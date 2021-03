شیائومی می ۱۱ اولترا به سنسور دوربین ISOCELL GN2 سامسونگ مجهز خواهد شد

ماه گذشته یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری یعنی Ice Universe در حساب رسمی خود در توییتر اعلام کرد شیائومی می ۱۱ اولترا اولین گوشی خواهد بود که در آن از سنسور جدید سامسونگ یعنی ISOCELL GN2 استفاده خواهد شد. امروز اما تصاویری از می ۱۱ اولترا منتشر شده که نشان می‌دهد گفته‌های Ice Universe حقیقت داشته.

سامسونگ در ماه فوریه‌ی امسال از بزرگ‌ترین سنسور دوربین گوشی با نام ISOCELL GN2 رونمایی کرد که به نسبت نمونه‌های گذشته هم پیکسل‌های بزرگ‌تری دارد و هم در مصرف انرژی بهینه‌تر عمل می‌کند. چند وقت پیش بود که Ice Universe مدعی شد شیائومی می ۱۱ اولترا اولین میزبان این سنسور قدرتمند خواهد بود. حال تصاویری از ماژول دوربین بزرگ این گوشی منتشر شده که گفته‌های Ice Universe را تایید می‌کند.

البته پیش از این Digital Chat Station، از معروف‌ترین افشاگران چینی هم گفته بود که در ماه مارس و آوریل امسال (ماه کنونی و بعدی سال جاری)، شیائومی یک رونمایی بزرگ خواهد داشت که احتمالا منظور وی گوشی‌های می ۱۱ اولترا و می ۱۱ پرو بود. دو گوشی که طبق خبرهای منتشر شده‌ی اخیر، از سنسور مشابه و همچنین نمایشگر کوچک روی پنل پشتی بهره می‌برند.

سنسوری که از آن صحبت می‌کنیم همان ISOCELL GN2 نام دارد و ساخت سامسونگ است. طبق گفته‌های Ice Universe، با اندازه‌ی ۱/۱.۱۲ اینچ، باید GN2 را بزرگ‌ترین سنسوری بدانیم که تا به این لحظه درون یک گوشی هوشمند مورد استفاده قرار گرفته. سامسونگ این سنسور را با پیکسل‌های بزرگ ۱.۴ میکرومتری طراحی کرده که اینبار به جای وضوح بیش از ۱۰۰ مگاپیکسل، تنها ۵۰ مگاپیکسل بزرگی دارد.

این سنسور از فناوری ترکیب پیکسلی ۴ به ۱ هم بهره می‌برد که گفته می‌شود به عملکرد دوربین گوشی در نور شب کمک بسیار زیادی خواهد کرد. همچنین سیستم فوکوس خودکار جدید که Dual Pixel Pro نام دارد باعث می‌شود دوربین گوشی بتواند بهتر و سریع‌تر روی سوژه فوکوس کند. البته اینکه در عمل چقدر شاهد پیشرفت خواهیم بود موضوعی است که برای مشخص شدن آن باید تا رونمایی رسمی از نماینده‌های شیائومی و بررسی عملکرد آن‌ها منتظر بمانیم.

سنسور قدرتمند GN2 تنها نقطه قوت می ۱۱ اولترا نخواهد بود. چون گفته می‌شود در این گوشی یک لنز پریسکوپی ۴۸ مگاپیکسلی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت که قابلیت بزرگ‌نمایی دیجیتال ۱۲۰ برابری و اپتیکال ۵ برابری خواهد داشت. سومین سنسور هم ۴۸ مگاپیکسلی فوق عریض خواهد بود. شیائومی سال گذشته با معرفی می ۱۰ اولترا هم بزرگ‌نمایی دیجیتال ۱۲۰ برابری را ارائه داده بود اما خب کیفیت در بزرگ‌نمایی بالا با افت محسوسی مواجه می‌شد. حال باید دید آیا شیائومی توانسته در می ۱۱ اولترا و احتمالا می ۱۱ پرو این مشکل را که خب برای همه‌ی گوشی‌ها با این میزان از بزرگ‌نمایی وجود دارد تا حدودی بهبود بخشد یا خیر.

شیائومی هنوز تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی این دو گوشی خود مشخص نکرده اما انتظار داریم این اتفاق در آینده‌ای نزدیک رخ دهد. شنیده بودیم اواخر ماه مارس ممکن است این اتفاق رخ دهد که خب فعلا فقط ۱۰ روز تا پایان ماه مارس زمان باقی مانده و انتظار داریم طی روزهای آتی خبرهای بیشتری از شیائومی در این رابطه بشنویم.

شیائومی می ۱۱ پرو و می ۱۱ اولترا از فناوری شارژ سریع ۶۷ واتی پشتیبانی می‌کنند

منبع: GSMArena

The post شیائومی می ۱۱ اولترا به سنسور دوربین ISOCELL GN2 سامسونگ مجهز خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala