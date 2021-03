جورج ژائو، مدیرعامل آنر به‌تازگی در یکی از مصاحبه‌های خود با یک رسانه‌ی چینی اعلام کرد گوشی‌های سری مجیک این شرکت از نماینده‌های سری P و میت هواوی نیز بهتر خواهند بود.

همانطور که می‌دانید، سال گذشته آنر بعد از سال‌ها همکاری با هواوی، بالاخره از شرکت چینی جدا شد و مسیر خود را در پیش گرفت. تحریم‌های بسیار سنگین دولت آمریکا چه از لحاظ سخت‌افزاری و چه از لحاظ نرم‌افزاری، به شدت هواوی را زمین‌گیر کرد و آنر هم به عنوان زیرمجموعه‌ی این شرکت، تحت تاثیر منفی این تحریم‌ها قرار گرفت. بنابراین به نظر می‌رسید جدایی بهترین گزینه‌ای بود که روی میز قرار داشت.

آنر اکنون به عنوان یک شرکت مستقل عمل می‌کند، به دور از تحریم‌های کذایی و برنامه دارد با قدرت بسیار زیادی، مسیری را که به‌تازگی در آن پا نهاده طی کند. شرکتی که دیگر نام بزرگی چون هواوی را به عنوان پشتوانه‌ی خود نمی‌بینید و باید به تنهایی به کسب اعتبار و محبوبیت در بازار بپردازد. البته در دوره‌ای که آنر زیر مجموعه‌ی هواوی بود، آنقدر محصولات باکیفیت و قدرتمند از آن شاهد بودیم که تقریبا می‌توان گفت به صورت صد درصدی به عملکرد خوب آن اطمینان داریم، منتها باید دید این جدایی تا چه اندازه روی دید کاربران تاثیر خواهد گذاشت.

آنر اما برای امسال و سال‌های پیش رو برنامه‌های بسیار زیادی در سر دارد. جورج ژاو، مدیرعامل حال حاضر این شرکت، طی یک مصاحبه با یکی از رسانه‌های چینی، در رابطه با برنامه‌های آنر برای آینده و همچنین چالش‌های پیش رو توضیحاتی ارائه داد. اینطور که به نظر می‌رسد، آن‌ها اکنون با کوالکام همکاری خوبی تشکیل داده‌اند و قرار است به‌زودی از یک گوشی مجهز به اسنپدراگون ۸۸۸ از سری مجیک (Magic) هم رونمایی کند.

مهم‌ترین بخش این مصاحبه هم ادعای جورج ژاو بود مبنی براینکه گوشی جدید از سری آنر مجیک بهتر از گوشی‌های کنونی سری P و میت خواهد بود. مشخص نیست چرا مدیرعامل آنر برای تعریف و تمجید از عملکرد خوب گوشی مورد انتظار خود، آن‌ها را با گوشی‌های هواوی مقایسه کرد اما خب در بین صحبت‌های خود به این موضوع نیز اشاره داشت که جدایی آن‌ها از هواوی در نهایت احترام و بدون هیچ مشکلی صورت گرفت.

با این حال آنر اکنون یک شرکت مستقل و قدرتمند به حساب می‌آید و حتی با AMD و اینتل هم به عنوان تامین‌کننده‌ی پردازنده‌های سری جدید از لپ‌تاپ‌های آنر مجیک‌بوک وارد مذاکره شده. البته فعلا نه اسمی از محصولی برده شده و نه تاریخی برای رونمایی از آن اعلام شده به همین خاطر هیچ اطلاعی از جزئیات برنامه‌های شرکت نداریم.

ژاو اما در میان صحبت‌های خود گفت که گوشی‌های جدید این شرکت از دوربین بهتر و پردازنده‌های قدرتمندتر بهره می‌برند چرا که تیم سازنده اکنون مشغول همکاری با شرکای خارجی نظیر کوالکام و گوگل است و نه یک نیروی داخلی مثل هواوی. پیش از این شنیده بودیم آنر قصد دارد تابستان امسال از یک گوشی با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ رونمایی کند. بنابراین انتظار داریم طی ماه‌های آینده خبرهای بیشتری پیرامون برنامه‌های این شرکت برای آینده دریافت کنیم.

با این حال در مصاحبه‌ی جورج ژاو بیشتر به برنامه‌های کلی آنر و البته چالش‌هایی که آن‌ها به عنوان یک شرکت مستقل با آن مواجه هستند اشاره شد که شامل مواردی نظیر جابجایی به دفتر کار جدید، همکاری با تیم جدید، R&D مستقل و … می‌شوند که خب زمان‌بر و نیازمند سرمایه‌ی زیاد است. به همین خاطر انتظار نداریم به این زودی محصولی قدرتمند از این شرکت را شاهد باشیم.

نظر شما در رابطه با آنر چیست؟ فکر می‌کنید به عنوان یک شرکت مستقل آیا آنر می‌تواند در بازار پررقابت گوشی‌های هوشمند عملکرد خوبی داشته باشد؟

