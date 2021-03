روز گذشته شرکت بلک شارک رسما اعلام کرد گوشی شیائومی بلک شارک ۴ و بلک شارک ۴ پرو در تاریخ ۲۳ مارس سال جاری (۳ فروردین ۱۴۰۰) رونمایی می‌شوند.

اینطور که به نظر می‌رسد بالاخره بعد از شایعات و خبرهای فراوان، قرار است به‌زودی شاهد رونمایی یکی از جذاب‌ترین سری گوشی‌های گیمینگ بازار یعنی بلک شارک ۴ باشیم. با در نظر گرفتن مشخصات فنی و قابلیت‌هایی که تا به این لحظه می‌دانیم قرار است در این گوشی‌ (و مدل پرو) مورد استفاده قرار بگیرد، باید مثل همیشه انتظار محصولات قدرتمند، زیبا و جذابی را داشته باشیم و خوشبختانه تا رونمایی رسمی این گوشی‌ها هم تنها یک هفته زمان باقی مانده؛ در نتیجه نیازی نیست زمان زیادی را منتظر بمانیم.

مدیرعامل بلک شارک روز گذشته پستی را در شبکه‌ی اجتماعی ویبو به اشتراک گذاشت که در آن شاهد نمونه تصویر ثبت شده توسط دوربین اصلی گوشی بلک شارک ۴ پرو بودیم. گفته می‌شود این گوشی قرار است از سیستم دوربین سه‌گانه مبتنی بر هوش مصنوعی بهره ببرد و در همین راستا، شرکت قصد داشته عملکرد خوب آن را در قالب یک تصویر به نمایش بگذارد. البته یک گوشی گیمینگ بیشتر به خاطر توانایی و قابلیت‌های مخصوص گیمینگ مورد توجه قرار می‌گیرد اما خب ظاهرا بلک شارک خواسته از لحاظ دوربین هم نماینده‌ی خود را مجهز، راهی بازار کند.

در آن پست اشاره‌ای به تاریخ رونمایی از گوشی‌های بلک شارک ۴ نشد اما شرکت به‌تازگی اعلام کرد در تاریخ ۲۳ مارس (۳ فروردین) این اتفاق رخ خواهد داد و دو گوشی بلک شارک ۴ و ۴ پرو با شماره مدل‌های PRS-A0 و KSR-A0 رونمایی می‌شوند. در رابطه با مشخصات فنی بلک شارک ۴ اگرچه خبرهای متعددی منتشر نشده اما به لطف اطلاعات وب‌سایت TENNA می‌دانیم قرار است در آن از باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۱۲۰ واتی با امکان شارژ گوشی از ۰ تا ۱۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه و پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۷۰ مورد استفاده قرار بگیرد. (پردازنده‌ی مدل پرو اسنپدراگون ۸۸۸ خواهد بود).

همچنین وب‌سایت TENNA تصاویری را هم از مدل استاندارد این سری به نمایش گذاشته که یک گوشی نسبتا بزرگ با ناچ روی نمایشگر و ماژول افقی دوربین را نشان می‌دهد. علاوه بر این‌ها حسگر اثرانگشت این گوشی نیز با کلید پاور روی فریم کناری گوشی ادغام شده. برخلاف مدل‌های قبل، پنل پشتی بلک شارک ۴ طراحی به نسبت ساده‌تری دارد. از این زاویه به نظر می‌رسد به یک پرچم‌دار کاملا معمولی نگاه می‌کنیم، حال چه قابلیت‌های دیگری برای آن در نظر گرفته شده که باعث می‌شود شاهد یک گوشی گیمینگ قدرتمند باشیم موضوعی است که برای دانستن آن حدودا یک هفته باید منتظر بمانیم.

بلک شارک ۴ پرو هم از نمایشگری ۶.۶۷ اینچی بهره می‌برد و ظاهرا در ضعیف‌ترین نسخه‌ی خود به ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز می‌شود. امتیاز بنچمارک AnTuTu این محصول هم نشان می‌دهد برخلاف مدل استاندارد، شیائومی برای این گوشی پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ را در نظر گرفته که در حال حاضر بهترین و قدرتمندترین پردازنده برای گوشی‌های اندرویدی است. استفاده از اسنپدراگون ۸۷۰ برای مدل استاندارد اما اگرچه از لحاظ توان سخت‌افزاری تفاوت چشمگیری را به نسبت پرچم‌داران مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس سال گذشته به ارمغان نمی‌آورد اما قطعا در کاهش قیمت تاثیر به‌سزایی خواهد داشت؛ در نتیجه این تصمیم بلک شارک را به فال نیک می‌گیریم.

از آن جایی که این گوشی‌ها یک هفته‌ی دیگر رونمایی می‌شوند، می‌توان انتظار داشت بلک شارک باز هم جزئیات بیشتری از آن‌ها را به صورت رسمی اعلام کند چرا که بدین شکل می‌تواند کاربران را برای رویداد معارفه کاملا مشتاق و هیجان‌زده نگه دارد.

