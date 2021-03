بر اساس گزارش شرکت Strategy Analytics، سال ۲۰۲۱ سال اوج‌گیری سازندگان گوشی‌های چینی است اما در این میان، سامسونگ هم با عرضه‌ی گوشی‌های جذاب سهم بازار خود را به این راحتی‌ها به شرکت‌های رقیب واگذار نخواهد کرد. اگرچه سامسونگ پرچم‌داران جذابی را راهی بازار می‌کند، اما تعدادی از گوشی‌های سری گلکسی A هم در بین پرفروش‌ترین گوشی‌های ۲۰۲۰ قرار داشتند و این روند در سال جاری میلادی هم احتمالا تکرار خواهد شد.

انتظار می‌رود سهم بازار جهانی این شرکت در پایان ۲۰۲۱ در حدود ۲۰ درصد باقی می‌ماند که این یعنی همچنان مقام اول بازار موبایل را حفظ خواهد کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که در پایان سال جاری میلادی، اپل با داشتن سهم بازار ۱۶ درصدی در مقام دوم قرار می‌گیرد و شیائومی هم پیش از پایان این سال، احتمالا می‌تواند مقام سوم بازار جهانی را از آن خود کند.

در پی تحریم‌های گسترده‌ی علیه هواوی و ایجاد مشکلات مختلف برای این شرکت، تعداد زیادی از شرکت‌های چینی مشغول مبارزه برای به دست آوردن سهم بازار از دست رفته‌ی این شرکت هستند. به همین دلیل است که برخی تحلیلگران می‌گویند در سال ۲۰۲۱ شرکت‌های چینی بیش از پیش اوج می‌گیرند زیرا آن‌ها بخشی از سهم بازار گوشی‌های هواوی را از آن خود خواهند کرد.

اگرچه سامسونگ و اپل جایگاه اول و دوم این بازار را حفظ خواهند کرد، اما شرکت‌های چینی به لطف بازاریابی تهاجمی و قیمت‌های رقابتی در مناطقی مانند آسیا حضور خود را افزایش خواهند داد. از سوی دیگر، تحلیلگران معتقدند که سری گلکسی A سامسونگ برگ برنده‌ی سامسونگ در این رقابت تنگاتنگ محسوب می‌شوند.

در همین رابطه، می‌توانیم به گوشی‌های گلکسی A52 و A72 اشاره کنیم که اخیرا معرفی شده‌اند و روی هم رفته از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برند. به طور کلی به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۱، رقابت بین سامسونگ و شرکت‌های چینی تشدید خواهد شد و برنده‌ی نهایی این رقابت هم کاربران خواهند بود.

