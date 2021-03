گوشی HTC Wildfire E3 با دوربین چهارگانه معرفی شد

با وجود اینکه طی چند سال گذشته شرکت اچ‌تی‌سی از دوران اوج خود فاصله گرفته و وضعیت مناسبی ندارد، اما ساخت گوشی‌های جدید را کنار نگذاشته است. ساعاتی قبل گوشی HTC Wildfire E3 معرفی شد که یک گوشی پایین‌رده با دوربین چهارگانه و تراشه‌ی مدیاتک محسوب می‌شود.

گوشی HTC Wildfire E3 از تراشه‌ی هلیو P22 مدیاتک بهره می‌برد که مجهز به پردازنده‌ی هشت هسته‌ای با سرعت ۲ گیگاهرتز است. کاربران برای خرید آن می‌توانند از بین ۳ و ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند. همچنین امکان استفاده از کارت microSD با حداکثر ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت وجود دارد.

از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به نمایشگر ۶٫۵ اینچی LCD با رزولوشن HD+ اشاره کنیم. حسگر اثر انگشت هم در پنل پشتی تعبیه شده است. در پنل پشتی این گوشی، دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۳ مگاپیکسلی است و در کنار آن اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی قرار دارد. در بریدگی نمایشگر هم یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.

انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود ولی سرعت شارژ آن اعلام نشده است. با وجود اینکه ماه‌ها از انتشار اندروید ۱۱ می‌گذرد، گوشی HTC Wildfire E3 همراه با اندروید ۱۰ راهی بازار می‌شود. این گوشی قرار است به زودی راهی بازار روسیه شود ولی معلوم نیست با چه قیمتی و در چه تاریخی به دست کاربران ساکن روسیه می‌رسد.

منبع: GSM Arena

