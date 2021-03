گلکسی A52 در برابر گلکسی A51

سال ۲۰۲۰ سال سختی برای صنعت تلفن همراه بود و شرکت‌های سازنده‌ی گوشی در دنیا مجبور بودند که به‌سرعت خود را با شرایط پیش آمده تطابق دهند تا بتوانند که بهترین عملکرد را در وضعیت بد این بازار داشته‌ باشند.

می‌توان گفت که اکنون مدت‌هاست که بسیاری از کاربران به جای انتخاب گوشی‌های پرمیوم به سراغ خرید گوشی‌های میان‌رده می‌روند. نگاهی به گوشی‌های میان‌رده‌ با سیستم عامل اندروید نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۰ گوشی گلکسی A51 توانست عنوان موفق‌ترین گوشی جهان را به خود اختصاص دهد.

با توجه به این موضوع، می‌توان گفت که سامسونگ اکنون فرمول ساخت یک گوشی موفق را در اختیار دارد و این شرکت قصد دارد تا با عرضه‌ی گوشی جدیدی در این خانواده از گوشی‌های خود به نام گلکسی A52، این موفقیت را تکرار کند.

همان‌گونه که در خبر مربوط به رونمایی از این گوشی خوانده‌اید، سامسونگ قصد دارد این گوشی را در دو نسخه‌ی ۵G و ۴G عرضه کند. البته باید گفت که نکته‌ی جالب توجه درباره‌ی این گوشی این است که گوشی جدید گلکسی A52 دارای برخی ویژگی‌های گوشی‌های پرچمدار است که حتی ممکن است افراد دارای گوشی گلکسی A51 را تشویق به جایگزین کردن گوشی خود با این گوشی جدید کند.

مشخصات فنی

از جمله دلایل موفقیت گوشی گلکسی A51 می‌توان به ویژگی‌هایی مانند کیفیت ساخت خوب، نمایشگر عالی با فناوری Infinity-O AMOLED، دوربین‌های باکیفیت، قدرت به‌نسبت خوب برای انجام بازی‌های پرطرفدار موبایلی مانند PUBG اشاره کرد.

سامسونگ در گوشی گلکسی A52 تمامی نقاط قوت مطرح شده درباره‌ی گوشی گلکسی A51 را بهبود داده است. علاوه‌بر این، این گوشی جدید دارای نمایشگری با نرخ نوسازی بالا است. در واقع سامسونگ از نمایشگری ۹۰ هرتزی در نسخه‌ی ۴G و از نمایشگری ۱۲۰ هرتزی در نسخه‌ی ۵G این گوشی استفاده کرده است.

از جمله دیگر ویژگی‌های سخت‌افزاری این گوشی می‌توان به حداقل حافظه‌ی داخلی ۱۲۸ گیگابایتی، پردازنده‌‌ی ۸ هسته‌ای اسنپدراگون ۷۲۰G یا ۷۵۰G با توجه نسخه‌ی گوشی اشاره کرد. برای مقایسه باید بگوییم که این شرکت کره‌ای نسخه‌ی ۴G و ۵G گوشی گلکسی A51 را به‌ترتیب با تراشه‌ی اگزینوس ۹۶۱۱ و اگزینوس ۹۸۰ به بازار عرضه کرد.

گوشی جدید گلکسی A52 سامسونگ دارای باتری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی‌آمپر‌ساعت است که در زمان شارژ شدن از شارژ سریع‌ ۲۵ واتی پشتیبانی می‌کند. البته همانند گلکسی A51، سامسونگ این گوشی را با شارژر ۱۵ واتی در جعبه‌اش عرضه می‌کند.

از دیگر مشخصات فنی این گوشی می‌توان به برخورداری از گوریلا گلس ۵ به‌جای گوریلا گلس ۳ برای محافظت بیشتر از نمایشگر، اسپیکر‌های استریو با پشتیبانی از دالبی اتموس اشاره کرد. البته سامسونگ این گوشی را به‌گونه‌ای توسعه داده که دارای استاندارد IP67 برای مقاوت در برابر آب و گرد و غبار است. باید بگوییم که برای اولین‌بار در سری گوشی‌های A5X سامسونگ شاهد رخ دادن این اتفاق هستیم.

گوشی گلکسی A52 سامسونگ همچنین دارای ماژول دوربین چهارگانه‌ی به‌روز شده‌ای است که شامل دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی با f/1.8 مجهز به سیستم فوکوس خودکار و لرزشگیر تصویر اپتیکال است. از جمله دیگر دوربین‌های تشکیل دهنده‌ی این ماژول می‌توان دوربین فوق‌عریض ۱۲ مگاپیکسلی با f/2.2 و دو دوربین ۵ مگاپیکسلی با f/2.4 برای عکاسی از عمق و عکاسی ماکرو و دارای فوکوس ثابت اشاره کرد.

برای مقایسه باید بگوییم که گوشی گلکسی A51 دارای نمایشگری با نرخ نوسازی ثابت ۶۰ هرتز، تراشه‌ی قدیمی‌تر و با قدرت کمتر، حافظه‌ی داخلی کمتر در مدل پایه، فناوری شارژ سریع کندتر ۱۵ واتی، گوریلاگس ضعیف‌تر، عدم وجود لرزشگیر تصویر اپیتکال در دوربین اصلی، عدم برخورداری از استاندارد IP برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار و در نهایت طراحی ظاهری قدیمی‌تر است.

نرم‌افزار و رابط کاربری

گوشی گلکسی A52 سامسونگ با سیستم عامل اندروید ۱۱ و با رابطه کاربری ONE UI 3.1 به بازار عرضه خواهد شد. با وجود اینکه گوشی گلکسی A51 هم به‌تازگی به‌روزرسانی اندروید ۱۱ را دریافت کرده است، اما گوشی جدید سامسونگ با توجه به وجود برخی ویژگی‌های گوشی‌های پرچمدار در آن، در زمان استفاده می‌تواند که تجربه‌ی کامل‌تری را ارائه دهد.

مقایسه‌ی این دو گوشی در زمان عکاسی نشان می‌دهد که عکس‌های گرفته شده با گلکسی A52 در محیط‌های تاریک به‌دلیل استفاده از فناوری Tetra-Binning، روشن‌تر هستند. این گوشی همچنین دارای حالت شب در زمان عکاسی، حالت Pro Video، پشتیبانی از رزولوشن ۴K در زمان فیلم‌برداری و حالت Fun همراه با فیلتر‌های اسنپ‌چپ است.

همچنین گوشی گلکسی A52 به‌دلیل پشتیبانی از دالبی اتموس در زمان پخش صدا عملکرد بهتری را دارد و با توجه به استفاده از حالتی به نام Advanced Game Booster‌ در گوشی جدید سامسونگ، کاربرانی که با گوشی خود بازی می‌کنند می‌توانند که در زمان انجام این کار از ارتباط بهتر و با تأخیر بهره‌مند شوند.

نتیجه‌گیری: گلکسی A52 یک گوشی میان‌رده‌ی عالی

بیشتر وقت‌ها این تصور وجود دارد که طرفداران گوشی‌های گلکسی مجبور هستند که برخی قابلیت‌ها را کنار بگذارند تا بتوانند از آخرین و بهترین تکنولوژی‌های موبایلی استفاده کنند. اما این حسی نیست که در زمان بررسی گوشی گلکسی A52 از آن دریافت می‌کنیم.

می‌توانیم بگوییم که گوشی گلکسی A52 جایگزین شایسته‌ای برای گوشی قبلی و میان‌رده‌ی سامسونگ است. همچنین این گوشی جدید بدون قربانی کردن قابلیتی، در مقایسه با نسل قبلی خود دارای بهبود‌های قابل توجهی است.

با وجود اینکه انتظار برخی بهبود‌های صورت گرفته در این گوشی را نداشتیم، اما باید بگوییم که از اضافه شدن این ویژگی‌ها به این گوشی خوشحال هستیم. در نهایت باید بگوییم که گوشی گلکسی A52 یک انتخاب عالی برای کاربران جدید و حتی کاربران دارای گوشی گلکسی A51 است.

در واقع باید بگوییم که گوشی گلکسی A52 تنها یک گوشی نیست که سامسونگ با انجام برخی به‌روزرسانی‌های سالانه از آن رونمایی کرده است. این گوشی در واقع حس کامل نسل بعدی را به کاربر می‌دهد. حتی لازم نیست شرکت تولید کننده‌ی آن برای عرضه این گوشی به بازار، بازار را تغییر دهد. باید بگوییم که بعد از مدت‌ها، شاهد رخ دادن یک به‌روزرسانی شایسته در یک گوشی بعد از گذشت یک سال از زمان عرضه هستیم.

حال می‌خواهیم نظر شما را درباره‌ی گوشی جدید سامسونگ بپرسیم و بدانیم که شما چه نظری را درباره‌ی این گوشی جدید و ویژگی‌های به کار رفته در آن دارید.

