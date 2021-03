شیائومی قصد دارد به احتمال بسیار فراوان به‌زودی از گوشی بلک شارک ۴ پرو رونمایی کند. در همین راستا به‌تازگی مدیرعامل بلک شارک نمونه تصویر ثبت شده توسط دوربین مبتنی بر هوش مصنوعی این گوشی را هم منتشر کرد.

سری گوشی‌های بلک شارک از محبوب‌ترین محصولات گیمینگ بازار به حساب می‌آیند و تاکنون مدل‌های مختلفی از آن‌ها با قیمت مناسب و قدرت سخت‌افزاری بسیار بالا راهی بازار شده‌اند. جدیدترین سری از این گوشی‌ها با نام بلک شارک ۴ راهی بازار خواهند شد که به نظر می‌رسد فعلا شامل دو مدل استاندارد و پرو می‌شوند.

اما خبر جدیدی که منتشر شده، در رابطه با مدل پرو یعنی بلک شارک ۴ پرو است که گفته می‌شود مانند گوشی نسل گذشته از سه دوربین روی پنل پشتی خود بهره می‌برد؛ دوربین‌هایی که به لطف هوش مصنوعی می‌توانند در فرایند پردازش تصویر به گوشی در ثبت تصاویر باکیفیت کمک کند.

اخیرا لو ویبینگ هم در حساب رسمی خود در ویبو اشاره‌ای به گوشی گیمینگ جدید شیائومی داشت و اعلام کرد این گوشی‌ها در دست ساخت قرار دارند که تصور می‌شد منظور از گوشی گیمینگ همان بلک شارک ۴ باشد. البته ویبینگ در آن پست به این نکته نیز اشاره کرد که اگر به این گوشی علاقه‌مند هستیم باید اندکی منتظر بمانیم اما دقیقا مشخص نکرد تا چه اندازه. حال با انتشار نمونه تصویر ثبت شده توسط این گوشی، به نظر می‌رسد باید طی هفته‌های آینده شاهد رونمایی از آن باشیم.

البته صرفا با یک تصویر نمی‌توان قضاوت کرد بلک شارک ۴ پرو یک گوشی قدرتمند در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری است و خب این انتظار هم از یک گوشی گیمینگ نمی‌رود تا در حد و اندازه‌های پرچم‌دارهای معمولی در این بخش ظاهر شود. در رابطه با گوشی گیمینگ بلک شارک ۴ پرو تا به این لحظه خبرهای زیادی منتشر نشده اما می‌توانیم با اطمینان بگوییم از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ در آن استفاده شود.

در رابطه با مدل استاندارد اما به لطف اطلاعاتی که در کنسول گوگل‌پلی، گواهی ۳C، وب‌سایت TENNA و بنچمارک گیک‌بنچ منتشر شده، جزئیات خوبی را می‌دانیم که از جمله آن‌ها می‌توان به تجهیز آن به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۱۲۰ واتی با قابلیت شارژ باتری این گوشی از ۰ تا صد در مدت ۱۵ دقیقه، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ و نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز اشاره کرد. البته به نظر می‌رسد قابلیت‌های دو گوشی سوا از پردازنده، با یکدیگر برابر باشد.

لازم به ذکر است در رابطه با قیمت، تاریخ دقیق رونمایی و عرضه‌ی این گوشی‌ها و اینکه چه مدل دیگری قرار است به همراه آن‌ها رونمایی و راهی بازار شود اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما انتظار می‌رود به‌زودی خبرهایی پیرامون آن‌ها منتشر شود.

