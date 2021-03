طی هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی در مورد مبهم بودن سرنوشت گوشی رول‌شونده‌ی ال‌جی منتشر شده است و در همین رابطه باید به گزارش‌های مربوط به احتمال فروش بخش موبایل ال‌جی نیز اشاره کنیم. اگرچه مقامات رسمی این شرکت کنار گذاشتن گوشی موردنظر را همواره تکذیب کرده‌اند، اما حالا در رابطه با این ادعای آن‌ها مدرک جدیدی به دست آمده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، گوشی رول‌شونده‌ی ال‌جی گواهی بلوتوث SIG را دریافت کرده است و طبق این گواهی، از بلوتوث ۵.۲ پشتیبانی می‌کند. همچنین در این گواهی، LM-R910N به عنوان شماره مدل این گوشی ذکر شده است و در این زمینه منابع دیگری هم به همین شماره مدل اشاره کرده‌اند. اگرچه اطلاعات دیگری از این گوشی فاش نشده، اما دریافت همین گواهی مدرک موثقی برای عرضه‌ی این گوشی در آینده‌ی نزدیک است.

در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری، پشتیبانی از بلوتوث ۵.۲ به ما کمک می‌کند که حدس و گمان‌هایی را مطرح کنیم. اگرچه طبق شایعات این گوشی با اسنپدراگون ۸۸۸ عرضه خواهد شد، اما احتمال بهره‌گیری از اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس یا اسنپدراگون ۷۶۸G هم وجود دارد. همانطور که احتمالا می‌دانید، ال‌جی برای گوشی‌های نوآورانه‌ی خود مانند گوشی وینگ علاقه‌ی زیادی به استفاده از تراشه‌های پرچم‌دار ندارد.

با وجود ارائه‌ی این مدرک، هنوز در رابطه با تاریخ عرضه‌ی آن نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. اما حداقل به نظر می‌رسد دیر یا زود گوشی موردنظر به دست کاربران خواهد رسید. اگر ال‌جی می‌خواهد اولین گوشی رول‌شونده‌ی جهان را راهی بازار کند، وقت چندانی ندارد. در بین شرکت‌های مختلفی که مشغول توسعه‌ی چنین گوشی هوشمندی هستند، باید به اوپو اشاره کنیم که مدتی قبل گوشی مفهومی مبتنی بر این تکنولوژی را معرفی کرد و ظاهرا در حال آماده‌سازی آن برای عرضه به بازار است.

چرا گوشی‌های رول شونده اهمیت زیادی دارند؟

