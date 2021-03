آیپد ایر در سال ۲۰۲۲ با نمایشگر اولد عرضه خواهد شد

طبق جدیدترین گزارش مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، این شرکت در نیمه‌ی دوم سال آینده‌ی میلادی از آیپد ایر مجهز به نمایشگر اولد رونمایی می‌کند و نمایشگر mini-LED مختص مدل‌های آیپد پرو خواهد بود.

گفته می‌شود اپل در ماه آینده‌ی میلادی از آیپد پرو مبتنی بر نمایشگر mini-LED رونمایی می‌کند. بر اساس پیش‌بینی آقای «کو» حتی در سال ۲۰۲۲ که نمایشگر اولد راهی آیپد ایر می‌شود، نمایشگرهای mini-LED ویژگی منحصر به فرد مدل‌های آیپد پرو باقی خواهند ماند.

این افشاگر می‌گوید که اپل با استفاده از نمایشگرهای اولد و mini-LED برای مدل‌های مختلف آیپد قصد دارد تمایز بین آن‌ها را افزایش دهد. اگرچه اپل در حال حاضر برای مدل‌های جدید آیفون و اپل واچ از نمایشگر اولد استفاده می‌کند، اما مک‌بوک‌ها و مدل‌های مختلف آیپد همچنان از نمایشگرهای LCD استفاده می‌کنند. نمایشگرهای اولد روشنایی بیشتر، رنگ سیاه بهتر و زوایای دید وسیع‌تری را ارائه می‌دهند. اما این نوع نمایشگرها معمولا گران‌تر از LCD هستند.

مدتی قبل هم سایت DigiTimes گزارش داد که یک آیپد ۱۰.۹ اینچی، احتمالا آیپد ایر، در اوایل سال ۲۰۲۲ با نمایشگر اولد از راه می‌رسد. البته این سایت از طرف دیگر اعلام کرد که آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی هم از صفحه‌نمایش اولد بهره می‌برد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اپل در حال آماده کردن چندین گجت مبتنی بر نمایشگر mini-LED مانند نسل جدید مک‌بوک پرو است.

آقای «کو» بر این باور است که طی سال‌های آینده با کاهش قیمت نمایشگرهای mini-LED، اپل برای تعداد بیشتری از محصولات خود از این تکنولوژی استفاده خواهد کرد.

تکنولوژی Mini-LED چیست و چرا اپل به استفاده از آن روی آورده؟

