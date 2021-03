سامسونگ از دو گوشی گلکسی A52 و A72 رونمایی کرد

بعد از مدت‌ها انتظار، سامسونگ بالاخره از گوشی‌های میان‌رده‌ی گلکسی A52 و A72 رونمایی کرد. گوشی گلکسی A52 در دو مدل ۴G و ۵G راهی بازار می‌شود ولی کاربران برای خرید گلکسی A72 باید به اینترنت ۴G بسنده کنند. در ادامه به مشخصات این گوشی‌ها می‌پردازیم.

گلکسی A52 و A52 5G

گلکسی A52 عضو کوچک‌تر این خانواده محسوب می‌شود و از نمایشگر ۶.۵ اینچی بهره می‌برد. وزن آن هم به ۱۸۹ گرم می‌رسد. این نمایشگر مبتنی بر فناوری سوپر امولد است و رزولوشن ۱۰۸۰p+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز را برای مدل ۴G و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز برای مدل ۵G ارائه می‌دهد. بر روی این نمایشگر، شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ۵ تعبیه شده است.

در پنل پشتی این گوشی، ۴ دوربین دیده می‌شود که دوربین اصلی از سنسور ۶۴ مگاپیکسلی و لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. حالت شب دوربین این گوشی، ۱۲ فریم را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا عکس‌های باکیفیت و روشنی ثبت شود. همچنین به لطف بهره‌گیری از لرزشگیر اپتیکال، حالت شب کیفیت بهتری را به ارمغان می‌آورد. همچنین دوربین اصلی قادر به ثبت ویدیوهای ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است.

در کنار آن دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است و همچنین باید به دوربین‌های ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم. در ضمن نباید دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم. انرژی این گوشی از جانب باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و درون جعبه هم شارژر ۱۵ واتی قرار دارد. البته این گوشی از سرعت شارژ ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

مدل ۴G مبتنی بر اسنپدراگون ۷۲۰G است ولی مدل ۵G از اسنپدراگون ۷۵۰G بهره می‌برد. اسنپدراگون ۷۵۰G یک نسل جدیدتر محسوب می‌شود و پردازنده‌ی گرافیکی آن نسبتا بهتر است. البته هر دو تراشه مبتنی بر فناوری ساخت ۸ نانومتری هستند. اگر مدل ۴G را خریداری کنید، برای حافظه رم باید بین ۴، ۶ و ۸ گیگابایت ظرفیت دست به انتخاب بزنید. مدل ۵G هم از ۶ و ۸ گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می‌کند. حافظه داخلی آن هم ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت قابل افزایش است.

قیمت مدل ۴G گلکسی A52 از ۳۵۰ یورو آغاز می‌شود و برای خرید ارزان‌ترین مدل ۵G آن باید ۴۳۰ یورو بپردازید.

گلکسی A72

گلکسی A72 به دلیل داشتن نمایشگر ۶.۷ اینچی و باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، گوشی بزرگ‌تری محسوب می‌شود. البته این افزایش اندازه، منجر به افزایش قابل توجه وزن نشده و وزن آن فقط ۲۰۳ گرم است. گلکسی A72 مدل ۵G ندارد و از اسنپدراگون ۷۲۰G بهره می‌برد.

نمایشگر آن هم مبتنی بر فناوری سوپر امولد است و از رزولوشن ۱۰۸۰p+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. این گوشی هم مانند برادر کوچک‌تر خود از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد.

در پنل پشتی گلکسی A72، دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی و ماکرو ۵ مگاپیکسلی دیده می‌شود. البته به جای سنسور تشخیص عمق، سامسونگ یک دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری تعبیه کرده است. از دیگر شباهت‌های این گوشی با گلکسی A52 می‌توانیم به پشتیبانی از شارژ ۲۵ واتی اشاره کنیم.

گلکسی A72 و A52 همراه با رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ به دست کاربران می‌رسند و مانند بسیاری از گوشی‌های سامسونگ، ۳ نسخه‌ی اصلی اندروید را دریافت خواهند کرد.

مدل پایه‌ی این گوشی ۴۵۰ یورو قیمت دارد که با پرداخت این مبلغ، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی نصیبتان می‌شود. همچنین مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی هم راهی بازار خواهد شد که هنوز قیمت آن اعلام نشده است.

