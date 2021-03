اپل قوانین خود را برای روسیه تغییر داد؛ این کار چه عواقبی دارد؟

از آغاز ماه آوریل (ماه بعدی میلادی)، کاربران روسی بعد از خرید آیفون‌ها با یک مرحله‌ی اضافی برای راه‌اندازی روبرو می‌شوند. این یعنی در کنار سوالات مربوط به زبان و فعال‌سازی سیری، آن‌ها با صفحه‌ی جدیدی روبرو می‌شوند که این افراد را به نصب برخی اپلیکیشن‌های روسی ترغیب می‌کند. طی دو سال گذشته، مقامات مسکو شرکت اپل را برای این موضوع تحت فشار گذاشتند و اپل هم در نهایت تسلیم شد. اما این اقدام، پیامدهایی فراتر از مرزهای روسیه خواهد داشت.

روسیه در سال ۲۰۱۹ قانون جدیدی تصویب کرد که تمام کامپیوترها، گوشی‌های هوشمند، تلویزیون‌های هوشمند و دیگر گجت‌هایی که در این کشور به فروش می‌رسند، باید همراه با تعدادی از اپلیکیشن‌های روسی تأیید شده توسط دولت ارائه شوند. بعد از ماه‌ها مذاکره، اپل دولت روسیه را راضی کرده که این اپلیکیشن‌ها از پیش بارگذاری نشوند و به کاربران حق انتخاب داده است. اما این تصمیم اپل می‌تواند الهام‌بخش دیگر رژیم‌های سرکوبگر برای خواسته‌های مشابه یا حتی بدتر شود.

آدریان شهباز، مدیر یکی از نهادهای فعال در حوزه‌ی حقوق بشر، می‌گوید: «این اتفاق در پی سال‌ها اعمال فشار قانونی بر شرکت‌های فعال در زمینه‌ی فناوری رخ داده و روسیه برای تغییر شکل اینترنت کارهای مختلفی را برای کنترل، سانسور و نظارت گسترده انجام داده است.» همچنین دولت روسیه به طور فزاینده‌ای مقررات سفت و سختی را برای شرکت‌های فناوری داخلی تحمیل کرده است.

تبعات قانون جنجالی

این قانون مربوط به قرارگیری اپلیکیشن‌های روسی در گجت‌ها به عنوان «قانون علیه اپل» مطرح شد زیرا اگر اپل از این قانون تبعیت نمی‌کرد، باید به طور کامل از بازار روسیه خارج می‌شد. اما حالا دولت روسیه برای اپل استثنا قائل شده ولی شرکت‌های اندرویدی از این مزیت بهره‌مند نشده‌اند.

میخائیل کلیماروف، مدیر اجرای انجمن حفاظت از اینترنت روسیه، می‌گوید که معتقد است قانون اپلیکیشن‌های از پیش نصب‌شده نقش دوگانه برای کرملین ایفا می‌کند. از یک طرف دولت با استفاده از آن می‌تواند اپلیکیشن‌هایی که قادر به کنترل آن‌ها است، ترویج کند و از طرف دیگر قادر به دستکاری بیشتر بازار تکنولوژی خواهد بود.

این قانون، هر فروشنده‌ای که کامپیوترها و گوشی‌های هوشمند ناسازگار با این قانون را به فروش برسانند، جریمه می‌کند و در این میان شرکت تولیدکننده جریمه نمی‌شود. البته اپل از جمله شرکت‌هایی است که محصولات خود را به طور مستقیم در روسیه به فروش می‌رساند. «کلیماروف» می‌گوید: «این قانون می‌تواند برای از بین بردن خرده‌فروش‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و توزیع‌کنندگان بزرگ هم قیمت‌های خود را افزایش خواهند داد.»

فشار دولت‌ها بر شرکت‌های فناوری

این اولین باری نیست که یک دولت استبدادی اپل را تحت فشار قرار می‌دهد و همچنین اولین باری نیست که اپل با این خواسته‌ها موافقت می‌کند. به عنوان مثال، اپل برای ادامه‌ی حضور در چین از یک سرویس ذخیره‌سازی ابری داخلی برای داده‌های آی‌کلاود و کلیدهای رمزگذاری استفاده می‌کند. همچنین هنگامی که دولت چین درخواست می‌دهد، اپل اپلیکیشن‌های موردنظر را از اپ استور چین حذف می‌کند.

از دیدگاه اقتصادی و امنیت ملی، تمایل دولت‌ها برای ترغیب شهروندان به استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی تا حدی قابل درک است. اما در عمل، این اقدامات در حال از بین بردن آزادی اینترنت و مفهوم وب جهانی غیرمتمرکز هستند. اگرچه اپل همچنان برای کاربران روسی حق انتخاب ارائه می‌دهد، اما همین اقدام باعث می‌شود که تعداد زیادی از کاربران، اپلیکیشن‌های روسی را نصب کنند.

اگرچه این اپلیکیشن‌ها توسط دولت توسعه پیدا نکرده‌اند، اما کرملین مانند بسیاری از دولت‌های مستبد، دسترسی گسترده‌ای درون اکوسیستم اینترنت خود دارد. توزیع گسترده‌ی اپلیکیشن‌های تایید شده توسط دولت روسیه می‌تواند دسترس مقامات این کشور به داده‌های کاربران را افزایش دهد.

هنوز معلوم نیست که آیا روسیه در نهایت قصد دارد اینترنت خود را قطع کند یا اینکه در نهایت شبکه‌ی اینترنت هیبریدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روی هم رفته این رویکرد اپل در قبال این موضوع، دولت‌های دیگر کشورها را ترغیب می‌کند که اپل را برای دستیابی به منافع استبدادی خود تحت فشار قرار دهند.

۱۰ ویجت آیفون که زندگی شما را آسان‌تر می‌کنند

منبع: Arstechnica

The post اپل قوانین خود را برای روسیه تغییر داد؛ این کار چه عواقبی دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala