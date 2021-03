به گزارش بلومبرگ، اپل در ماه آینده‌ی میلادی از نسل جدید سری آیپد پرو رونمایی خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد اپل قصد دارد در تاریخ ۲۳ مارس (۳ فروردین) چنین کاری را انجام دهد که در نهایت مشخص شد این شایعات صحت ندارند.

به نظر می‌رسد نسل جدید این تبلت‌ها مانند نسل قبلی از نمایشگرهای ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی بهره می‌برند. این دو آیپد پرو مبتنی بر تراشه‌ی A14X هستند که از نظر عملکردی، هم‌رده‌ی M1 به کار رفته در مک‌بوک ایر، مک‌بوک پرو و مک‌بوک مینی به حساب می‌آید و در ضمن باید به بهبود دوربین‌های آیپد پرو هم اشاره کنیم.

همچنین می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از نمایشگر mini-LED را داشته باشیم که ظاهرا حداقل مدل ۱۲.۹ اینچی از این فناوری بهره می‌برد. در همین زمینه شایعه‌های زیادی مطرح شده و به احتمال زیاد فقط همین مدل با نمایشگر mini-LED به دست کاربران می‌رسد. به زبان ساده، این فناوری روشنایی را بهبود می‌بخشد و نسبت کنتراست بسیار بهتری را ارائه می‌دهد.

همچنین احتمالا این آیپدهای جدید از پورت تاندربولت بهره می‌برند که این یعنی به راحتی می‌توانند به مانیتور و هارد اکسترنال و دیگر وسایل جانبی وصل شوند. همانطور که احتمالا می‌دانید، کامپیوترهای مک طی سال‌های گذشته همراه با این پورت‌ها راهی بازار شده‌اند ولی مدل‌های جدید آیپد پرو و آیپد ایر از پورت‌های استاندارد USB-C استفاده می‌کنند.

طبق خبرهای منتشر شده، اپل در سال جاری میلادی مدل جدید ارزان‌ترین آیپد خود را معرفی خواهد کرد و همچنین مشغول توسعه‌ی نسخه‌ی جدید آیپد مینی با نمایشگر بزرگ‌تر است. همانطور که گفتیم، شایعات مختلفی در رابطه با معرفی محصولات جدید اپل در ماه جاری میلادی مطرح شده بود اما هیچکدام از منابع مشهور این موضوع را تایید نکردند. اما حالا به نظر می‌رسد در ماه آوریل شاهد معرفی نسل جدید آیپد پرو خواهیم بود و در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۱ هم ایرپادز ۳ از راه می‌رسد.

