مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل به‌تازگی اعلام کرده که اپل قصد دارد در آینده مک‌بوک ایر را با نمایشگر Mini-LED عرضه کند. همان‌گونه که می‌دانید مک‌بوک ایر اپل در واقع لپ‌تاپی است که برای کاربران عادی توسعه داده شده است. گویا اپل قصد دارد تا این مک‌بوک را در سال آینده به بازار عرضه کند.

مینگ چی کو در گزارش خود به سرمایه‌گذاران که توسط سایت MacRumors بدست آمده، گفته است:

«ما انتظار دارین که اپل در سال ۲۰۲۲ در مک‌بوک ایر جدید از نمایشگر Mini-LED استفاده کند، در واقع اپل با این کار استفاده از نمایشگر Mini-LED را در مک‌بوک‌هایش گسترش خواهد داد. البته برخلاف مک‌بوک‌ها، تنها در مدل‌های رده‌ بالای آیپد پرو از نمایشگر Mini-LED استفاده خواهد شد و استفاده از این نمایشگر در آیپد‌ها در مقایسه با مک‌بوک‌ها، کمتر است.»

با توجه به برنامه‌های اپل می‌توانیم بگوییم که این مک‌بوک ایر همچنین دارای تراشه‌ی اپل سیلیکون خواهد بود. کو عقیده دارد با توجه به اینکه قیمت تراشه‌‌های اپل سیلیکون در مقایسه با پردازنده‌های اینتل بسیار کمتر است، اپل می‌تواند افزایش هزینه‌ی به وجود آمده به‌ دلیل استفاده از نمایشگر Mini-LED در مک‌بوک‌ها را با استفاده از تراشه‌ی اپل سیلیکون در آن‌ها، جبران کند.

کو در سال گذشته گفته بود که عقیده دارد اپل مک‌بوک ایر مجهز به نمایشگر Mini-LED را در سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد کرد. او همچنین گفته بود که انتظار دارد اپل در آینده از دو مدل مک‌بوک پرو با طراحی جدید رونمایی کند.

او در صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کرده بود که به احتمال زیاد این مدل‌های جدید مک‌بوک پرو دارای نمایشگر Mini-LED هستند. او صحبت‌هایی را هم درباره‌ی زمان رونمایی از این مک‌بوک پرو‌های جدید مطرح کرده و گفته بود که اپل قصد دارد تا در نیمه‌ی دوم امسال از این دستگاه‌ها رونمایی کند.

در گزارش منتشر شده کو تأکید کرده است که تأمین‌کنندگان بسیار زیادی از انجام این کار توسط اپل و استفاده‌ی گسترده‌ی این شرکت از نمایشگر‌های Mini-LED در محصولاتش، سود خواهند برد.

کو درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «ما انتظار داریم که عرضه‌ی مک‌بوک پرو با نمایشگر Mini-LED باعث افزایش عرضه‌ی نمایشگر‌های Mini-LED در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ شود. همچنین تولید نمایشگر Mini-LED برای مک‌بوک در مقایسه با آیپد آسان‌تر است. ما پیش‌بینی می‌کنیم که در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به‌ترتیب ۱۰ میلیون و ۲۰ تا ۳۰ میلیون نمایشگر Mini-LED عرضه شود.»

علاوه‌بر برخورداری از نمایشگر Mini-LED و تراشه‌ی اپل سیلیکون، کو پیش‌بینی‌های دیگری را هم درباره‌ی ویژگی‌های مک‌بوک‌ پرو‌های بعدی مطرح کرده است. او گفته است که مک‌بوک پرو بعدی دارای طراحی ظاهری با لبه‌های صاف در بالا و پایین، پورت HDMI و کارت‌خوان SD، پورت شارژ آهن‌ربایی MagSafe به همراه کابل شارژر آهن‌ربایی و دکمه‌های فیزیکی فانکشن به جای تاچ‌بار خواهد بود.

علاوه‌بر کو، تحلیلگر نشریه‌ی بلومبرگ، Mark Gurman، هم بسیاری از این اطلاعات مطرح شده توسط کو را تأیید کرده است. در واقع Gurman اولین کسی بود که از بازگشت دوباره‌ی کارت‌خوان SD به مک‌بوک‌ها خبر داد.

کو در گزارش جدید خود این موضوع را مطرح کرده است که اپل قصد دارد تولید انبوه آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچ با نمایشگر Mini-LED را در نیمه‌ی دوم ماه آوریل (فروردین) آغاز کند. کو همچنین مدعی شده است که آیپد ایر با نمایشگر OLED در سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد که از نمایشگر Mini-LED تنها در آیپد پرو‌های اپل استفاده خواهد شد.

