اینطور که به نظر می‌رسد، HMD Global قصد دارد به‌زودی از سه گوشی جدید خود با نام‌های نوکیا G10، نوکیا X10 و X20 رونمایی کند.

به‌تازگی خبری منتشر شد مبنی براینکه HMD می‌خواهد شیوه‌ی نام‌گذاری گوشی‌های خود را تغییر دهد. این روزها گوشی‌های نوکیا با نام‌‌های عجیب و غریبی راهی بازار می‌شوند به گونه‌ای که اصلا مشخص نیست کدام گوشی در چه سالی و با چه مشخصاتی راهی بازار شده. اما شنیدیم که این اتفاق قرار است از امسال تغییر کند و گوشی‌های نوکیا با نام‌های مشخصی عرضه شوند.

البته زمانی که این خبر منتشر شد نمی‌دانستیم گوشی‌های جدید نوکیا در چه تاریخی رونمایی می‌شوند اما HMD Global اخیرا اعلام کرد ۸ آوریل امسال (۱۹ فروردین ۱۴۰۰)، رویدادی برگزار خواهد شد و طی آن سه گوشی جدید با نام‌های نوکیا X10 و X20 و نوکیا G10 رونمایی می‌شود.

دو گوشی از سری X، در سبد محصولات میان‌رده‌ی شرکت قرار می‌گیرند و نکته‌ی مثبت در رابطه با آن‌ها این است که از شبکه‌ی پرسرعت ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند. قلب تپنده‌ی این دو گوشی را احتمالا اسنپدراگون ۴۸۰ تشکیل خواهد داد که پردازنده‌ی نسبتا قدرتمندی در محدوده‌ی قیمتی مربوطه به حساب می‌آید.

نوکیا G10 اما یک گوشی اقتصادی خواهد بود که از ۴ دوربین روی پنل پشتی خود بهره می‌برد. اینطور که گفته می‌شود، نمایشگر این گوشی ۶.۳ اینچی و از نوع LCD خواهد بود که وضوح آن به +HD می‌رسد. باتری که برای این گوشی در نظر گرفت شده، ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که با توجه به اندازه و وضوح نمایشگر باید کافی باشد. از این بابت که پردازنده‌ی بکار رفته در نوکیا G10 یک پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای است مطمئن هستیم اما متاسفانه در رابطه با نام و سرعت فرکانس آن اطلاعی نداریم.

آنچه که در رابطه با این گوشی می‌دانیم، استفاده از ۳ یا ۴ گیگابایت رم و حداقل ۳۲ یا ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در کنار این پردازنده است که گوشی مورد نظر را در محدوده گوشی‌های اقتصادی، به یک انتخاب خوب بدل می‌کند. ۴ دوربینی که روی پنل پشتی این محصول قرار می‌گیرند شامل یک دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، یک دوربین فوق عریض ۵ مگاپیکسلی و دو سنسور دو مگاپیکسلی سنجش عمق و ماکرو می‌شوند. دوربین سلفی نیز با اندازه‌ی ۱۶ مگاپیکسل روی پنل جلوی دستگاه تعبیه شده.

با توجه به گفته‌های وب‌سایت منبع، به نظر می‌رسد نوکیا G10 با قیمت ۱۳۹ یورو و گوشی‌های نوکیا X10 و X20 هم به ترتیب با قیمت‌های ۳۰۰ و ۳۵۰ یورو به فروش برسند که خب قیمت نسبتا بالایی برای گوشی‌هایی با این قدرت سخت‌افزاری به حساب می‌آید. با این حال باید منتظر ماند و دید طی هفته‌های آتی چه خبرهای بیشتری پیرامون گوشی‌های جدید نوکیا منتشر می‌شود.

