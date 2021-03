با توجه به خبرهایی که اخیرا منتشر شده، به نظر می‌رسد آنر قصد دارد در ماه جولای امسال (اوایل تابستان سال ۱۴۰۰) از یک پرچم‌دار جدید با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ رونمایی کند.

همانطور که می‌دانید، آنر مدتی است که از هواوی جدا شده؛ این جدایی اگرچه دیگر محبوبیت و شهرت هواوی را برای محصولات این شرکت به همراه ندارد اما باعث شده آنر بتواند خود را از فشار سخت تحریم‌های آمریکا که متوجه این شرکت هم شده بود خلاص کند و اکنون گوشی‌هایی با پشتیبانی از سرویس‌ها و خدمات گوگل راهی بازار کند. در استفاده از تراشه‌هایی که از فناوری آمریکا در ساخت آن‌ها استفاده شده هم مشکل خاصی برای آنر وجود ندارد.

به همین خاطر آن‌ها بدون هیچگونه نگرانی، البته فعلا، به کار خود ادامه می‌دهند. حال به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد اوایل تابستان پیش رو از یک پرچم‌دار جدید رونمایی کند که برخلاف سری V40، یک پرچم‌دار حقیقی و بسیار قدرتمند به حساب می‌آید. آنر اوایل امسال از سری گوشی‌های V40/View 40 رونمایی کند. اما این محصولات زیر نظر هواوی و با پردازنده‌ی ساخت مدیاتک یعنی +Dimensity 1000 راهی بازار شدند که اگرچه قدرت بالایی در امور پردازشی دارد اما هیچگاه نمی‌تواند در حد و اندازه‌های اسنپدراگون ۸۸۸ باشد.

البته اینکه پرچم‌دار جدید آنر تا این اندازه قرار است دیر رونمایی و راهی بازار شود دو دلیل دارد. طبق گفته‌های منابع داخلی، هنوز هم بر سر این موضوع که معماری پرچم‌دار جدید چگونه باشد و اینکه آیا باید از پلتفرم کوالکام در آن استفاده شود یا خیر بحث و گفت‌و‌گو وجود دارد.

دلیل دوم که نه فقط آنر بلکه همه‌ی شرکت‌ها را درگیر خود کرده، عدم موجودی کافی تراشه‌های اسنپدراگون ۸۸۸ در بازار است. از آن جایی که بسیاری از شرکت‌های اندرویدی از این پردازنده در گوشی‌های خود استفاده می‌کنند، به همین خاطر بخش تولیدی شدیدا تحت فشار قرار دارد و این موضوع هم باعث شده تراشه به اندازه‌ی کافی وجود نداشته باشد که پاسخ‌گوی نیاز همه‌ی شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی باشد.

به همین خاطر آنر تصمیم گرفته سفارشات پردازنده‌ی خود را به تابستان پیش رو موکول کند که اگر قرار باشد شرایط به روال عادی بازگردد، تا آن زمان حتما مشخص خواهد شد. حال اینکه بحث خود آن‌ها بر سر استفاده از پلتفرم کوالکام به کجا خواهد کشید هم موضوع مهمی است که باید در نهایت به سرانجام برسد.

با این حال تابستان پیش رو زمانی است که احتمالا شاهد رونمایی از پرچم جدید و قدرتمند شرکت آنر خواهیم بود که اگر اتفاقی هم رخ ندهد، باید از خدمات و نرم‌افزارهای گوگل هم پشتیبانی کنند.

