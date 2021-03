از ساعت هوشمند گلکسی واچ ۴ چه انتظاراتی داریم؟

گلکسی واچ ۳ یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند برای کاربران اندروید محسوب می‌شود و از معدود گجت‌هایی است که می‌تواند به عنوان یک رقیب قدر برای اپل واچ در نظر گرفته شود. البته این موضوع به معنای بی‌نقص بودن آن نیست و از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌تواند بهبود پیدا کند. روی هم رفته گلکسی واچ ۴ یک فرصت مناسب برای سامسونگ است که توانایی‌های خود را به رخ کاربران بکشد.

اما در نهایت این ساعت هوشمند از چه ویژگی‌هایی بهره می‌برد؟ در ادامه به تعدادی از ویژگی‌های مورد انتظار از آن می‌پردازیم.

توان پردازشی و ظرفیت ذخیره‌سازی بیشتر

سامسونگ از سال ۲۰۱۸ که نخستین گلکسی واچ را عرضه کرده، از نظر سخت‌افزاری بهبود چشمگیری برای نسل‌های بعدی آن عملی نکرده است. گلکسی واچ ۳ همچنان مبتنی بر همان تراشه‌ی ۲ هسته‌ای اگزینوس ۹۱۱۰ است و به همین خاطر دیگر وقت آن رسیده که گلکسی واچ ۴ در این زمینه بهبودهای قابل توجهی را دریافت کند.

متأسفانه، مشخص نیست که سامسونگ در این زمینه قصد دارد چه کارهایی را انجام دهد و این شرکت هنوز هیچ جانشینی برای اگزینوس ۹۱۱۰ معرفی نکرده است. شاید این شرکت تراشه‌ی موردنظر را به جای فناوری ۱۰ نانومتری با فناوری ۷ نانومتری بسازد اما این اقدام منجر به جهش بزرگ در سرعت آن نخواهد شد. بنابراین به احتمال زیادی این ساعت هم از همان پردازنده‌ی قدیمی بهره می‌برد.

البته راهکارهای دیگری برای بهبود عملکرد وجود دارد. به عنوان مثال افزایش ظرفیت حافظه رم می‌تواند منجر به بهبود قابلیت‌های چندوظیفگی شود و اپلیکیشن‌ها برای انجام کارهای مختلف به رم بیشتری دسترسی خواهند داشت. از طرف دیگر، زمانی که اپل واچ با ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود، سامسونگ هم دیگر هیچ بهانه‌ای برای ادامه‌ی استفاده از حافظه ۸ گیگابایتی ندارد.

افزایش تعداد و بهبود کیفیت سنسورها

بهترین ساعت‌های هوشمند، ابزارهای سلامتی و تناسب اندام ارزشمندی هستند. سامسونگ هم به خوبی این را می‌داند و قابلیت‌هایی مانند نوار قلب و پایش اکسیژن خود را ارائه کرده اما کاملا روشن است که گلکسی واچ ۴ باید ویژگی‌های بیشتری را به ارمغان بیاورد. به همین خاطر، باید سامسونگ به فکر افزایش تعداد و بهبود سنسورها باشد.

در رابطه با پشتیبانی گلکسی واچ ۴ و اپل واچ ۷ از قابلیت نظارت بر قند خون شایعه‌هایی منتشر شده است. بخش قابل توجهی از جمعیت جهان مبتلا به دیابت هستند. اگر این بیماران بدون نیاز به خون گرفتن بتوانند صرفاً با گلکسی واچ ۴ از وضعیت قند خون خود خبردار شوند، این ویژگی می‌تواند کیفیت زندگی آن‌ها را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد.

علاوه بر این، امیدواریم سامسونگ کیفیت سنسورهای فعلی را هم بهتر کند. سنسورهای جی‌پی‌اس و پایش ضربان قلب موجود در گلکسی واچ ۳ گاهی اوقات عملکرد دقیقی ندارند. اگرچه مشکلات آن‌ها چندان وخیم محسوب نمی‌شود، اما روی هم رفته دقت داده‌های مربوط به تندرستی را کاهش می‌دهند.

اکوسیستم نرم‌افزاری بهتر

سیستم‌عامل تایزن یکی از بهترین پلتفرم‌های نرم‌افزاری برای ساعت‌های هوشمند به حساب می‌آید. رابط کاربری دایره‌ای شکل آن به راحتی درک می‌شود و اگر ساعت موردنظر حاشیه‌ی چرخان داشته باشد، استفاده از آن لذت‌بخش می‌شود.

اما باید خاطرنشان کنیم که طی سال‌های گذشته، تایزن تکامل چندانی نداشته و ضعف‌های آن بیش از پیش توجه را جلب می‌کنند. به عنوان مثال، تنوع اپلیکیشن‌های این پلتفرم همچنان پایین است. اگرچه اپلیکیشن‌های مفیدی مانند اسپاتیفای و Strava برای این پلتفرم عرضه شده، ولی تنوع اکوسیستم اپل و حتی Wear OS در آن دیده نمی‌شود.

فارغ از اینکه سخت‌افزار گلکسی واچ ۴ تا چه حد بهبود پیدا می‌کند، اگر کاربران نتوانند از امکانات نرم‌افزاری موردنظر خود بهره ببرند، این موضوع اهمیت زیادی نخواهد داشت. سامسونگ باید ارتباط خود را با توسعه‌دهندگان بهتر کند یا حداقل برای ارائه‌ی اپلیکیشن‌های به‌خصوص، به آن‌ها مبلغی را بپردازد.

اگرچه شایعاتی در مورد مهاجرت سامسونگ به سمت پلتفرم Wear OS مطرح شده، ولی به احتمال زیاد این موضوع برای گلکسی واچ ۴ عملی نخواهد شد. اگرچه این مهاجرت از جنبه‌های مختلف مزایای متنوعی را به همراه دارد، اما سامسونگ اگر می‌خواهد ویژگی‌هایی مانند حاشیه‌ی چرخان را حفظ کند، باید این سیستم‌عامل را به طور گسترده شخصی‌سازی کند. در نهایت فارغ از رویکرد سامسونگ، امیدواریم تنوع اپلیکیشن‌ها برای ساعت‌های هوشمند سامسونگ بهبود پیدا کند.

همچنین باید به بهبود ارتباط با گوشی‌های غیر سامسونگ هم اشاره کنیم. اگرچه شما می‌توانید ساعت‌های هوشمند این شرکت را با گوشی‌های غیر سامسونگ و حتی آیفون وصل کنید، اما انجام چنین کاری چندان راحت و آسان نیست. روی هم رفته امیدواریم گلکسی واچ ۴ با انواع گوشی‌های اندرویدی سازگاری بالایی داشته باشد و کاربران بدون هیچ مشکلی بتوانند از امکانات مختلف این ساعت بهره ببرند.

بهبود تنوع ظاهری

اگر از یک صاحب اپل واچ در مورد ویژگی‌های طراحی موردعلاقه‌شان بپرسید، آن‌ها احتمالا به انواع و اقسام کیس‌ها و بندها اشاره می‌کنند و روی هم رفته کاربران اپل واچ در این زمینه به گزینه‌های متنوعی دسترسی دارند. اما از طرف دیگر، سامسونگ چنین تنوعی را ارائه نمی‌دهد. به همین خاطر کاربران باید به سه رنگ بدنه، ۲ نوع بدنه و تعداد محدودی بند، بسنده کنند.

سامسونگ لازم نیست در این زمینه به پای اپل برسد اما باید حق انتخاب زیادی را به کاربران ارائه دهد تا بتوانند با توجه به سلیقه‌ی خود، ظاهر گلکسی واچ را شخصی‌سازی کنند. باید ببینیم آیا سامسونگ این ویژگی را عملی خواهد کرد یا نه.

