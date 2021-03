طبق اعلام «دی‌جی کو»، رئیس بخش موبایل سامسونگ، این شرکت گلکسی نوت را به طور کامل کنار نگذاشته است اما در سال ۲۰۲۱ خبری از معرفی نسل جدید این سری نخواهد بود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این مقام ارشد در جلسه‌ای با حضور سهام‌داران گفته که سامسونگ در سال ۲۰۲۲ از نسل جدید گلکسی نوت رونمایی خواهد کرد. طی ماه‌های گذشته، گزارش‌های زیادی در مورد مرگ سری گلکسی‌ نوت‌ منتشر شده و با معرفی گلکسی S21 اولترا، این شایعات افزایش پیدا کردند.

قلم S Pen یک ویژگی مختص گوشی‌های گلکسی‌ نوت‌ بود ولی S21 اولترا نیز از این مشخصه پشتیبانی می‌کند. با توجه به همین موضوع، گمانه‌زنی‌ها و شایعات زیادی در مورد پر کردن جای خالی گوشی‌های نوت توسط سری گلکسی S مطرح شد. از طرف دیگر، «دی‌جی کو» به مشکلات مربوط به تامین تراشه هم اشاره کرده است.

این مقام ارشد تاریخ حدودی عرضه‌ی نسل جدید سری گلکسی‌ نوت‌ در سال ۲۰۲۲ را مشخص نکرده ولی معمولا این خانواده در نیمه‌ی دوم سال میلادی معرفی می‌شوند. طی چند سال گذشته، سری گلکسی S و گلکسی‌ نوت‌ روزبه‌روز شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا کرده‌اند و احتمالا سامسونگ با عدم عرضه‌ی سری نوت در سال جاری قصد دارد تاثیر این تصمیم بر روی فروش سری گلکسی S را هم بررسی کند.

به نظر شما آیا سال ۲۰۲۲ نسل جدید گلکسی نوت‌ معرفی خواهد شد یا اینکه سامسونگ به طور کلی آن را کنار خواهد گذاشت؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

چرا حذف گلکسی نوت از بهترین تصمیم‌های سامسونگ است؟

