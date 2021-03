مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که تولید انبوه ایرپادز ۳ در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۱ آغاز خواهد شد. این یعنی در آینده‌ی نزدیک نباید انتظار معرفی این محصول را داشته باشیم و احتمالا اواخر ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود. آقای «کو» پیش از این گفته بود که ایرپادز ۳ در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ معرفی می‌شود و شایعات دیگر به معرفی آن در ماه جاری میلادی اشاره کرده‌اند.

در رابطه با جزئیات ایرپادز ۳ گزارش‌های زیادی منتشر شده که به طور معمول نشان‌دهنده‌ی عرضه‌ی این محصول در آینده‌ی نزدیک هستند. همچنین یکی دیگر از افشاگران مشهور اخیرا گفته که ایرپادز ۳ آماده‌ی عرضه به بازار است.

روی هم رفته، آقای «کو» انتظار دارد که که مجموع فروش مدل‌های مختلف ایرپادز در سال ۲۰۲۱ به ۷۸ میلیون واحد برسد که برای مقایسه باید بگوییم در سال ۲۰۲۰ این آمار حدود ۹۰ میلیون واحد بوده است. هنوز معلوم نیست که با آغاز تولید انبوه ایرپادز ۳، آیا تولید نسل قبلی آن متوقف می‌شود یا نه.

مینگ-چی کو می‌گوید که اپل در این زمینه بر سر دو راهی قرار دارد؛ اگر فروش ایرپادز ۲ با قیمت پایین‌تر ادامه پیدا کند، این موضوع منجر به کاهش فروش ایرپادز ۳ می‌شود و از طرف دیگر اگر مدل ارزان‌تر ایرپادز در بازار وجود نداشته باشد، فروش کلی ایرپادز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در حال حاضر شرکت‌های مختلف هدفون‌های بی‌سیم جذابی را با قیمت‌های متنوعی راهی بازار کرده‌اند و به اعتقاد آقای «کو»، این موضوع منجر به کاهش سهم بازار اپل در این حوزه می‌شود.

اگرچه مدل‌های مختلف ایرپادز از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برند، اما این مزایا با بهبود قابلیت‌های محصولات ساخت شرکت‌های رقیب و قیمت پایین‌تر آن‌ها در حال کمرنگ‌تر شدن است. مینگ-چی کو در نهایت در گزارش خود نوشته که اگر اپل می‌خواهد سهم بازار خود را در این زمینه حفظ کند، باید به فکر نوآوری‌های سخت‌افزاری مانند ارائه‌ی قابلیت‌های مربوط به سلامتی باشد.

