تله‌فوتو در کنار دوربین اصلی استفاده می‌کند و دو سنسور دیگر را سنجش عمق و ماکرو تشکیل می‌دهند.

در رابطه با مشخصات دوربین‌های این گوشی، جز دوربین اصلی که گفته می‌شود ۱۰۸ مگاپیکسلی است اطلاعی نداریم. حال اینکه کیفیت عکاسی آن تا چه اندازه خوب است بستگی به تکنیک‌های نرم‌افزاری دارد که شرکت در محصول خود قرار می‌دهد. لازم به ذکر است دوربین سلفی این گوشی هم احتمالا به صورت حفره‌ای و درون نمایشگر تعبیه خواهد شد. آخرین جزئیاتی هم که وب‌سایت NokiaPowerUser در رابطه با این گوشی منتشر کرده مربوط به سیستم صوتی آن است که گفته می‌شود از فناوری OZO Audio در آن استفاده خواهد شد که تجربه‌ی لذت‌بخشی را برای کاربران رقم خواهد زد.

اینکه نوکیا ۸.۴ ۵G در چه تاریخی رونمایی می‌شود، چه قیمتی برای آن در نظر گرفته می‌شود و نام و سایر مشخصات آن چه خواهد بود، از پرسش‌هایی است که فعلا برای آن‌ها پاسخی نداریم. قرار بود نوکیا شیوه‌ی نام‌گذاری پرچم‌دارهای خود را تغییر دهد و امسال هم از یک گوشی با نامی متفاوت رونمایی کند. حال اینکه نوکیا ۸.۴ ۵G همان گوشی است یا خیر باید منتظر ماند و دید. گفته می‌شود پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۷۵ اواخر این ماه رونمایی خواهد شد؛ بنابراین می‌توان امیدوار بود نیمه‌ی اول امسال از نماینده‌ی جدید نوکیا رونمایی شود.

