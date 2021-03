هر ساله گوشی‌هایی که دور انداخته می‌شوند، هزاران تن زباله الکترونیکی تولید می‌کنند. گوشی‌های ماژولار راهکاری ارزان‌تر و سازگار با محیط زیست برای این مشکل ارائه می‌دهند. یک گوشی ماژولار ساده‌ترین نوع گوشی برای تعمیر و ارتقا محسوب می‌شوند. شما به راحتی می‌توانید آن را باز کنید و بدون اینکه به دیگر بخش‌ها آسیب برسد و یا گارانتی را از دست بدهید، قادر به تعویض قطعه‌ی موردنظر خواهید بود.

ایده‌ی اصلی چنین گوشی‌هایی این است که از پس تعمیر و نگهداری گوشی‌های خود بربیایید و در نتیجه عمر گوشی بیشتر شود. اما بخش‌های قابل تعویض تنها تفاوت این نوع گوشی‌ها با گوشی‌های معمولی نیست. بنابراین در ادامه به گوشی‌های ماژولار و چگونگی کارکرد آن‌ها می‌پردازیم.

ماژولار در برابر نیمه ماژولار

گوشی‌های کاملا ماژولار به راحتی باز می‌شوند و می‌توانید قطعات آن را جدا کنید. این یعنی بدون استفاده از تجهیزات خاص، تعویض قطعات مختلف امکان‌پذیر می‌شود. گوشی‌های Fairphone 3 و ۳+ از طرف شرکت Fairphone و همچنین گوشی Shift6M ساخت شرکت SHIFT تنها به پیچ‌گوشتی درون جعبه‌ی گوشی‌های خود نیاز دارند. برخی از قطعات آن‌ها مانند تکه‌های لگو به راحتی از بدنه خارج می‌شوند. همچنین باید بگوییم که باز کردن این گوشی‌ها تأثیری بر گارانتی ندارد.

برخی از گوشی‌ها هم نیمه ماژولار هستند. این یعنی فقط بخش از قطعات را می‌توانید تعویض کنید. گوشی Librem 5 از شرکت Purism اینگونه است که به کاربران اجازه می‌دهد مودم، کارت وای‌فای و باتری را به راحتی تعویض کنند.

از دیگر گوشی‌های نیمه ماژولار می‌توانیم به گوشی‌هایی اشاره کنیم که از ماژول‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند. به عنوان مثال گوشی Doogee S95 Pro از شرکت Doogee و موتو Z از شرکت موتورولا مبتنی بر این مشخصه بوده‌اند. کاربران این گوشی‌ها می‌توانند ماژول‌هایی مانند باتری، اسپیکر و دیگر وسایل جانبی را خریداری کنند و این ماژول‌ها معمولا به طور مغناطیسی به گوشی وصل می‌شوند.

گوشی‌های نیمه ماژولار نسبت به گوشی‌های معمولی برای محیط‌زیست مفیدتر هستند اما به اندازه‌های گوشی‌های ماژولار حقیقی دوام نمی‌آورند. زیرا ماژول‌ها در حقیقت وسایل جانبی محسوب می‌شوند. به همین خاطر اگر قطعات حیاتی دچار مشکل شوند، باید برای تعویض و تعمیر آن‌ها هزینه‌ی قابل توجهی را پرداخت کنید.

کاهش ضایعات الکترونیکی

همانطور که گفتیم، یکی از مهم‌ترین مزایای گوشی ماژولار این است که دوام بیشتری دارد. گوشی‌های ماژولار به کاربران این امکان را می‌دهند که در زمان بروز مشکل، به راحتی قطعه‌ی موردنظر را تعمیر یا ارتقا دهند و با این کار زباله‌ی الکترونیکی کاهش می‌یابد.

اگرچه اخیرا سازندگان گوشی‌ها در حال کاهش اندازه‌ی بسته‌بندی این محصولات و استفاده از مواد بازیافتی هستند، اما این تلاش‌ها به طور کلی اهمیت خیلی زیادی ندارند. آمریکایی‌ها هر ساله حدود ۱۰۰ میلیون گوشی دور می‌اندازند و با این کار بیش از ۱۵ هزار تن زباله‌ی الکترونیکی ایجاد می‌شود. این یعنی بازیافت‌کنندگان نمی‌توانند جواب‌گوی چنین زباله‌های عظیمی باشند.

از طرف دیگر، گوشی‌های ماژولار به حقوق کارگران هم توجه زیادی نشان می‌دهند. همان‌طور که احتمالا می‌دانید، بسیاری از شرکت‌ها برای تولید حجم عظیمی از گوشی‌ها، کارگران را تحت فشار زیادی قرار می‌دهند. از طرف دیگر، شرکت‌های SHIFT و Fairphone که گوشی‌های ماژولار را تولید می‌کنند، به کارگران حقوق مناسب پرداخت می‌کنند و مزایای عادلانه‌ای ارائه می‌دهند.

تفاوت‌های سخت‌افزاری

هنگامی که به گوشی ماژولار نگاه می‌کنید، احتمالا ضخیم‌تر بودن آن‌ها توجه شما را جلب می‌کند. این موضوع به نحوه‌ی ساخت آن‌ها برمی‌گردد. گوشی‌های معمولی برای فشرده‌تر کردن بدنه، معمولا قطعات را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. از طرف دیگر، گوشی‌های ماژولار فضای بیشتری را اشغال می‌کنند زیرا دسترسی به قطعات باید آسان باشد و به راحتی از بدنه جدا شوند.

از آنجایی که باز کردن این نوع گوشی‌ها باید آسان باشد، گوشی‌های ماژولار معمولا ضد آب نیستند. البته با استفاده از یک کیس که تمام لبه‌ها را به طور کامل بپوشاند، تا حدی می‌توانید این ضعف را برطرف کنید. همچنین باید خاطرنشان کنیم شرکت‌های SHIFT و Fairphone همراه با گوشی‌های خود، کیس محافظ ارائه می‌دهند.

بهترین ویژگی در مورد گوشی‌های ماژولار این است که به راحتی می‌توانید برخی از قطعات را ارتقا دهید. به عنوان مثال قادر به تعویض دوربین، استفاده از باتری بزرگ‌تر یا ظرفیت بیشتر برای حافظه داخلی هستید. چنین کاری نه‌تنها منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود، بلکه تجربه‌ی کاربری را هم بهبود می‌بخشد.

تفاوت‌های نرم‌افزاری

در بین گوشی‌های ماژولار به دو نوع نرم‌افزار دسترسی دارید. گوشی Librem 5 از سیستم‌عامل شرکت Purism به نام PureOS استفاده می‌کند که تا زمان فعالیت گوشی موردنظر، به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری دریافت خواهد کرد. این یک سیستم‌عامل جدید محسوب می‌شود که بر روی حفاظت از داده و حریم خصوصی تمرکز کرده است.

از طرف دیگر، گوشی‌های موتو Z، فیرفون ۳ و ۳ پلاس و همچنین Shift6M همگی مبتنی بر اندروید هستند. اینکه تا چه مدت به روزرسانی‌های اندرویدی را دریافت خواهند کرد، به گوشی موردنظر بستگی دارد. اما در هر صورت می‌توانید از دیگر رام‌ها استفاده کنید تا بتوانید از جدیدترین نسخه‌های اندروید بهره‌مند شوید.

تفاوت هزینه‌ها

قیمت یک گوشی ماژولار تقریبا برابر با یک گوشی میان‌رده‌ی معمولی است اما روی هم رفته مدت بیشتری می‌توانید از آن استفاده کنید. اگرچه گوشی‌های معمولی هم قابل تعمیر هستند، اما برای این کار معمولا باید به تعمیرکار یا مراکز گارانتی سر بزنید و همین موضوع هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. اما قطعات ماژولار ارزان‌تر هستند و خود کاربران می‌توانند آن‌ها را نصب کنند که منجر به صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های سرویس می‌شود.

گوشی‌های معمولی قابل تعمیر هستند، اما شما نمی‌توانید دوربین آیفون را با یک دوربین بهتر تعویض کنید. اما گوشی‌های ماژولار به کاربران این حق انتخاب را می‌دهند که بدون خرید گوشی جدید، بتوانند از قطعات بهتری استفاده کنند.

گوشی‌های ماژولار در برابر گوشی‌های معمولی

با استفاده از گوشی‌های ماژولار، کاربران در کنار صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌توانند به حفظ محیط زیست هم کمک کنند. از همه مهم‌تر، باید بگوییم که برای انجام چنین کاری لازم نیست که قابلیت‌های گوشی را قربانی کنید. این نوع گوشی‌ها از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رقیب قدری برای گوشی‌های میان‌رده محسوب می‌شوند و در ضمن عمر بسیار طولانی‌تری دارند.

اگرچه شرکت‌هایی مانند ال‌جی و موتورولا در زمینه‌ی گوشی‌های نیمه ماژولار موفقیت چندانی به دست نیاوردند، اما شرکت‌هایی مانند Fairphone همچنان به ساخت گوشی‌های ماژولار ادامه می‌دهند و امیدواریم تنوع آن‌ها افزایش پیدا کند.

دوربین پریسکوپی چیست و چه کاربردی در گوشی‌های هوشمند دارد؟

منبع: Make Use Of

The post گوشی ماژولار چیست و چگونه کار می‌کند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala