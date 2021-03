قیمت گوشی پوکو X3 پرو لو رفت

پوکو که یکی از برندهای زیرمجموعه‌ی شیائومی محسوب می‌شود، به تازگی اعلام کرده که در تاریخ ۲۳ مارس (۳ فروردین) از گوشی جدید خود رونمایی می‌کند. بر اساس شایعات و گزارش‌های مختلف، در این تاریخ شاهد معرفی پوکو X3 پرو خواهیم بود.

همانطور که از نام این گوشی پیداست، پوکو X3 پرو مدل قدرتمندتر پوکو X3 محسوب می‌شود. در رابطه با جزئیات این گوشی گزارش‌های مختلفی مطرح شده ولی حالا می‌توانیم به قیمت مدل‌های مختلف آن هم بپردازیم.

روشن است که نمی‌توانیم این قیمت‌ها را تایید کنیم ولی با توجه به لیست فاش شده از طرف یکی از اپراتورهای اروپایی، مدل پایه‌ی این گوشی با ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی احتمالا با قیمت ۲۶۹ یورو راهی بازار اروپا می‌شود. گران‌ترین مدل این گوشی هم از ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و ظاهرا ۳۱۹ یورو قیمت دارد. این گوشی قرار است در رنگ‌های برنزی، مشکی و آبی به دست کاربران برسد.

قلب تپنده‌ی پوکو X3 پرو تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۶۰ است. ظاهرا در پنل پشتی آن ۴ دوربین تعبیه شده که در کنار دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین اولترا واید، ماکرو و سنسور تشخیص عمق انجام وظیفه می‌کنند. همچنین باید به باتری با ظرفیت بیش از ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژ ۳۳ واتی و نمایشگر ۱۲۰ هرتزی با رزولوشن FHD+ هم اشاره کنیم.

با توجه به اینکه هفته‌ی آینده از این گوشی رونمایی می‌شود، به زودی از قیمت نهایی و مشخصات رسمی آن خبردار خواهیم شد.

