گلکسی A70 آپدیت اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.1 را دریافت کرد

روز گذشته بالاخره گوشی گلکسی A70 نیز به اندروید ۱۱ و رابط کاربری One UI 3.1 مجهز شد تا دومین و احتمالا آخرین آپدیت نرم‌افزاری عمده خود را پس از عرضه دریافت کرده باشد.

سامسونگ در سال ۲۰۱۹ و به همراه تعداد زیادی از گوشی‌های سری A، از گوشی گلکسی A70 نیز رونمایی کرد. میان‌رده‌ای که به لطف قیمت مناسب و قدرت سخت‌افزاری نسبتا خوب توانست محبوبیت بالایی در میان کاربران پیدا کند. این گوشی اما با اندروید ۹.۰ Pie راهی بازار شد و طبق سیاست سامسونگ در قبال گوشی‌هایش انتظار داشتیم دو به‌روزرسانی نرم‌افزاری را دریافت کند. سال گذشته اندروید ۱۰ برای این گوشی منتشر شد و حالا می‌بینیم که شرکت کره‌ای اندروید ۱۱ را هم به همراه رابط کاربری One UI 3.1 برای گلکسی A70 عرضه کرد.

سامسونگ در فوریه‌ی سال گذشته اندروید ۱۰ را رسما برای گوشی‌های گلکسی A70 عرضه کرد اما برای اندروید ۱۱، ماه مه برای دریافت به‌روزرسانی در نظر گرفته شد. اما حالا می‌بینیم میان‌رده‌ی محبوب شرکت حدودا ۲ ماه زودتر از انتظار، توانسته این آپدیت را دریافت کند که خبر بسیار خوبی برای دارندگان آن به حساب می‌آید.

آپدیت اندروید ۱۱ با شماره‌ی A705FNXXU5DUC6 فعلا برای کاربران اوکراین منتشر شده اما قطعا طی روزها یا در نهایت یکی دو هفته‌ی آینده کاربران تمام مناطق می‌توانند این آپدیت را برای گوشی خود دریافت کنند. همچنین همراه با این به‌روزرسانی، بسته‌ی امنیتی ماه مارس ۲۰۲۱ هم برای گلکسی A70 عرضه خواهد شد. حجم این به‌روزرسانی حدودا ۲ گیگابایت (۱.۹ گیگابایت) است به همین خاطر قبل از دانلود از بابت سرعت اینترنت مطمئن شوید تا بتوانید بدون هیچگونه اختلال، روند دانلود و نصب را پشت سر بگذارید.

در این بین باید به این نکته هم اشاره کنیم که آپدیت اندروید ۱۱ احتمالا آخرین آپدیتی خواهد بود که برای گلکسی A70 منتشر می‌شود. سامسونگ همزمان با رونمایی از گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ اعلام کرد از این پس تمام پرچم‌دارهای سال ۲۰۱۹ و بعد از آن و یک سری میان‌رده‌های قدرتمند خود را به مدت سه‌سال به سیستم‌عامل جدید اندروید به‌روزرسانی می‌کند، بدین ترتیب گلکسی A70 طبق همان سیاست قبلی، باید دو آپدیت اندروید را دریافت می‌کرد که این اتفاق هم افتاده.

انتظار می‌رود با این به‌روزرسانی، مشکلات و باگ‌های فراوانی از گلکسی A70 رفع شده و بهبودی‌های زیادی هم آن اضافه شود. هرچند نباید انتظار داشته باشیم یک سری قابلیت‌های جذاب، به همان خوبی و کیفیت که برای گوشی‌های جدید عرضه می‌شود برای این گوشی نیز در دسترس قرار بگیرد. همانطور که اشاره شد، فعلا این به‌روزرسانی برای کاربران اوکراینی گلکسی A70 منتشر شده و کمی طول می‌کشد تا همه بتوانند آن را دریافت کنند. با این حال می‌توانید از طریق مسیر زیر به صورت دستی به بررسی وضعیت به‌روزرسانی اقدام کنید.

Settings > Software update > Download and install

