با توجه به خبری که به‌تازگی منتشر شده، به نظر می‌رسد بلک شارک قصد دارد گوشی‌های گیمینگ جدید خود یعنی بلک شارک ۴ و ۴ پرو را به نمایشگری ۶.۶۷ اینچی با رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتزی مجهز کند.

بلک شارک قصد دارد در تاریخ ۲۳ مارس امسال (۳ فروردین) از گوشی‌های سری بلک شارک ۴ رونمایی کند. محصولات گیمینگی که تا به این لحظه خبرهای متعددی پیرامون آن‌ها شنیدیم و جز یک سری جزئیات، به نظر می‌رسد از تمام قابلیت‌های آن‌ها باخبر باشیم. با این حال خبرهای مربوط به این دو محصول هنوز هم منتشر می‌شوند که در جدیدترین آن‌ها، خود بلک شارک رسما تایید کرده که دو گوشی جدید این شرکت به نمایشگری ۶.۶۷ اینچی با رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتزی مجهز می‌شوند.

نمایشگری که برای این سری در نظر گرفته شده ساخت سامسونگ بوده و پنل آن از نوع E4 AMOLED است. از قابلیت‌های جذاب این نمایشگر می‌توان به نرخ الگوبرداری چند لمسه ۷۲۰ هرتزی اشاره کرد. همچنین روی قسمت بالایی این نمایشگر یک حفره را شاهد هستیم که محل تعبیه‌ی دوربین سلفی است.

دانلود mp4

البته بلک شارک دقیقا مشخص نکرده آیا هر دو گوشی از نمایشگری با پنل E4 AMOLED بهره خواهند برد اما خب می‌توانیم با اطمینان بگوییم مدل پرو حتما به آن مجهز می‌شود. پیش از این، خبرهایی که در رابطه با این دو گوشی منتشر می‌شده به تجهیز آن‌ها به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ اشاره داشت که بهترین پردازده‌ی موجود برای استفاده در گوشی‌های اندرویدی است. همچنین بلک شارک ۴ پرو در مدل پایه‌ی خود به ۸ و در قدرتمندترین مدل خود به ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز خواهد شد. مدل استاندارد این سری هم طبق شنیده‌های فعلی در دو رنگ و با پنل پشتی با طرحی متفاوت به نسبت سری‌های گذشته راهی بازار می‌شود.

دانلود mp4

در ماه ژانویه‌ی امسال بود که بلک شارک تیزری از شارژر ۱۲۰ واتی و باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای سری بلک شارک ۴ منتشر کرد. بنابراین می‌توانیم بگوییم این دو گوشی به این باتری و شارژر مجهز خواهند شد. اگر کیفیت و وضوح نمایشگر در هر دو گوشی برابر باشد، شاید این باتری و شارژر برای هر دو مدل در نظر گرفته شود اما خب در رابطه با شارژر مطمئن هستیم که حداقل درون جعبه‌ی مدل پرو حضور خواهد داشت. از قابلیت‌های دیگر این گوشی‌ها می‌توان به سیستم خنک‌کنندگی پیشرفته‌تر به نسبت قبل اشاره کرد که می‌تواند دمای پردازنده را تا ۱۸ درجه کاهش دهد.

فعلا مشخص نیست کدام ویژگی این دو گوشی را از هم متمایز خواهد کرد اما خب نیازی هم نیست که مدت زمان زیادی را برای دانستن این موضوع منتظر بمانیم چرا که دو روز دیگر شاهد رونمایی از آن‌ها خواهیم بود.

مشخصات کلیدی و طراحی گوشی شیائومی بلک شارک ۴ فاش شد

منبع:‌ GSMArena

The post بلک شارک ۴ و ۴ پرو به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتز مجهز می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala