گوشی بلک شارک ۴ و احتمالا مدل پرو آن قرار است سه شنبه‌ی آینده (۲۳ مارس – ۳ فروردین ۱۴۰۰) رونمایی شوند. در همین راستا امروز خبری پیرامون مدل استاندارد این سری منتشر شد مبنی براینکه این گوشی به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ و سیستم خنک‌کننده‌ی بهبود یافته مجهز خواهد شد.

کوالکام برای پرچم‌داران نسبتا ارزان‌قیمت سال ۲۰۲۱ از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ رونمایی کرد. همین موضوع باعث شد شایعات پیرامون گوشی‌هایی که در چند مدل راهی بازار می‌شوند، به این نکته اشاره داشته باشند که مدل استاندارد به اسنپدراگون ۸۷۰ مجهز می‌شود. در رابطه با بلک شارک ۴ هم همین خبر را شنیده بودیم. اما به نظر می‌رسد شرکت تصمیم گرفته این گوشی را مانند مدل پرو به اسنپدراگون ۸۸۸ که در حال حاضر قدرتمندترین پردازنده‌ی موجود برای گوشی‌های اندرویدی است مجهز کند.

بلک شارک ۴ در تاریخ ۲۳ مارس (۳ فروردین ۱۴۰۰) رونمایی می‌شود. این یعنی کمتر از یک هفته به معرفی آن زمان باقی مانده و خب طبیعی است اطلاعات زیادی جهت تبلیغات این گوشی پیرامون آن منتشر شود. امروز، صفحه‌ی رسمی بلک شارک در ویبو ویدیوی کوتاهی را منتشر کرد که بلک شارک ۴ را با تریگرهای معروف بلک شارک ۳ پرو و ظاهری جدید به تصویر کشید.

علاوه بر این‌ها، رسما تایید شده که هر دو گوشی از این سری به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز خواهند شد که پردازنده‌ی فوق‌العاده قدرتمندی است. بلک شارک برای کنترل دمای این پردازنده هم از سیستم خنک‌کننده‌ی پیشرفته‌تری به نسبت قبل بهره خواهد برد که طبق ادعای شرکت، می‌تواند دمای گوشی را تا ۱۸ درجه‌ی سلسیوس کاهش دهد. روی پنل پشتی این گوشی شاهد لوگوی معروف این شرکت اما اینبار با ابعاد بسیار بزرگ هستیم که به رنگ سبز درخشان است. کمی بالاتر از این لوگو، دوربین‌ها را می‌بینیم که به صورت افقی در یک ماژول نسبتا کوچک در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.

با توجه به شایعاتی که پیش‌تر در رابطه با این گوشی‌ها منتشر شده، انتظار داریم بلک شارک ۴ با نمایشگری ۶.۶۷ اینچی با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۱۲۰ واتی با قابلیت شارژ گوشی از ۰ تا ۱۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه و ۸/۱۲۸ گیگابایت رم و حافظه‌ی داخلی به عنوان مدل پایه راهی بازار شود. خوشبختانه تا رونمایی از این گوشی‌ها زمان زیادی باقی نمانده و به‌زودی می‌توانیم از تمام اطلاعات مربوط به آن‌ها مطلع شویم.

گوشی شیائومی بلک شارک ۴ در تاریخ ۳ فروردین رونمایی می‌شود

