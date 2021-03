شیائومی می ۱۱ پرو هم به نمایشگر ثانویه روی پنل پشتی مجهز خواهد شد

با توجه به تصویری که به‌تازگی منتشر شده، به نظر می‌رسد شیائومی قصد دارد مانند می ۱۱ اولترا روی پنل پشتی گوشی می ۱۱ پرو هم از نمایشگر ثانویه استفاده کند.

شیائومی اوایل امسال از گوشی می ۱۱ رونمایی کرد اما بدیهی است باید منتظر مدل‌های مختلفی از این محصول باشیم که فعلا در رابطه با می ۱۱ پرو، می ۱۱ اولترا و لایت مطمئن هستیم. در رابطه با مدل اولترا اما تصاویر متعددی منتشر شد که نشان می‌داد این محصول از ماژول دوربین بسیار بزرگ بهره می‌برد که روی آن یک نمایشگر ثانویه هم تعبیه شده بود. دلیل تعبیه‌ی این نمایشگر احتمالا به خاطر سهولت در ثبت تصویر سلفی با دوربین اصلی و قدرتمند گوشی است اما اینکه چه کارهای دیگری می‌توان با آن انجام داد فعلا مشخص نشده.

پیش از این تصور می‌کردیم این طراحی مختص مدل اولترا است و چون تصویری هم از گوشی شیائومی می ۱۱ پرو در اختیار نداشتیم، مطمئن نبودیم طراحی این محصول چگونه خواهد بود. تا اینکه امروز تصویری از ماژول دوربین مدل پرو منتشر شد که نشان می‌دهد شرکت چینی می‌خواهد برای این محصول هم از نمایشگر ثانویه استفاده کند. تصویر منتشر شده ظاهرا خط تولید قطعات این گوشی را نشان می‌دهد چون اگر به پس‌زمینه‌ هم دقت کنید می‌توانید تعداد زیادی از این ماژول را مشاهده کنید.

نمایشگر دوم شیائومی می ۱۱ اولترا مثال بارزی از ویژگی بیهوده است

از تصویر این ماژول پیداست که می ۱۱ پرو به سه دوربین مجهز خواهد شد که شامل دوربین اصلی، فوق عریض و پریسکوپی می‌شوند. در سمت راست هم فلش و نمایشگر ثانویه تعبیه خواهند شد که در کنار هم ماژول بسیار بزرگی را تشکیل داده‌اند. شیائومی قصد دارد برای مدل پرو و اولترا از سری می ۱۱ از سنسورهای بزرگ GN2 سامسونگ استفاده کند که اندازه‌ی آن به ۱/۱.۱۲ اینچ می‌رسد و ۵۰ میلیون پیکسل ۱.۴ میکرومتری خواهد داشت.

همچنین این سنسور از نسل جدید فناوری ترکیب پیکسلی ۴ به ۱ پشتیبانی می‌کند تا در نور کم عملکرد گوشی بهتر شود. گفته می‌شود لنز پریسکوپی بکار رفته در این گوشی‌ها (حداقل در مدل اولترا) قادر به بزرگ‌نمایی دیجیتالی ۱۲۰ برابری است که تاکنون در هیچ گوشی هوشمندی شاهد این اندازه از بزرگ‌نمایی نبودیم. در حال حاضر بیشترین میزان از بزرگ‌نمایی به صورت دیجیتال و اپتیکال در اختیار گلکسی S21 اولترا به اندازه‌ی ۱۰۰ و ۱۰ برابری است.

طبق خبرهای منتشر شده، می ۱۱ پرو و اولترا قرار است از نمایشگری ۶.۸۱ اینچی از نوع AMOLED بهره ببرند که نمونه‌ی آن را در می ۱۱ هم دیده بودیم. نمایشگری که کیفیت و وضوح بسیار خوبی دارد. وضوح تصویر این نمایشگر به +۱۴۴۰P می‌رسد و از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز و نرخ الگوبرداری لمس ۴۸۰ هرتزی نیز بهره می‌برد. لازم به ذکر است اسنپدراگون ۸۸۸ مطابق انتظار قلب تپنده‌ی این دو گوشی را تشکیل می‌دهد و فعلا فقط می ۱۱ لایت است که گفته می‌شود با اسنپدراگون ۸۷۰ و قیمتی در حدود ۴۱۰ یورو در دسترس قرار خواهد گرفت.

می ۱۱ پرو همچنین به شارژری ۶۶ واتی مجهز می‌شود که انتظار می‌رود مثل مدل استاندارد، در بازارهای جهانی این شارژر به همراه محصول عرضه شود. طبق شنیده‌ها، سرعت شارژر این گوشی از مدل استاندارد بیشتر است اما قطعا نمی‌تواند در حد و اندازه‌های مدل اولترا با شارژر ۱۲۰ واتی ظاهر شود.

طبق گفته‌های افشاگر معروف چینی یعنی Digital Chat Station، شیائومی در ماه مارس و آوریل گوشی‌های زیادی را راهی بازار خواهد کرد که شامل پرچم‌دارها هم می‌شوند. اگر قرار باشد یکی از این دو مدل زودتر رونمایی شود آن قطعا می ۱۱ پرو خواهد بود چرا که شایعات کنونی به عرضه‌ی مدل اولترا در نیمه‌ی دوم سال جاری اشاره داشته‌اند. حال باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده چه خبرهای بیشتری پیرامون این موضوع منتشر می‌شود.

شیائومی می ۱۱ لایت با ضخامت بسیار کم در وب‌سایت TENNA دیده شد

