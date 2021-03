سامسونگ آپدیت جدیدی برای بهبود عملکرد دوربین سری گلکسی S20 منتشر کرد

سامسونگ به‌تازگی آپدیت جدیدی برای پرچم‌دارهای سری گلکسی S20 منتشر کرد که ظاهرا برای بهبود عملکرد دوربین این گوشی‌هاست.

سامسونگ اوایل سال گذشته از گوشی‌های سری گلکسی S20 رونمایی کرد. مدل استاندارد و پلاس از این سری از دوربین‌های معمولی و مشابه هر پرچم‌دار دیگری بهره می‌بردند اما S20 اولترا برای اولین بار در بین پرچم‌دارهای شرکت با یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی راهی بازار شد. همچنین این گوشی جز اولین گوشی‌هایی به حساب می‌آمد که از زوم ۱۰۰ برابری دیجیتال بهره می‌برد. با این حال یک سری مشکلات در فوکوس خودکار باعث شد این گوشی نتواند آنطور که باید خودنمایی کند.

سامسونگ اما طی به‌روزرسانی‌های مختلف این مشکل را تا حد زیادی بهبود بخشید و از میزان گله و شکایت کاربران از بابت عملکرد دوربین هم کاسته شد. طی بررسی‌های مجدد صورت گرفته توسط وب‌سایت DXOMARK هم حداقل مدل اولترا توانست پیشرفت بسیار خوبی را به نسبت تست اولیه از خود به نمایش بگذارد و اکنون حتی جایگاه بهتری از S21 اولترا دارد. اما خب شركت کره‌ای به‌تازگی، آپدیت جدیدی را برای این گوش‌ها عرضه کرد که با هدف بهبود هرچه بیشتر کیفیت دوربین در نظر گرفته شده.

آپدیت دوربین گوشی‌های گلکسی S20 فعلا برای کاربران آلمانی منتشر شده و ۵۰۰ مگابایت هم حجم دارد. در توضیحات مربوط به آن هم فعلا فقط به دوربین و بهبود عملکرد آن اشاره شده و خب مشخص نیست آیا رفع مشکلات در بخش‌های دیگر هم با این آپدیت انجام خواهد گرفت یا خیر.

متاسفانه از این بابت که کدام بخش از دوربین این گوشی‌ها به لطف این آپدیت جدید بهبود پیدا می‌کند باخبر نیستیم و جزئیات بیشتر در این رابطه طی هفته‌های آینده که گوشی‌های بیشتری در سراسر جهان این به‌روزرسانی را دریافت کردند مشخص خواهد شد. لازم به ذکر است این‌ به‌روزرسانی با شماره‌ی G98xxXXU7DUC7 راهی گوشی‌های گلکسی S20 خواهد شد.

اگر از پرچم‌داران سری S20 استفاده می‌کنید، آیا این به‌روزرسانی را دریافت کرده‌اید؟

