سامسونگ بزرگ‌ترین سازنده‌ی تراشه‌های حافظه است ولی از نظر پردازنده‌های موبایل در رتبه‌ی پایین‌تری قرار دارد. این کمپانی در تلاش است با ارائه‌ی تراشه‌های اگزینوس برای دیگر شرکت‌ها موقعیت خود را در این حوزه بهبود ببخشد ولی هنوز موفقیت قابل توجهی به دست نیاورده است. بر اساس یک گزارش جدید، سامسونگ در سال گذشته‌ی میلادی در بازار جهانی تراشه‌های موبایل در رتبه‌ی پنجم قرار گرفته است.

طبق گزارش شرکت Strategy Analytics، سامسونگ از نظر درآمد به دست آمده ۹ درصد از بازار جهانی تراشه‌های موبایل را در اختیار دارد. در رتبه‌ی اول تا پنجم هم به ترتیب نام شرکت‌های کوالکام (۳۱ درصد)، اپل (۲۳ درصد)، مدیاتک (۱۸ درصد) و هواوی (۱۸ درصد) دیده می‌شود. بازار جهانی پردازنده‌های موبایل در سال گذشته به لطف تقاضای زیاد برای قابلیت ۵G حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنین باید به تقاضای زیاد برای تراشه‌های ۵ نانومتری و ۷ نانومتری هم اشاره کنیم که سود زیادی برای سامسونگ و TSMC به ارمغان آورده است.

گفته می‌شود تراشه‌های ۵ و ۷ نانومتری ۴۰ درصد از کل تراشه‌های عرضه شده در سال ۲۰۲۰ را تشکیل می‌دهند. سال گذشته، بیش از ۹۰۰ میلیون تراشه با پردازشگر مختص هوش مصنوعی فروخته شده است. در بازار تراشه‌های تبلت‌ها هم سامسونگ از نظر درآمد به دست آمده در رتبه‌ی پنجم قرار دارد. اپل با داشتن سهم بازار ۴۸ درصدی حرف اول را می‌زند و در رتبه‌های بعدی نام شرکت‌های اینتل (۱۶ درصد)، کوالکام (۱۴ درصد) و مدیاتک (۸ درصد) دیده می‌شود.

سهم بازار تراشه‌های موبایل تا حد زیادی به فروش گوشی‌های سامسونگ بستگی دارد اما این شرکت قصد دارد با فروش تراشه‌های خود به شرکت‌های دیگر، درآمد به دست آمده از این حوزه را افزایش بدهد. این شرکت کره‌ای سال گذشته به دلیل عملکرد ضعیف اگزینوس ۹۹۰ مورد انتقادات گسترده‌ای قرار گرفت.

با این حال تراشه‌هایی مانند اگزینوس ۱۰۸۰ و اگزینوس ۲۱۰۰ از امکانات بسیار بهتری بهره می‌برند و نشان‌دهنده‌ی توجه بیشتر سامسونگ به تراشه‌های خود هستند. این شرکت همچنین مشغول همکاری با AMD برای ارائه‌ی پردازنده‌های گرافیکی Radeon به تراشه‌های اگزینوس است.

چرا سامسونگ برای رقابت جدی با کوالکام انگیزه‌ی کافی ندارد؟

منبع: Sam Mobile

The post سامسونگ رتبه‌ی پنجم بازار تراشه‌ی موبایل را کسب کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala