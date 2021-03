برخی از پرچم‌داران همراه با دو دوربین دارای رزولوشن بالا راهی بازار شده‌اند که از بین آن‌ها می‌توانیم به گلکسی S20 اولترا، اوپو فایند ایکس ۳ پرو و وان‌پلاس ۸ پرو اشاره کنیم. اما حالا رئیس بخش موبایل ZTE اعلام کرده که جدیدترین پرچم‌دار این شرکت از سه دوربین ۶۴ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

هنوز دیگر جزئیات دوربین‌های این گوشی فاش نشده است اما طبق اظهارنظر این مدیر ارشد، به احتمال زیاد با دوربین اصلی، اولترا واید و تله‌فوتو مواجه خواهیم شد. باید خاطرنشان کنیم استفاده از سه دوربین ۶۴ مگاپیکسلی لزوما به معنای ثبت عکس‌های فوق‌العاده نیست زیرا سنسورهای ۶۴ مگاپیکسلی مختلفی در بازار وجود دارد.

به عنوان مثال چندین گوشی ارزان‌قیمت با دوربین ۶۴ مگاپیکسلی راهی بازار شده که به دلیل کوچک بودن اندازه‌ی پیکسل‌ها، در محیط‌های کم‌نور عکس‌های باکیفیتی را ثبت نمی‌کنند. این در حالی است که سنسورهایی مانند IMX686 می‌توانند رزولوشن بالا را در کنار پیکسل‌های بزرگ‌تر به ارمغان بیاورند.

مدتی قبل هم گوشی پرچم‌دار اوپو فایند ایکس ۳ پرو با دو دوربین اصلی و اولترا واید ۵۰ مگاپیکسلی معرفی شد؛ استفاده از سنسور یکسان برای این دو دوربین منجر به ثبات بیشتر رنگ‌ها و جزئیات تصاویر ثبت شده با آن‌ها می‌شود. بنابراین اگر ZTE برای هر سه دوربین موردنظر از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی یکسانی استفاده کند، شاهد هماهنگی بیشتر کیفیت عکس‌های گرفته شده با دوربین‌های مختلف خواهیم بود.

