برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته در گذشته، اپل دعوتنامه‌ای را برای برگزاری مراسمی در ۲۳ مارچ (۳ فروردین) منتشر نکرد. با توجه به رخ دادن این اتفاق، یکی از افشاکنندگان اطلاعات به نام Jon Prosser اعلام کرده است که اپل به‌جای ماه مارچ (اسفند)، مراسمی را در ماه آوریل (اواسط فروردین) برگزار خواهد کرد.

در گذشته منابع اطلاعاتی دقیقی ادعا کرده‌اند که اپل قصد دارد در ۲۳ مارچ (۳ فروردین) مراسمی را برگزار یا از دستگاه‌های جدیدی رونمایی کند. با وجود مطرح شدن این اطلاعات در گذشته، اما با نزدیک شدن به زمان پیش‌بینی شده رفته‌رفته مشخص شد که گویا برنامه‌های اپل تغییر کرده است و این شرکت در این روز از دستگاه‌های جدیدی رونمایی نخواهد کرد.

در روز چهارشنبه، Jon Prosser با منتشر کردن توییتی مدعی شد که اپل برنامه‌ی زمانی خود را تغییر داده و قصد دارد تا مراسمی را در ماه آوریل (فروردین) برگزار کند. او در توییت منتشر شده هیچ توضیح دیگری را درباره‌ی این مراسم مطرح نکرد. البته باید بگوییم که او اولین شخصی است که این خبر را عنوان کرده است.

این افشاکننده‌ی اطلاعات در زمان منتشر کردن اطلاعاتی درباره‌ی برگزاری مراسمی توسط اپل در ۲۳ مارچ (۳ فروردین) آنقدر از این موضوع اطمینان داشت که اعلام کرد اگر پیش‌بینی او غلط از آب در بیاید او ابرو‌های خود را می‌تراشد. اکنون که کمتر از یک هفته تا رسیدن به تاریخ اعلام شده فاصله داریم، این شخص خبر از زمان جدیدی برای برگزاری این مراسم می‌دهد.

با توجه به مطرح شدن این اطلاعات جدید، می‌توانیم بگوییم که اپل ممکن است تأخیری را در زمان برگزاری این مراسم ایجاد کرده باشد یا که این شرکت اصلا قصد نداشته تا در این تاریخ مراسمی را برگزار کند. برخی حدس و گمان‌ها هنوز ادعا می‌کنند که اپل در این روز تنها با منتشر کردن اطلاعیه‌های خبری از محصولات جدیدی رونمایی خواهد کرد.

باید بگوییم که اپل سابقه‌ی انجام چنین کاری را دارد. به عنوان نمونه این شرکت از آیپد ۱۰٫۲ اینچ تنها با منتشر کردن اطلاعیه‌های خبری رونمایی کرد. در نتیجه ممکن است که اپل باز هم تصمیم بگیرد تا کار مشابهی را در این تاریخ انجام دهد.

آیپد پرو جدید با پورت تاندربولت و نمایشگر mini-LED به‌زودی معرفی می‌شود

به احتمال زیاد در صورت برگزاری این مراسم توسط اپل، این شرکت قصد داشته است تا این مراسم را هم به صورت مجازی و از پیش ضبط شده برگزار کند. در نتیجه، به نظر نمی‌رسد که دلیلی داشته باشد تا اپل این کار را با تأخیر انجام دهد؛ زیرا برای برگزاری این مراسم مجازی تمام کاری که اپل باید انجام دهد پخش فیلمی از پیش ضبط شده است.

با توجه به این اتفاق پیش آمده، بعید به نظر می‌رسد که اپل قصد داشته باشد قبل از رونمایی از یک محصول آن را به بازار عرضه کند. همان‌گونه که در اخبار مربوط به دنیای علم و تکنولوژی دیده‌اید با رسیدن فصل پاییز رفته‌رفته شایعه‌هایی درباره‌ی ایرپادز ۳ و زمان رونمایی از این وسیله‌ی جانبی منتشر شدند. همچنین ممکن است که اپل به‌زودی از ایرتگز پرحاشیه و نسل بعدی آیپد پرو هم رونمایی کند.

اپل احتمالا ایرپادز ۳ را در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۱ تولید انبوه می‌کند

منبع: Appleinsider

The post مراسم اپل به‌جای ۳ فروردین احتمالا در روز دیگری برگزار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala