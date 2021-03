شیائومی قصد دارد به‌زودی از دو گوشی شیائومی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا رونمایی کند. در همین راستا به‌تازگی شاهد اخذ گواهی ۳C توسط آن‌ها بودیم که نشان می‌دهد شیائومی می ۱۱ پرو و اولترا از فناوری شارژ سریع ۶۷ واتی پشتیبانی خواهند کرد.

در حال حاضر یک مدل استاندارد از گوشی‌های سری می ۱۱ شیائومی رونمایی و رسما وارد بازارهای جهانی شده که یک آداپتور شارژر ۵۵ واتی نیز درون جعبه‌ی آن حضور دارد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا از فناوری شارژ سریع ۶۷ واتی پشتیبانی می‌کنند. این موضوعی است که اگرچه رسما توسط شیائومی اعلام نشده اما با حضور این دو گوشی در لیست گواهی ۳C متوجه آن شدیم.

دو گوشی با شماره مدل M2102K1C و M2102K1AC که مربوط به شیائومی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا هستند ظاهرا با یک شارژر ۶۷ واتی مشابه با شماره مدل MDY-12-ES در دست ساخت قرار دارند که اوایل امسال هم گواهی TUV Rheinland را دریافت کرده بود. البته به طور دقیق، شماره مدل برای مدل‌های پرو و اولترا به ترتیب MDY-12-EU و MDY-12-ET است منتها چون دو حرف آخر به بازار عرضه اشاره دارد، بنابراین باید انتظار داشته باشیم دو شارژر کاملا مشابه برای دو گوشی در نظر گرفته شود.

در حال حاضر در بین گوشی‌های شیائومی، می ۱۰ اولترا با شارژر قدرتمند ۱۲۰ واتی خود رکورددار در زمینه‌ی سرعت شارژ است. متاسفانه این گوشی فقط در بازار چین در دسترس قرار دارد و تا به این لحظه وارد هیچ بازاری جز چین هم نشده. البته سری گوشی‌های گیمینگ بلک شارک ۳ هم از شارژرهای ۶۵ واتی پشتیبانی می‌کنند. این یعنی گوشی‌های شیائومی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا در بازارهای جهانی، بهترین گوشی‌های شرکت چینی از لحاظ سرعت شارژ خواهند بود.

متاسفانه در رابطه با تاریخ عرضه‌ی این گوشی‌ها خبر دقیق و رسمی منتشر نشده اما با در نظر گرفتن شایعات مختلفی که پیرامون آن‌ها وجود دارد، می‌توانیم امید‌وار باشیم این اتفاق به‌زودی رخ دهد. حداقل به نظر می‌رسد نیمه‌ی اول سال جاری، قطعا این اتفاق رخ خواهد داد. با این حال باید منتظر ماند و دید شیائومی چه برنامه‌هایی در سر دارد.

