بر اساس یک گزارش جدید، کوالکام در حال آماده‌سازی جانشین تراشه‌ی اسنپدراگون ۷c برای لپ‌تاپ‌های میان‌رده است. به نظر می‌رسد جانشین اسنپدراگون ۷c مبتنی بر اسنپدراگون ۷۷۵ است و از بین ویژگی‌های فاش شده از آن می‌توانیم به فناوری ساخت ۵ نانومتری، پشتیبانی از امواج میلی‌متری شبکه ۵G و رم LPDDR5 اشاره کنیم. گفته می‌شود شیائومی می ۱۱ لایت با همین تراشه به دست کاربران می‌رسد.

برخلاف جانشین اسنپدراگون ۸cx که ظاهرا تمام هسته‌های پردازشی از سرعت بالایی بهره می‌برند، این تراشه در مجموع از ۸ هسته‌ی پردازشی بهره می‌برد که ۴ هسته از نوع کم‌مصرف به حساب می‌آیند و سرعت آن‌ها به ۱.۸ گیگاهرتز می‌رسد. یکی از هسته‌ها با داشتن سرعت ۲.۷ گیگاهرتز بیشترین سرعت را ارائه می‌دهد و باقی هسته‌ها از سرعت ۲.۴ گیگاهرتز بهره می‌برند.

برای مقایسه باید بگوییم که اسنپدراگون ۷c از دو هسته‌ی Cortex-A76 با سرعت ۲.۴ گیگاهرتز و ۶ هسته‌ی Cortex-A55 استفاده می‌کند. این یعنی جانشین آن از لحاظ قدرت پردازشی با بهبود قابل توجهی روبرو می‌شود. با توجه به اینکه اسنپدراگون ۷c در تعدادی از کروم‌بوک‌ها مورد استفاده قرار گرفته، احتمالا جانشین آن هم به کروم‌بوک‌ها راه پیدا می‌کند.

تاریخچه‌ی چیپست‌های سری اسنپدراگون ۸۰۰

