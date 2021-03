وان‌پلاس سه‌شنبه‌ی آینده از گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ رونمایی می‌کند. در آن رویداد، اگرچه گوشی‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کنند اما قرار است از ساعت هوشمند وان‌پلاس هم رونمایی شود که مدت‌هاست شایعات زیادی پیرامون آن می‌شنویم. در جدیدترین خبرهای منتشر شده در رابطه با این محصول هم گفته شده که ظاهر این ساعت بسیار شبیه به گلکسی واچ اکتیو ۲ سامسونگ خواهد بود.

یکی از کاربران یوتیوب با نام Lewis Hilsenteger از کانال Unbox Therapy یوتیوب (این فرد با همین نام کاربری در توییتر هم فعالیت می‌کند)، تصویری از ساعت هوشمند وان‌پلاس را منتشر کرد که با نگاهی به آن می‌توانیم شباهت بسیار زیاد آن با ساعت هوشمند سامسونگ یعنی گلکسی واچ اکتیو را کاملا حس کنیم. این ساعت هم از نمایشگری دایره‌ای شکل بهره می‌برد اما اینکه از لحاظ مشخصات و قابلیت‌ها هم به واچ اکتیو شباهت دارد یا خیر باید منتظر ماند و دید.

نمایشگر این ساعت حواشی بسیار کمی دارد و تا حدودی هم کوچک است. اینکه وان‌پلاس عمدا چنین طراحی را برای ساعت خود در نظر گرفته یا خیر مشخص نیست اما با در نظر گرفتن خبرهایی که پیرامون این محصول منتشر شده، می‌توانیم حدس بزنیم سه‌شنبه‌ی آینده یکی از بهترین ساعت‌های هوشمند در محدوده‌ی قیمتی مناسب رونمایی خواهد شد که می‌تواند به‌راحتی رقبای قدرتمند خود را به چالش بکشد.

مدلی که تصویر آن منتشر شده، بند مشکی آن را نشان می‌دهد. حال اینکه آیا این ساعت در رنگ‌بندی‌های مختلف یا با جنس بدنه‌ی متفاوت هم در دسترس قرار می‌گیرد یا خیر موضوعی است که باید برای مشخص شدن آن کمی منتظر بمانیم. البته شایعات کنونی پیرامون ساعت هوشمند وان‌پلاس از این موضوع حکایت دارند که یک مدل نقره‌ای رنگ هم در دست ساخت قرار دارد بنابراین می‌توان انتظار داشت برای این ساعت از بندی با رنگ متفاوت استفاده شود.

در رابطه با قیمت و تاریخ دقیق عرضه‌ی این محصول خبر رسمی منتشر نشده اما با استناد بر شایعات گذشته می‌توانیم بگوییم وان‌پلاس قصد دارد آن را در یک اندازه‌ی ۴۶ میلی‌متری راهی بازار کند. قابلیت‌ها و امکانات سلامتی و ورزشی هم به اندازه‌ی کافی در این محصول وجود دارد تا آن را به یکی از بهترین گزینه‌های بازار بدل کند بنابراین از این لحاظ جای نگرانی نخواهد بود.

شرکت چینی همچنین اولین ساعت هوشمند خود را به استاندارد ضد آب IP68 مجهز کرده تا کاملا ضد آب باشد. این یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای خرید یک ساعت هوشمند به حساب می‌آید چون ساعت گجتی است که بیشتر در معرض آب قرار می‌گیرد. از قابلیت‌های دیگر این ساعت می‌توان به ۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی، تشخیص خودکار فعالیت‌های بدنی و فناوری Warp Charge اشاره کرد که تنها با ۲۰ دقیقه شارژ می‌تواند انرژی ساعت را برای فعالیت در مدت یک هفته تامین کند.

مثل بسیاری از ساعت‌های مدرن و مجهز بازار، این گجت هم از قابلیت‌هایی چون پایش ضربان قلب و سنجش میزان اکسیژن خون بهره می‌برد. گفته می‌شود سیستم‌عامل این محصول به جای WearOS گوگل، یک سیستم‌عامل سفارشی خواهد بود. وان‌پلاس واچ به همراه پرچم‌داران سری وا‌پلاس ۹، سه‌شنبه‌ی هفته‌ی آینده رونمایی خواهد شد.

ساعت هوشمند وان‌پلاس واچ احتمالا ۳ فروردین رونمایی می‌شود

منبع: PhoneArena

The post ساعت هوشمند وان‌پلاس ظاهری شبیه به گلکسی واچ اکتیو خواهد داشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala