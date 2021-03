وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو قرار است طی روزهای آینده رونمایی شوند، در همین راستا خبرهای زیادی در رابطه با آن‌ها منتشر شده. امروز هم در ادامه‌ی انتشار این خبرها، شاهد مشخص شدن امتیاز بنچمارک وان‌پلاس ۹ پرو و همچنین نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین این گوشی هستیم که رسما توسط خود شرکت منتشر شده‌اند.

وان پلاس مثل همیشه دو پرچم‌دار مدل استاندارد و پرو خود را با قدرتمندترین پردازنده‌ی اندرویدی موجود یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ راهی بازار خواهد کرد. این خبر را خود شرکت هم به‌تازگی و با نمایش لایه‌های خنک‌کننده‌ی گیمینگ بکار رفته در این گوشی‌ها رسما تایید کرد تا از این بابت مطمئن باشیم. اگرچه تا رونمایی از این گوشی‌ها کمتر از یک هفته زمان باقی مانده اما وب‌سایت Tech Maniacs موفق شده یک گوشی وان‌پلاس ۹ پرو را در بنچمارک AnTuTu مورد بررسی قرار دهد.

امتیازی که این گوشی در بنچمارک AnTuTu بدست آورده ۶۶۱.۹۵۴ است. این بنچمارک به عملکرد کلی گوشی در تجربه‌ی روزمره امتیاز می‌دهد بنابراین در آن، عملکرد گرافیک، پردازنده، رم و … مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که این امتیاز در حالی بدست آمده که گوشی هنوز رسما معرفی نشده و ممکن است این عملکرد نه چندان خوب وان‌پلاس ۹ پرو (در مقایسه با سایر پرچم‌دارها با پردازنده‌ی مشابه) به خاطر یک سری مشکلات مربوط به نرم‌افزار این محصول باشد که طبیعتا در نسخه‌ی نهایی بهبود چشمگیری خواهد داشت. اما اگر این امتیازی باشد که وان‌پلاس ۹ پرو می‌تواند در مدل نهایی هم در بنچمارک یاد شده کسب کند، اندکی جای نگرانی وجود دارد.

در حال حاضر به جز گلکسی S21 اولترا ۵G با امتیاز ۶۷۹.۱۵۲، تمام گوشی‌های مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ موفق به کسب امتیاز بیش از ۷۰۰.۰۰۰ در بنچمارک AnTuTu شدند. حتی ردمی K40 با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ هم توانست به امتیاز ۶۶۸.۰۰۰ دست پیدا کند. با در نظر گرفتن رابط کاربری سبک و بهینه‌ی گوشی‌های وان‌پلاس، انتظار داریم این گوشی حتما بتواند عملکرد بهتری را از خود به نمایش بگذارد. با نگاهی به امتیاز سایر پرچم‌دارهای مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸، می‌توان مطمئن بود که مدل نهایی گوشی موفق خواهد شد امتیاز بیشتری کسب کند.

اما صرف نظر از امتیاز کسب شده، می‌بینیم که دمای پردازنده در فشار سنگین بنچمارک به ۴۱ درجه رسید که بسیار خوب است. احتمالا وان‌پلاس ۹ پرو باید مدیون سیستم‌خنک‌کنندگی گیمینگ خود باشد که در خنک نگه داشتن گوشی توانسته عملکرد بی‌نقصی از خود به نمایش بگذارد.

اما از این‌ها گذشته، وان‌پلاس نمونه تصاویر ثبت شده توسط دوربین اصلی پرچم‌دارهای خود را هم منتشر کرد؛ دوربین‌هایی که با همکاری شرکت Hasselblad تولید شده‌اند و خب هنوز مطمئن نیستیم در مقایسه با پرچم‌دارهای مطرح بازار چه عملکردی را از خود به نمایش خواهند گذاشت. با این حال شرکت چینی یک سری تصاویری را منتشر کرده و معتقد است همه‌ی آن‌ها با دوربین اصلی این گوشی‌ها به ثبت رسیده.

