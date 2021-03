مشخصات کلیدی و طراحی گوشی بلک شارک ۴ در یک ویدیو فاش شد

بلک شارک ۴ در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۰ رونمایی می‌شود. بنابراین چیزی تا معرفی یکی از قدرتمندترین و بهترین گوشی گیمینگ بازار باقی نمانده و خب طبیعی است هر روز خبرهای بیشتری در رابطه با این گوشی منتشر شود. در جدیدترین خبر منتشر شده پیرامون بلک شارک ۴ شاهد طراحی ظاهری و همچنین برخی از مشخصات کلیدی آن بودیم که در یک ویدیو به تصویر کشیده شدند.

بلک شارک ۴ و ۴ پرو جدیدترین گوشی‌های گیمینگ شرکت بلک شارک هستند که سه‌شنبه‌ی آینده رسما رونمایی می‌شوند. طی روزهای اخیر خبرهای زیادی رابطه با این دو گوشی شنیدیم اما به‌تازگی یک گیمر چینی توانسته به مدل استاندارد این سری دسترسی پیدا کرده و آن را مورد بررسی قرار دهد. او یک ویدیو از کار با این گوشی منتشر کرد که به لطف آن توانستیم از طراحی ظاهری و برخی از قابلیت‌های کلیدی بلک شارک ۴ باخبر شویم.

روی پنل جلویی دستگاه برخلاف بسیاری از گوشی‌های گیمینگ دیگر موجود در بازار از جمله مدل‌های قبل بلک شارک، به جای حاشیه‌ی باریک، شاهد یک حفره‌ی بسیار کوچک برای تعبیه‌ی دوربین سلفی هستیم. بنابراین شاید بتوان این گوشی را یکی از کم حاشیه‌ترین گوشی‌های گیمینگ بازار دانست. روی فریم راستی هم تریگرهای مکانیکی تعبیه شده‌اند که در بلک شارک ۳ پرو هم شاهد حضور آن‌ها بودیم. همچنین در بین این تریگرها، سنسور اثرانگشت دیده می‌شود که با کلید پاور ادغام شده است.

روی پنل پشتی دستگاه اما سیستم خنک‌کننده و قاب محافظ قرار داشت. به همین خاطر نتوانستیم شکل واقعی آن را در ویدیو مشاهده کنیم. هرچند تصویر آن در پوسترهای مختلفی به نمایش درآمده که از ظاهر نسبتا متفاوت آن به نسبت سری‌های قبل خبر می‌دهد. آنچه که مشخص است، حضور سه دوربین و یک فلش LED درون ماژولی مستطیل شکل و بسیار باریک است که بخش کوچکی از پنل پشتی را به خود اختصاص داده. متاسفانه از نوع دوربین و کیفیت آن‌ها بی‌خبریم اما خب این موضوع برای یک گوشی گیمینگ آنقدرها هم حائز اهمیت نیست.

لازم به ذکر است به‌تازگی تایید شده که بلک شارک ۴ و ۴ پرو به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز خواهند شد که پردازنده‌ی فوق‌العاده قدرتمندی است. با توجه به شایعاتی که در رابطه با این گوشی‌ها منتشر شده، ظاهرا بلک شارک ۴ با نمایشگری ۶.۶۷ اینچی با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر ۱۲۰ واتی با قابلیت شارژ گوشی از ۰ تا ۱۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه راهی بازار می‌شود.

شما عزیزان می‌توانید در زیر، تصاویر رسمی را که حساب رسمی بلک شارک از مدل استاندارد سری جدید در ویبو منتشر کرده مشاهده کنید.

گوشی شیائومی بلک شارک ۴ با خنک‌کننده‌ی بهتر و اسنپدراگون ۸۸۸ عرضه می‌شود

