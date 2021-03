وان‌پلاس قرار است هفته‌ی آینده از گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ رونمایی کند. پرچم‌دارهایی که گفته می‌شود در سه مدل استاندارد، پرو و R (وان‌پلاس ۹R) راهی بازار می‌شوند. طی چند روز گذشته خبرهای زیادی پیرامون این گوشی‌ها منتشر شد اما امروز شاهد انتشار جزئیاتی در رابطه با سرعت شارژ گوشی وان‌پلاس ۹ پرو با شارژر بی‌سیم و سیمی بودیم.

زمانی که برای اولین بار خبرهایی پیرامون پرچم‌دارهای سری وان‌پلاس ۹ منتشر شده بود، در رابطه با سرعت بالای شارژر مدل پرو شنیده بودیم. اما ظاهرا این سرعت بالا صرفا به مدل سیمی محدود نمی‌شود و برای مدل بی‌سیم هم باید انتظار عملکرد بسیار خوبی را داشته باشیم. اگرچه وان‌پلاس به نسبت سایر شرکت‌ها کمی دیرتر پرچم‌دار خود را به فناوری شارژ بی‌سیم مجهز کرد اما این کار را هم با بهترین کیفیت ممکن انجام داد.

البته گوشی فقط با شارژر سیمی راهی بازار می‌شود که آن هم سرعت بسیار بالایی دارد. اما اگر به شارژ گوشی با شارژر بی‌سیم تمایل دارید، می‌توانید شارژر بی‌سیم شرکت وان‌پلاس را که همراه با گوشی عرضه می‌شود، به صورت جداگانه خریداری کنید که ۵۰ واتی است و با در نظر گرفتن اینکه وان‌پلاس ۹ پرو هم از شارژر بی‌سیم با این سرعت پشتیبانی می‌کند، کاربر می‌تواند باتری آن را از ۰ تا ۱۰۰ در مدت تنها ۴۳ دقیقه شارژ کند که حتی بیشتر از زمانی است که برخی از پرچم‌دارهای کنونی برای شارژ از طریق شارژر سیمی نیاز دارند.

لازم به ذکر است رسیدن به این میزان از سرعت با شارژر بی‌سیم تنها با در اختیار داشتن گوشی وان‌پلاس ۹ پرو و شارژر خود شرکت میسر است و تست صورت گرفته هم با استفاده از این دو محصول بوده. این شارژر به کاربر اجازه می‌دهد گوشی را چه در حالت افقی و چه در حالت عمودی روی آن قرار دهد و شارژ کند. حتی امکان تماشای ویدیو حین شارژ بی‌سیم هم وجود دارد.

نکته‌ی جالب در رابطه با این شارژر، فن درونی آن است. از آن جایی که به خاطر سرعت بالا، گرمای زیادی از این شارژر تولید خواهد شد، وان‌پلاس برای آن یک فن در نظر گرفته که خب صدای بلندی دارد اما شرکت یک حالت شب هم برای آن در نظر گرفته برای زمانی که کاربر می‌خواهد حین شارژ گوشی کنار آن بخوابد. در این صورت ظاهرا سرعت فن و در نتیجه‌ صدای آن کاهش پیدا می‌کند.

اگر وان‌پلاس قیمت مناسبی برای شارژر بی‌سیم خود در نظر بگیرد، کاربران کمترین نگرانی را از بابت شارژ گوشی خود چه در حالت بی‌سیم و چه در حالت سیمی خواهند داشت. چرا که درون جعبه‌ی وان‌پلاس ۹ پرو یک شارژر سیمی ۶۵ واتی قرار دارد که می‌تواند گوشی را در مدت زمان تنها ۲۹ دقیقه از ۰ تا ۱۰۰ به طور کامل شارژ کند.

لازم به ذکر است گوشی وان‌پلاس ۹ هم از شارژر بی‌سیم با سرعت ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند که شاید سرعت بسیار کمی باشد اما خب این موضوع را به فال نیک می‌گیریم چون تا به حال هیچ یک از مدل‌های استاندارد از پرچم‌دارهای وان‌پلاس به این فناوری مجهز نشده بودند.

وان‌پلاس ۹ احتمالا نمایشگر با رفرش‌ریت متغیر ۱ تا ۱۲۰ هرتز خواهد داشت

