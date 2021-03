به نظر می‌رسد شیائومی قصد دارد به‌زودی از مدل ارزان‌قیمت‌تر پرچم‌داران سری می ۱۱ خود با نام می ۱۱ لایت رونمایی کند. محصولی که ضخامت بسیار کمی داشته و به‌تازگی در وب‌سایت TENNA نیز شاهد حضور آن بودیم.

شیائومی سال ۲۰۲۱ را با عرضه‌ی می ۱۱ آغاز کرد. محصولی که اولین پرچم‌دار از سری پرچم‌داران می ۱۱ بود و البته فعلا، تنها پرچم‌دار این سری نیز به حساب می‌آید. شیائومی هنوز از مدل پرو، اولترا و لایت این سری رونمایی نکرده و قرار است طی ماه‌های آینده این اتفاق رخ دهد. اما به نظر می‌رسد بیشتر از همه، به زمان معرفی مدل می ۱۱ لایت نزدیک شده باشیم. چرا که به‌تازگی شاهد حضور آن در وب‌سایت TENNA نیز بودیم.

شیائومی هنوز تاریخ دقیقی را برای رونمایی از این گوشی تعیین نکرده اما از آن جایی که می ۱۱ لایت با شماره مدل M2101K9AG موفق به دریافت گواهی‌های متعددی شده، به نظر می‌رسد این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد. امروز اما محصولی با شماره مدل تقریبا مشابه (M2101K9C) در TENNA حضور یافت که به نظر می‌رسد این محصول هم می ۱۱ لایت باشد.

متاسفانه برخلاف معمول، اینبار تصویری از این گوشی در وب‌سایت یاد شده منتشر نشد اما یک سری جزئیات آن لیست شده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به نمایشگر ۶.۵۵ اینچی و باتری ۴۱۵۰ میلی‌آمپر ساعتی اشاره کرد. همچنین طبق شایعاتی که پیش‌تر منتشر شده، ظاهرا این محصول از نمایشگری ۹۰ یا ۱۲۰ هرتزی با پنل مولد بهره خواهد برد که وضوح تصویر در آن به +FHD می‌رسد. علاوه بر این‌ها، احتمالا یک شارژر ۳۳ واتی هم به همراه محصول در جعبه وجود خواهد داشت که با در نظر گرفتن ظرفیت نه چندان بالای باتری، باید بتواند با سرعت خوبی آن را شارژ کند.

مشخصات فنی و تصویر گوشی شیائومی می ۱۱ لایت لو رفت

اما آنچه که باعث جذابیت بالای این گوشی شده، بخش مربوط به ابعاد و اندازه‌ی گوشی است. جایی که ضخامت این محصول تنها ۶.۸۱ میلی‌متر ذکر شده. برای اینکه متوجه‌ی ضخامت کم این گوشی شوید اصلا نیازی به تصویر هم ندارید چرا که ۶.۸۱ میلی‌متر برای یک گوشی هوشمند بسیار کمتر از حدی است که این روزها برای یک گوشی در نظر گرفته می‌شود. همین موضوع باعث کاهش وزن چشمگیر دستگاه هم خواهد شد اما در این رابطه چیزی گفته نشده.

از آن جایی که این گوشی جانشین مدل می ۱۰ لایت به حساب می‌آید، انتظار داریم پردازنده‌ی بکار رفته در آن هم اسنپدراگون ۷۷۵G باشد. پردازنده‌ای که کوالکام هنوز آن را معرفی نکرده اما قرار است به عنوان جانشین اسنپدراگون ۷۶۵G در گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار بگیرد. روی پنل پشتی می ۱۱ لایت با توجه به تصاویری که منتشر شده سه لنز دوربین را مشاهده می‌کنیم که شامل دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و ماکروی ۵ مگاپیکسلی می‌شوند. سیستم‌عامل پیش‌فرض گوشی نیز طبیعتا اندروید ۱۱ خواهد بود.

به لطف خبرهایی که پیش‌تر در رابطه با می ۱۱ لایت منتشر شده، به نظر می‌رسد شیائومی قصد دارد مدل پایه‌ی این گوشی را که از ترکیب حافظه‌ی ۶/۱۲۸ گیگابایت برخوردار است، با قیمت ۴۰۰ یورو به فروش برساند. حال اینکه آیا مدل‌هایی با میزان حافظه‌ی بیشتر هم تولید خواهند شد یا خیر موضوعی است که برای دانستن آن باید اندکی منتظر بمانیم.

آیا شیائومی می ۱۱ می‌تواند رقیب قدر گلکسی S21 باشد؟

