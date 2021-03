همانطور که می‌دانید، HMD Global قرار است در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ از گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی جدید خود رونمایی کند که نوکیا X20 هم در این بین حضور دارد. محصولی که قرار است به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۸۰ مجهز شود و از اینترنت ۵G نیز پشتیبانی می‌کند.

بعد از اینکه HMD Global تصمیم گرفت شیوه‌ی نام‌گذاری محصولات خود را تغییر دهد، قرار شد سه گوشی جدید با نام‌های نوکیا G10، نوکیا X10 و X20 راهی بازار شوند. طی روزهای گذشته خبرهای زیادی در رابطه با این محصولات منتشر نشد اما خوشبختانه موفق شدیم از مشخصات فنی این گوشی‌ها تا حدودی مطلع شویم. البته خود HMD Global هنوز در رابطه با این گوشی‌ها خبر رسمی منتشر نکرده، با این حال امروز نوکیا X20 را با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۸۰ در بنچمارک گیک‌بنچ شاهد بودیم.

نوکیا X20 یک گوشی میان‌رده با پشتیبانی از اینترنت ۵G‌ است که از اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض خود بهره می‌برد. شماره مدل پردازنده‌ی بکار رفته در این گوشی در بنچمارک گیک‌بنچ، SM4350 ذکر شده که مربوط به اسنپدراگون ۴۸۰ ۵G است. پردازنده‌ای جدید، اقتصادی ولی نسبتا قدرتمند که می‌تواند برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزمره‌ی کاربران با بودجه‌ی محدود کافی باشد. این پردازنده از ۸ هسته بهره می‌برد که شامل ۲ هسته‌ از نوع Cortex-A76 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز و ۶ هسته از نوع Cortex-A55 با فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز می‌شود.

در کنار این پردازنده اما از ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم نیز استفاده شده که خب نمی‌دانیم آیا این قدرتمندترین مدل از نوکیا X20 است یا مدل‌های دیگری را هم با ظرفیت رم متفاوت شاهد خواهیم بود. بعید به نظر می‌رسد برای این گوشی ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم در نظر گرفته شود، بنابراین اگر قرار به وجود ترکیبی دیگر باشد، احتمالا مدلی با حافظه‌ی رم ۴ گیگابایتی خواهد بود.

با این حال امتیازی که نوکیا X20 با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۴۸۰ و ۶ گیگابایت رم در بنچمارک گیک‌بنچ کسب کرده در بخش تک و چند هسته‌ای به ترتیب ۵۰۷ و ۱۶۶۱ بود که امتیاز بسیار خوبی به حساب می‌آید. متاسفانه جز موارد یاد شده، اطلاعات بیشتری معمولا در گیک‌بنچ ذکر نمی‌شود اما با توجه به خبرهای اخیر، ظاهرا قرار است این گوشی با قیمت ۳۵۰ یورو وارد بازار شود.

اطلاعات بیشتر پیرامون گوشی نوکیا X20 طی چند روز آینده منتشر خواهد شد چرا که قرار است در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ شاهد رونمایی از آن باشیم.

اطلاعات گوشی نوکیا X10 ،G10 و X20 پیش از معرفی به بیرون درز کرد

منبع: GSMArena

