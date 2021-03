با توجه به گزارشات جدید منتشر شده، به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد در سال میلادی جاری حداقل دو رویداد آنپکد دیگر برگزار کرده و طی آن از گوشی‌های تاشو جدید و همچنین گلکسی S21 فن ادیشن رونمایی کند.

سامسونگ در سال گذشته از گوشی گلکسی S21 فن ادیشن رونمایی کرد که برخلاف پرچم‌داران سری S20، حسابی در بازار خوش درخشید، خصوصا مدل مجهز به اسنپدراگون ۸۶۵ که با قیمت بسیار مناسبی هم راهی بازار شده بود. از نسل ۱۰ هم سامسونگ دو گوشی مقرون به صرفه گلکسی S10 لایت و نوت ۱۰ لایت را راهی بازار کرده بود تا بدین ترتیب نتیجه بگیریم شرکت قصد دارد این سیاست را یعنی عرضه‌ی پرچم‌دارهای مقرون به صرفه ادامه دهد.

طبق گزارشات جدید، ظاهرا این اتفاق امسال هم رخ خواهد داد و نسخه‌ی ارزان قیمت پرچم‌داران سری گلکسی S21 تحت عنوان S21 فن ادیشن در سه ماه سوم ۲۰۲۱ و در ماه آگوست رونمایی می‌شود. البته به نظر می‌رسد مثل سال گذشته خبری از نوت ۲۱ فن ادیشن نباشد؛ خصوصا اینکه مدیرعامل شرکت اخیرا اعلام کرده به دلیل کمبود تراشه، امسال از ساخت گوشی‌های سری نوت صرف نظر خواهد کرد. هرچند خبر خوب این بود که پرچم‌داران سری نوت باز هم تولید خواهند شد منتها این اتفاق در سال ۲۰۲۲ رخ می‌دهد.

سامسونگ به‌تازگی از گوشی‌های گلکسی A52 در دو مدل ۴G و ۵G و گلکسی A72 در یک مدل ۴G رونمایی کرد. طبق گفته‌های ایوان بلس، از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری، نقشه‌ی راه سامسونگ این است که در نیمه‌ی سوم باز هم یک رویداد دیگر برگزار کند و در آن از گلکسی S21 فن ادیشن رونمایی کند. خبری از رویداد بعدی نشد اما اگر قرار باشد شاهد رونمایی از گوشی‌های تاشوی شرکت باشیم باید در سه ماه چهارم این اتفاق رخ دهد. یعنی سامسونگ رویداد آنپکد دوم را به گوشی‌های تاشو شامل گلکسی Z Fold 3 و Z Flip 2 و ساعت هوشمند مجهز به سیستم‌عامل Wear OS (یا محصولات دیگر) اختصاص دهد. گفته می‌شود در همان حوالی از گوشی‌های جدید سری M هم رونمایی می‌شود اما خب خبری از گلکسی نوت‌ها نخواهد بود.

نکته‌ی جالب اما اینجاست که وب‌سایت SamMobile معتقد است این اتفاق دقیقا برعکس رخ خواهد داد. یعنی در سه ماه سوم امسال از گوشی‌های تاشو جدید شرکت رونمایی خواهد شد و رویدادی که در سه ماه چهارم برگزار می‌شود، به گلکسی S21 فن ادیشن اختصاص خواهد داشت. هنوز در این رابطه نمی‌توانیم با قطعیت نظر بدهیم بنابراین باید منتظر بمانیم ببینیم گفته‌های کدام منبع درست از آب درخواهد آمد.

اما صرف نظر از گوشی‌های تاشو که قطعا جذابیت زیاد اما قیمت نجومی خواهند داشت، بی‌صبرانه منتظر گلکسی S21 فن ادیشن هستیم. متاسفانه مدل مجهز به اگزینوس ۹۹۰ این محصول که در بازارهای جهانی به فروش می‌رود اصلا نتوانسته انتظارات را برآورده کند که دلیل عمده‌ی آن هم به ضعف اگزینوس ۹۹۰ برمی‌گردد. به همین خاطر منتظریم ببینیم گلکسی S21 فن ادیشن که احتمالا به اگزینوس ۲۱۰۰ مجهز می‌شود، چه عملکردی را از خود به نمایش خواهد گذاشت. جالب اینجاست گلکسی S21 در مدل پایه‌ی خود ۷۰۰ دلار قیمت‌گذاری شد. اینکه سامسونگ مدل فن ادیشن را با چه قیمتی راهی بازار می‌کند موضوعی است که باید منتظر ماند تا مشخص شود.

البته دلیل اصلی اینکه رونمایی از این گوشی به سه ماه سوم (یا چهارم) سال جاری موکول شده شاید به همین خاطر باشد که سامسونگ نمی‌خواهد این گوشی اختلالی در فروش پرچم‌داران کنونی بوجود بیاورد. تا آن زمان، پرچم‌دارهای جدید فرصت کافی برای فروش خواهند داشت، سپس با ورود S21 فن ادیشن با یک قیمت غافلگیرکننده، توجه بسیاری از کاربران به این گوشی جلب می‌شود و چند ماه بعد، سامسونگ از پرچم‌داران سری S22 رونمایی می‌کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت قیمت مناسبی برای گوشی مورد انتظار شرکت در نظر گرفته شود.

سامسونگ همچنین قرار است از گوشی‌های ۵G جدیدی رونمایی کند که در محدوده‌ی قیمتی بسیار پایینی قرار می‌گیرند. برای مثال گلکسی A22 5G که می‌تواند حتی با قیمت ۲۰۰ دلار هم راهی بازار شود چرا که A32 5G با قیمتی کمتر از ۳۰۰ یورو وارد بازار شد. سامسونگ احتمالا در ماه جولای از گوشی میان‌رده‌ی خود رونمایی می‌کند (اوایل تابستان) یا اگر هم این اتفاق رخ ندهد، قطعا تا آن زمان خبرهای بیشتری پیرامون این گوشی و مدل‌های مختلف منتشر خواهد شد.

علاوه بر این‌ها، قرار است از گلکسی تب S7 لایت هم در ماه ژوئن سال جاری (اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۴۰۰) رونمایی شود که پیش‌تر هم خبری در این رابطه منتشر شده بود. تب S7 لایت مدل ارزان‌قیمت‌تر تبلت‌های سری گلکسی تب S7 سامسونگ خواهد بود که گفته می‌شود به نمایشگر بسیار بزرگ ۱۲.۴ اینچی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰ و ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز می‌شود. ظاهرا این تبلت هم درست مانند تب S6 لایت و تب S5e، حوالی تابستان رونمایی و راهی بازار می‌شود. اگرچه به نظر می‌رسد تب S7 لایت در دو مدل ۴G و ۵G راهی بازار شود اما این امکان هم وجود دارد که سامسونگ مدل ۵G آن را در بازارهای خاصی عرضه کند.

همانطور که گفته شد، فعلا دو منبع موثق در اختیار داریم که به دو تاریخ متفاوت برای عرضه‌ی گوشی‌های تاشو و گلکسی S21 فن ادیشن اشاره داشته‌اند. انتظار داریم برنامه‌ی دقیق سامسونگ طی هفته‌های جاری مشخص شود چون خبرهایی که پیرامون این گوشی‌ها منتشر می‌شود به خودی خود از زمان رونمایی آن‌ها نیز اطلاعاتی در اختیارمان قرار می‌دهد.

