دوربین کانن EOS R5c سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد

به نظر می‌رسد که کانن قصد دارد به‌زودی از دوربین کانن EOS R5c رونمایی کند. برای اطلاع باید بگوییم که این دوربین جدید در واقع نسخه‌ی سینمایی دوربین کانن EOS R5 است که اکنون این شرکت عرضه می‌کند. از جمله مشخصات فنی این دوربین می‌توان به سیستم خنک‌‌کننده‌ی فعال برای جلوگیری از داغ شدن این دوربین و همچنین ویژگی پرطرفدار کانن Log 2 اشاره کرد.

به نظر می‌رسد که مشخصات فنی این دوربین جدید کانن مشابه دوربین کنونی کانن EOS R5 است. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که این دوربین جدید دارای ویژگی‌هایی مانند سنسوری با رزولوشن ۴۵ مگاپیکسل و توانایی فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K است.

به‌نظر می‌رسد که کانن در این دوربین جدید بسیاری از ویژگی‌ها مهم و کاربردی کانن EOS R5 را حفظ کرده است و فقط قصد داشته تا برخی مشکل‌های موجود در دوربین کانن EOS R5 را برطرف کند. همان‌گونه که در خبر‌ها هم مطرح شد یکی از بزرگترین‌ مشکل‌های دوربین کانن EOS R5 در هنگام فیلم‌برداری، داغ شدن بیش از حد این دوربین است.

داغ شدن بیش از حد این دوربین باعث می‌شود که مدت زمان فیلم‌برداری با این دوربین محدود شود و کاربران نتوانند به مدت زیادی با این دوربین فیلم‌برداری کنند. گویا کانن قصد دارد تا این مشکل را در دوربین کانن EOS R5c برطرف کند.

با توجه به مطرح شدن خبر‌هایی مبنی بر استفاده از سیستم انتقال حرارت فعال در این دوربین جدید، انتظار می‌رود که بدنه‌ی این دوربین در مقایسه با دوربین کانن EOS R5، بزرگتر باشد. همچنین می‌توان گفت که به دلیل استفاده از سیستم انتقال حرارت در این دوربین، دوربین کانن EOS R5c می‌تواند در زمان فیلم‌برداری با رزولوشن ۴K و با کیفیت بالا، ۴K و به صورت ۶۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۸K و به صورت ۳۰ فریم در ثانیه، این کار را به مدت بیشتری انجام دهد.

سایت Canon Rumors در گزارش جدیدیش درباره‌ی این دوربین می‌گوید: «می‌توان خبرهای منتشر درباره‌ی این دوربین را تأیید کرد و ما انتظار داریم که کانن از این دوربین در اواخر سال ۲۰۲۱ یا اوایل سال ۲۰۲۲ رونمایی کند.»

این سایت در ادامه درباره‌ی این دوربین می‌گوید: «این دوربین جدید کانن که احتمالا کانن EOS R5c نام خواهد داشت و دارای سنسور تصویری یکسان با دوربین کانن EOS R5 است. همچنین این دوربین جدید کانن تمام ویژگی‌‌های دوربین کانن EOS R5 را در زمان فیلم‌برداری ارائه می‌دهد.»

«با توجه به استفاده‌ی کانن از سیستم خنک‌کننده‌ی فعال در این دوربین، بدنه‌ی دوربین کانن EOS R5c در مقایسه با دوربین کانن EOS R5 بزرگتر است و کاربران علاوه‌بر فیلم‌برداری می‌توانند از این دوربین برای عکاسی هم استفاده کنند. دوربین EOS R5c همچنین دارای C-Log 2 است.»

بدون شک اضافه شدن قابلیت کانن Log 2 یک ویژگی خیلی مهم برای افراد فعال در زمینه‌ی فیلم‌برداری و تولیدکنندگان محتوا است. برای اطلاع باید بگوییم که دوربین کانن EOS R5 تنها داری کانن Log 1 است. در گذشته شایعه‌های مختلفی منتشر شده‌اند که پیش‌بینی کرده‌اند که کانن قصد دارد با منتشر کردن به‌روزرسانی نرم‌افزاری C-Log 2 و C-Log 3 را به دوربین کانن EOS R5 اضافه کند.

با توجه به این موضوع که زمان رونمایی از دوربین کانن EOS R5c نزدیک است و اینکه کانن دوست دارد تا دوریبن‌های سینمایی خود را از سایر دوربین‌هایش متمایز کند، ممکن است حالت‌های مربوط به Log تنها مختص دوربین کانن EOS R5c باشد.

بدون شک وجود این قابلیت‌های جدید و رفع مشکل داغ شدن دوربین کانن EOS R5 در این دوربین، باعث می‌شود که کاربران بسیار زیادی مشتاق رونمایی و عرضه‌ی این دوربین توسط کانن باشند.

