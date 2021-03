وان‌پلاس در سال ۲۰۲۰ تمرکز خود را به غیر از گوشی‌های پرچم‌دار به سمت گوشی‌های ارزان‌تر معطوف کرد. ارزان‌ترین گوشی این شرکت نورد N10 نام دارد که با قیمت ۲۹۹ دلار راهی بازار شد حالا یکی از افشاگران، تصاویر رندر نسل بعدی این گوشی موسوم به وان‌پلاس نورد N1 5G را منتشر کرده است.

طبق این تصاویر، طراحی گوشی موردنظر تا حد زیادی مبتنی بر سری وان‌پلاس ۹ است که قرار است این گوشی‌ها سه روز دیگر در تاریخ ۳ فروردین معرفی شوند. در ماژول دوربین این گوشی برخلاف نسل قبلی به جای ۴ دوربین فقط ۳ دوربین دیده می‌شود. احتمالا شاهد دوربین اصلی و اولترا واید خواهیم بود ولی به جای سنسور تشخیص عمق و ماکرو، دوربین مفیدتری تعبیه خواهد شد.

از دیگر تغییرات هم می‌توانیم به فریم فلزی براق اشاره کنیم. جانشین نورد N10 به جای سنسور اثر انگشت در پنل پشتی، این سنسور را در لبه‌ی کناری تعبیه کرده است که به عنوان دکمه‌ی پاور هم انجام وظیفه می‌کند. در لبه‌ی پایینی هم اسپیکر، پورت USB-C و جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری دیده می‌شود.

نمایشگر وان‌پلاس نورد N1 از نظر طراحی تفاوتی با نسل قبلی ندارد و همچنان شاهد بهره‌گیری از همان صفحه‌نمایش ۶.۴۹ اینچی حفره‌دار خواهیم بود. البته در رابطه با تغییر رزولوشن و رفرش ریت هنوز نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. متاسفانه در زمینه‌ی مشخصات سخت‌افزاری این گوشی هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. با توجه به اینکه نسل قبلی یکی از بهترین گوشی‌های ۵G ارزان‌قیمت بود، نسل بعدی آن هم احتمالا حرف زیادی برای گفتن دارد.

