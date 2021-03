با توجه به پستی که لو ویبینگ، مدیرعامل ردمی در صفحه‌ی رسمی خود در ویبو منتشر کرده به نظر می‌رسد شیائومی قصد دارد طی ماه‌های آینده از یک پرچم‌دار قدرتمند و همچنین یک گوشی گیمینگ رونمایی کند.

شیائومی طی سال‌های اخیر تعداد پرچم‌دارهای خود را به شکل چشمگیری افزایش داده و اینطور که به نظر می‌رسد، برای سال ۲۰۲۱ هم همین سیاست در پیش گرفته خواهد شد. اوایل امسال بود که شرکت از گوشی می ۱۱ به عنوان اولین پرچم‌دار مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ خود رونمایی کرد که در مواردی نظیر نمایشگر، یک گوشی کم‌نظیر به حساب می‌آمد. اما به نظر می‌رسد امسال دو گوشی دیگر هم به پرچم‌داران شرکت چینی اضافه خواهند شد که یکی از آن‌ها یک پرچم‌دار قدرتمند و دیگری یک گوشی گیمینگ است.

با توجه به پستی که لو ویبینگ، مدیرعامل ردمی در حساب رسمی خود در ویبو به اشتراک گذاشت، نام پرچم‌دار قدرتمند شرکت طبق ترجمه‌ی ماشینی از عبارت چینی، «پادشاه ماشین» (machine king) و نام گوشی گیمینگ هم e-sport game phone خواهد بود. البته ویبینگ در پست خود به این نکته نیز اشاره کرده که اگر کاربران علاقه‌ی زیادی به دیدن این گوشی‌ها دارند باید اندکی منتظر بمانند اما مشخص نشد دقیقا چقدر این انتظار باید به طول بینجامد.

اینکه نام این گوشی‌ها دقیقا چه خواهد بود، نمی‌دانیم و ویبینگ هم چیزی در این رابطه نگفت اما در حال حاضر، با توجه به شایعات و خبرهای گوناگون، گوشی بلک شارک ۴ و شیائومی می ۱۱ اولترا را می‌توان کاندیدای خوبی برای آنچه که ویبینگ در سر داشته در نظر گرفت. چرا که می ۱۱ اولترا یک پرچم‌دار بسیار قدرتمند با طراحی خاص خواهد بود و بلک شارک ۴ هم از سری محصولات گیمینگ بلک شارک به حساب می‌آید که هر سال راهی بازار می‌شوند. هر دوی این گوشی‌ها قرار است اواخر امسال راهی بازار شوند بنابراین شاید منظور ویبینگ از «کاربران باید اندکی منتظر بمانند»، همین بوده باشد.

با توجه به خبرهای منتشر شده، شیائومی می ۱۱ اولترا به عنوان قدرتمندترین گوشی از سری پرچم‌دارهای می ۱۱، بیشتر تمرکز خود را روی دوربین منعطف کرده و گفته می‌شود به دوربین پریسکوپی با بزرگ‌نمایی ۵ یا ۱۰ برابر مجهز خواهد شد. همچنین یک نمایشگر ثانویه هم در کنار ماژول بزرگ دوربین این گوشی قرار گرفته که ظاهرا در ثبت تصاویر سلفی با دوربین اصلی به کمک کاربر خواهد آمد.

اینطور که به نظر می‌رسد، هر دو گوشی باید به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز شوند. البته اگر کوالکام در نیمه‌ی دوم امسال از مدل پلاس این پردازنده رونمایی کند و شیائومی هم تاریخ رونمایی و عرضه‌ی این گوشی‌ها را به اواخر امسال موکول کند، احتمال اینکه حداقل در بلک شارک ۴ شاهد استفاده از اسنپدراگون ۸۸۸ پلاس باشیم هم زیاد است. همچنین این احتمال هم وجود دارد که نمایشگر بکار رفته در بلک شارک ۴ از رفرش‌ریتی بیشتر از ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی کند.

جالب اینجاست که کیونهَو لو، مدیرعامل شرکت ZTE در پاسخ به این پست لو ویبینگ به گوشی جدید نوبیا رد مجیک ۶ پرو اشاره کرده که از ۱۸ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برد. حال باید دید در پاسخ به این کری جالب از سوی مدیرعامل ZTE، شیائومی چه پاسخی خواهد داد.

شیائومی گوشی با شارژ سریع ۲۰۰ واتی می‌سازد

منبع‌: GSMArena

The post شیائومی تیزری از یک پرچم‌دار قدرتمند و یک گوشی گیمینگ منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala