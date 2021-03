در حالی که پیش‌تر شنیده بودیم HMD Global قصد دارد به‌زودی از گوشی نوکیا G10 رونمایی کند، امروز خبری منتشر شد مبنی براینکه این محصول با پردازنده‌ی مدیاتک Helio P22 و ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار شود.

HMD Global چندی پیش اعلام کرد در راستای بهبود وضعیت نام‌گذاری گوشی‌های خود قصد دارد سری محصولات خود را با نامی جدید راهی بازار کند. بدین ترتیب کاربران کار راحت‌تری در شناختن گوشی‌های مربوط به شرکت فنلاندی خواهند داشت. اولین گوشی که مشمول سیاست جدید می‌شد قرار بود نوکیا G10 نام داشته باشد و همین امسال رونمایی شود. ظاهرا این موضوع که به‌زودی شاهد رونمایی از این گوشی خواهیم بود حقیقت دارد چرا که HMD هم اخیرا اعلام کرد ۸ آوریل امسال (۱۹ فروردین ۱۴۰۰)، طی رویدادی از این گوشی و دو گوشی دیگر با نام‌های نوکیا X10 و X20 رونمایی خواهد کرد.

از آن جایی که کمی بیشتر از سه هفته تا رونمایی رسمی از نوکیا G10 زمان باقی مانده، انتظار داشتیم جزئیات بیشتری از آن منتشر شود که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد و این محصول را با پردازنده‌ی Helio P22 و ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم در بنچمارک گیک‌بنچ مشاهده کردیم. البته به نظر می‌رسد این مدل پایه‌ی نوکیا G10 باشد چرا که گفته می‌شود مدلی با ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم هم در دست ساخت قرار دارد.

امتیازی که نوکیا G10 در بنچمارک کسب کرده در بخش تک و چند هسته‌ای به ترتیب ۱۵۰ و ۸۵۸ بوده. اگرچه نمره‌ی نسبتا پایینی است اما خب از یک گوشی در محدوده‌ی اقتصادی، انتظار بیشتری از این هم نداشتیم. سایر مشخصاتی که با توجه به بنچمارک گیک‌بنچ از این گوشی متوجه شدیم شامل ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم، اندروید ۱۱ و فرکانس پایه‌ی ۲.۰ گیگاهرتز پردازنده می‌شوند.

نوکیا G10 از نمایشگری ۶.۳۲ اینچی با پنلی از جنس LCD با فناوری IPS و وضوح ۷۲۰ × ۱۵۶۰ پیکسل بهره خواهد برد که نشان می‌دهد محصول مورد نظر در محدوده‌ی گوشی‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. به عنوان منبع تغذیه‌ی این گوشی شاهد حضور یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستیم که باید کافی به نظر برسد. روی پنل پشتی هم شاهد ۴ دوربین هستیم که شامل دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، ۵ مگاپیکسلی فوق عریض، ۲ مگاپیکسلی سنجش عمق و ۲ مگاپیکسلی ماکرو می‌شود. روی نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی تعبیه شده که مشخص نیست به صورت حفره‌ای است یا قطره‌ای، چرا که فعلا تصویری از این محصول در اختیار نداریم.

همانطور که گفته شد، HMD Global قصد دارد در تاریخ ۸ آوریل امسال (۱۹ فروردین ۱۴۰۰) از این گوشی رونمایی کند. همچنین دو گوشی نوکیا X10 و X20 هم در آن رویداد رونمایی خواهند شد که به اینترنت ۵G و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۸۰ مجهز می‌شوند.

چرا نوکیا دو سال است پرچم‌دار جدید عرضه نکرده؟

