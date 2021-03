هدست واقعیت ترکیبی اپل سیستم ردیابی چشم خواهد داشت

به نظر می‌رسد که هدست واقعیت ترکیبی اپل دارای سیستم پیشرفته‌ای برای ردیابی چشم است. تحلیلگر محصولات اپل، مینگ چی کو، در گزارش جدیدی به سرمایه‌گذاران این موضوع را اعلام کرده است و این گزارش توسط سایت MacRumors بدست آمده است.

گویا این سیستم ردیابی چشم دارای یک فرستنده و گیرنده است و می‌تواند حرکت‌های چشم را تشخیص دهد و آن‌ها را تحلیل کند. این سیستم همچنین می‌تواند با استفاده از اطلاعات بدست آمده و الگوریتم‌های توسعه داده شده، اطلاعات و تصاویر مربوط را به کاربر نشان دهد.

کو در گزارش خود درباره‌ی هدست واقعیت ترکیبی اپل می‌گوید: «سیستم تشخیص چشم توسعه داده شده توسط اپل دارای یک فرستنده و گیرنده است. دستگاه فرستنده‌ی این سیستم می‌تواند که امواجی متشکل از طول موج‌های مختلف و نور نامرئی را ارسال کند و قسمت فرستنده می‌تواند که تغییرات رخ داده در نور نامرئی را در اثر بازگشت آن از چشم تشخیص دهید و از بازگشت این نور برای تشخیص حرکت‌های چشم استفاده کند.»

کو می‌گوید که نگاهی به هدست‌های کنونی نشان می‌دهد که کاربران برای استفاده از این هدست‌ها باید کنترلر‌هایی را در دست خود بگیرند که انجام این کار باعث می‌شود که کاربران نتوانند تجربه‌ی مجازی روانی را داشته باشند.

او عقیده دارد که استفاده از سیستم تشخیص دهنده‌ی چشم توسط اپل مزایای مختلفی را خواهد داشت. از جمله مزیت‌های این سیستم تشخیص دهنده‌ی چشم می‌توان به غرق شدن در محیط مجازی توسط کاربر اشاره کرد که کاربر در این تجربه با محیط خارجی خود تجربه‌ی یکپارچه‌ای را دارد.

علاوه‌بر این، کاربران می‌تواند که از این سیستم تشخیص دهنده‌ی چشم برای کنترل این محیط مجازی استفاده کنند. همچنین این سیستم می‌تواند با ردیابی حرکت‌های چشم، قسمت‌هایی از محیط مجازی را که کاربر به آن نگاه می‌کند را تشخیص دهد و تصاویر مربوط به قسمت‌های خارج از محدوده‌ی دید کاربر را با رزولوشن پایین‌تری نمایش دهد تا بار محاسباتی بر روی پردازنده کاهش پیدا کند.

با وجود مطرح شدن این اطلاعات توسط مینگ چی کو، اما هنوز نمی‌دانیم که این سیستم توسعه داده شده توسط اپل آیا قادر به تشخیص عنبیه چشم کاربران هم هست یا نه. البته کو می‌گوید که با توجه به مشخصات فنی این هدست، ممکن که است که این سیستم بتواند عنبیه چشم کاربر را تشخیص دهد.

کو می‌گوید که اگر این هدست دارای قابلیت تشخیص عنبیه باشد، کاربران می‌توانند از آن برای استفاده از قابلیت Apple Pay در زمانی که این هدست را به چشم دارند، استفاده کنند. البته باید بگوییم که این اولین‌باری نیست که شایعه‌هایی درباره‌ی وجود سیستم تشخیص چشم در هدست واقعیت ترکیبی اپل مطرح می‌شود.

در گذشته هم اطلاعات مختلفی منتشر شدند که ادعا می‌کردند این هدست واقعیت ترکیبی دارای یک سیستم تشخیص دهنده‌ی چشم پیشرفته خواهد بود. همچنین شایعه‌هایی وجود دارند که ادعا می‌کنند که اپل در این هدست از تعداد بسیار زیادی دوربین برای ردیابی حرکت‌های دست استفاده خواهد کرد.

کو در اوایل این ماه گفته بود که اپل قصد دارد تا هدست واقعیت ترکیبی خود را در اواسط سال ۲۰۲۲ عرضه کند. کو همچنین مدعی شده بود که بعد از عرضه‌ی هدست واقعیت ترکیبی، اپل قصد دارد تا از یک عینک واقعیت افزوده در سال ۲۰۲۵ رونمایی کند.

شایعه‌های منتشر شده قبلی ادعا می‌کردند که هدست اپل دارای هر دو قابلیت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی خواهد بود. پشتیبانی از هر دو این قابلیت‌ها در این هدست باعث می‌شود که این هدست شبیه به هدست‌ها واقعیت ترکیبی موجود در بازار شود.

اطلاعات قبلی همچنین نشان می‌دهند که اپل در این هدست واقعیت ترکیبی از نمایشگر‌های Micro-OLED ساخت سونی استفاده خواهد کرد تا این هدست در زمان خلق تجربه‌ی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد.

نشریه‌ی بلومبرگ هم پیش‌تر گفته بود که این هدست بیشتر یک دستگاه با قابلیت‌های واقعیت مجازی است و می‌تواند که محیط‌های سه بعدی مجازی را برای انجام کارهایی مانند انجام بازی‌های کامپیوتری، مشاهده‌ی فیلم‌ و ارتباط برقرار کردن با دیگر افراد ارائه دهد.

البته به نظر می‌رسد که قابلیت‌های واقعیت افزوده‌ی به کار رفته در این هدست محدود شده باشد و اپل قصد داشته باشد که برای انجام بازی‌های کامپیوتری، در این هدست از پردازنده‌‌ی قدرتمندی استفاده کند.

به نظر می‌رسد که این هدست اپل یک دستگاه قابل حمل و با وزنی کمتر از هدست‌های واقعیت مجازی موجود در بازار باشد. البته باید بگوییم که گویا این هدست قیمت بالایی خواهد داشت و اپل قصد دارد آن را با قیمتی در حدود ۱۰۰۰ دلار در آمریکا عرضه کند.

هدست واقعیت مجازی اپل با ۶ لنز و سنسور LiDAR سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شود

