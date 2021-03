مشخصات دوربین گلکسی A82 5G به بیرون درز کرد

اگرچه سامسونگ روز گذشته از تعدادی از بهترین میان‌رده‌های سال ۲۰۲۱ خود رونمایی کرد، اما هنوز یکی از قدرتمندترین گوشی‌های سری A این شرکت یعنی گلکسی A82 5G در لیست انتظار قرار دارد و احتمالا باید در آینده‌ای نزدیک راهی بازار شود. در رابطه با این گوشی تا به این لحظه خبرهای خوبی منتشر شده اما در گزارش امروز، شاهد افشای جزئیات دوربین گلکسی A82 5G بودیم.

گلکسی A82 5G یکی از عجیب‌ترین و در عین حال بهترین میان‌رده‌هایی خواهد بود که در سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود. دلیل این موضوع هم در درجه‌ی اول این است که سامسونگ می‌خواهد در این گوشی از پردازنده‌ی سه نسل قبل یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس به عنوان قلب تپنده استفاده کند که تعجب بسیاری از کاربران را برانگیخت. چون گزینه‌های جدیدتر و قدرتمندتر دیگری هم برای قرارگیری در این گوشی وجود داشتند. در درجه‌ی دوم هم ساختار دوربین گوشی است که گفته می‌شود درست مانند سری قبل یعنی گلکسی A80 قرار است به صورت مکانیکی در گوشی تعبیه شود.

سامسونگ بعد از سال ۲۰۱۹ و معرفی گلکسی A80، جانشینی برای آن در سال ۲۰۲۰ راهی بازار نکرد اما حالا که قرار است این کار را انجام دهد، می‌خواهد تا حد زیاد همه چیز الهام گرفته از قابلیت‌های همان گوشی باشد. اما خب از لحاظ مشخصات دوربین تفاوت‌هایی بین این دو دیده می‌شود. ظاهرا سامسونگ قصد دارد این گوشی را به سنسوری ۶۴ مگاپیکسلی مجهز کند که به عنوان دوربین اصلی ایفای نقش خواهد کرد. سنسوری با همین اندازه را در گوشی‌های گلکسی A52، گلکسی A52 5G و A72 که به‌تازگی معرفی شده‌اند نیز شاهد هستیم. البته گفته می‌شود این سنسور ساخت سامسونگ نیست و سونی آن را تولید کرده (IMX686).

متاسفانه از مشخصات سایر دوربین‌های این گوشی و یا نوع سنسورهای آن فعلا بی‌خبریم. اما انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده خبرهای بیشتری در این رابطه منتشر شود. لازم به ذکر است ظاهرا گلکسی A82 5G اوایل دوران عرضه فقط در کشور کره به فروش خواهد رسید و اصلا هم مشخص نیست آیا بعد از آن وارد بازار جهانی شود یا خیر.

گلکسی A82 5G احتمالا با دوربین مکانیکی، پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس و قیمت ۶۲۰ دلار عرضه می‌شود

