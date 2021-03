به‌تازگی تیزری از گوشی وان‌پلاس ۹R 5G منتشر شده که نشان می‌دهد نماینده‌ی مورد انتظار وان‌پلاس به تریگرهای گیمینگ مجهز خواهد شد. این در حالی است که این گوشی قرار است به عنوان پرچم‌دار مقرون به صرفه از سری وان‌پلاس ۹ راهی بازار شود.

وان‌پلاس قرار است در تاریخ ۲۳ مارس امسال (۳ فروردین) از گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ خود رونمایی کند. پرچم‌دارانی که شامل سه گوشی در مدل‌های استاندارد، پرو و R می‌شوند و در این بین، وان‌پلاس ۹R 5G ضعیف‌ترین خواهد بود. البته وان‌پلاس هنوز رسما در رابطه با این گوشی خبری منتشر نکرده اما شعبه‌ی هندوستان این شرکت پستی را در توییتر منتشر کرده که بخشی از این گوشی را به تصویر کشده.

با نگاهی به این تصویر که روی آن هم نام وان‌پلاس ۹R 5G دیده می‌شود، به این معنا که تصویر مربوطه متعلق به این گوشی است، می‌بینیم که روی فریم کناری آن، تریگرهای گیمینگ تعبیه شده. البته گوشی به شکل کامل در این تصویر به نمایش درنیامده چون فقط برآمدگی‌های تریگر هستند که باعث می‌شود متوجه شویم تصویر، مربوط به یک گوشی است. اینطور که به نظر می‌رسد، وان‌پلاس ۹R 5G قرار است یک گوشی گیمینگ باشد که در کنار دو پرچم‌دار معمولی در دسترس قرار می‌گیرد. پیش‌تر هم شنیده بودیم وان‌پلاس در محصولات جدید خود توجه زیادی به قابلیت‌های گیمینگ داشته و می‌خواهد محصولاتی همه فن حریف را راهی بازار کند.

هرچند مشخص نیست آیا تریگرهای گیمینگ تنها لوازم جانبی وان‌پلاس ۹R 5G خواهند بود یا باز هم لوازم دیگری برای بهبود تجربه‌ی کاربری برای این گوشی در نظر گرفته می‌شود. همچنین نمی‌دانیم آیا این تریگرها با مدل پرو و استاندارد از این سری سازگار خواهند بود یا منحصرا برای وان‌پلاس ۹R طراحی شده‌اند. البته برای مطلع شدن از این موضوع هم نیازی نیست مدت زمان زیادی را منتظر بمانیم چون حدودا ۳ روز تا زمان رونمایی از این محصولات زمان باقی مانده و به‌زودی تمام جزئیات مربوط به این موضوع را متوجه خواهیم شد.

۵ ویژگی که از گوشی وان‌پلاس ۹R انتظار داریم

