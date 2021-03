با توجه به خبری که به‌تازگی در رابطه با گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ منتشر شده، ظاهرا شرکت چینی قصد دارد در این گوشی‌ها از نمایشگر LTPO AMOLED استفاده کند که از رفرش‌ریت متغیر در محدوده‌ی ۱ تا ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد.

در حال حاضر بهترین نمایشگر در بین گوشی‌های هوشمند را از لحاظ عملکرد کلی، گلکسی S21 اولترا در اختیار دارد. چرا که هم از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتی در وضوح +QHD پشتیبانی می‌کند و هم به لطف فناوری رفرش‌ریت متغیر، می‌تواند نرخ تازه‌سازی صفحه را متناسب با محتوایی که مشاهده می‌کنید از بین ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز تغییر دهد و همین موضوع باعث می‌شود در مصرف انرژی تا حد زیادی صرفه‌جویی شود.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، نمایشگر بکار رفته در سر وان‌پلاس ۹ هم AMOLED و از نوع LTPO خواهد بود. یکی از مزیت‌های خوب این فناوری این است که به نمایشگر امکان تغییر خودکار رفرش‌ریت را می‌دهد اما به گفته‌ی پیت لاو، مدیرعامل وان‌پلاس، میزان تغییر رفرش‌ریت نمایشگر در سری وان‌پلاس ۹ از ۱ تا ۱۲۰ هرتز خواهد بود. بدین ترتیب اگر از لحاظ مواردی چون دقت رنگ، وضوح تصویر و …، نمایشگر این گوشی‌ها عملکرد مشابهی به نسبت S21 اولترا داشته باشد، شاید صدر جدول بهترین گوشی از لحاظ نمایشگر به نماینده‌های وان‌پلاس برسد.

البته جای تعجبی هم ندارد چون وان‌پلاس پیش از این هم اثبات کرده که تا چه اندازه در بخش نمایشگر می‌تواند حرفه‌ای و قدرتمند عمل کند. با قرارگیری قابلیتی اینچنینی در گوشی‌های جدید این شرکت، فعالیت‌هایی مثل نمایشگر همیشه روشن کمترین میزان مصرف انرژی را خواهد داشت و این می‌تواند یک مزیت بسیار بزرگ برای پرچم‌دارن جدید شرکت چینی به حساب بیاید.

پیت لاو در ادامه‌ی توضیحات خود به این نکته هم اشاره کرد که تمام پنل‌های ۱۲۰ هرتزی مشابه هم نیستند. سری وان‌پلاس ۹ علاوه بر نرخ بالای رفرش‌ریت، از نرخ الگوبرداری لمسی بالایی هم برخوردار هستند که باعث می‌شود کمترین کندی در پاسخ به لمس کاربر از طرف گوشی احساس شود. در زیر می‌توانید تاثیر نرخ الگوبرداری متفاوت در گوشی‌های وان‌پلاس ۹ پرو و گلکسی S21 اولترا را با یکدیگر مشاهده کنید.

وان‌پلاس ۹ و مدل پرو اگرچه پرچم‌دارهای معمولی به حساب می‌آیند اما وان‌پلاس تصمیم گرفته قابلیت‌های گیمینگ را هم به این گوشی‌ها اضافه کند تا گوشی‌هایش نیاز محدوده‌ی وسیعی از کاربران را پوشش دهند. مثلا وان‌پلاس ۹ پرو از ۵ لایه‌ی سیستم خنک‌کننده‌ی مخصوص گیمینگ بهره می‌برد تا حرارت تولید شده توسط تراشه‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ را کنترل کند. در نتیجه‌ی خنک‌سازی بهتر، عملکرد پردازنده هم با افت همراه نخواهد بود و کاربران مدت زمان بیشتری را می‌توانند بدون کاهش قدرت پردازشی و گرافیکی به انجام کارهای سنگین بپردازند.

در نهایت اما در رابطه با نمایشگر این گوشی‌ها باید به این نکته هم اشاره کنیم که وضوح تصویر در آن‌‌ها به +۱۴۴۰P می‌رسد که در حال حاضر بیشترین میزان وضوح تصویر به حساب می‌آید. همچنین این نمایشگر از فناوری رنگ ۱۰ بیتی نیز پشتیبانی می‌کند. بنابراین با نمایشگر فوق‌العاده درخشان، روان و دقیق در نمایش رنگ‌ها طرف هستیم که از مدعیان کسب جایگاه نخست بهترین نمایشگر گوشی در سال ۲۰۲۱ به حساب می‌آید.

