اگرچه گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ در نیمه‌ی دوم تابستان سال ۲۰۲۱ رونمایی می‌شوند اما خب شایعات و خبرهای پیرامون گوشی‌های این سری از همین حالا هم در سراسر فضای مجازی منتشر می‌شوند. در جدیدترین خبر مربوط به این سری هم آمده که شرکت تایوانی می‌خواهد یک گوشی کوچک با نام ذن‌فون ۸ مینی را هم برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی به همراه پرچم‌داران خود رونمایی کند.

با توجه به خبرهای منتشر شده، ایسوس قرار است تابستان امسال از گوشی‌های سری ذن‌فون ۸ به عنوان پرچم‌دارهای جدید خود رونمایی کند. شرکت سال گذشته دو پرچم‌دار از سری ذن‌فون ۷ را با مدل‌های استاندارد و پرو راهی بازار کرد اما اینطور که به نظر می‌رسد امسال یک عضو دیگر هم به این مجموعه اضافه خواهد شد و در مجموع شاهد سه گوشی خواهیم بود. سیاستی که شرکت‌های بزرگی نظیر اپل و سامسونگ هم آن را در پیش گرفته‌اند و هر سال بیش از دو پرچم‌دار رونمایی می‌کند.

اما نکته‌ی جالب اینجاست که به نظر می‌رسد مدل سوم، یک گوشی کوچک و در واقع رقیب اصلی آیفون ۱۲ مینی خواهد بود. همانطور که می‌دانید، اپل به خاطر فروش بسیار پایین و دور از انتظار این گوشی خواسته تولید آن را به حداقل برساند چرا که با دانش کنونی شرکت‌های سازنده، تولید محصولی کوچک با باتری مناسب در حد و اندازه‌های یک پرچم‌دار خیلی ممکن نیست. حتی ردمی هم در تلاش بود این کار را انجام دهد اما هزینه‌ی ساخت بالا و همین مشکل باتری موانعی بود که شرکت چینی نتوانست آن‌ها را از میان بردارد.

اما به نظر می‌رسد ایسوس مصمم است این کار را انجام دهد. خبری که به‌تازگی منتشر شده نشان می‌دهد دو گوشی با نام رمز پیکاسو و V.o.d.k.a در دست ساخت قرار دارند که مدل اول مانند پرچم‌دارهای نسل قبل از نمایشگری ۶.۶۷ اینچی با پنلی از جنس OLED بهره می‌برد اما گفته می‌شود رفرش‌ریت آن به ۱۲۰ هرتز افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین اسنپدراگون ۸۸۸ هم قلب تپنده‌ی این محصول را تشکیل می‌دهد که خب جای تعجبی هم نداشت چون این گوشی پرچم‌دار ایسوس به حساب می‌آید. روی پنل پشتی گوشی نیز چهار دوربین تعبیه خواهد شد که به لطف مکانیزم مکانیکی، به عنوان دوربین سلفی نیز می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. مدل دیگر هم احتمالا رقیب جدی گلکسی S21 اولترا خواهد بود اما خب فعلا اطلاعات زیادی در رابطه با آن در اختیار نداریم.

مدل سوم اما هیجان‌انگیزترین و در عین حال کوچک‌ترین مدل این سری خواهد بود. سال گذشته سری ذن‌فون ۷ با نمایشگر ۶.۶۷ اینچی راهی بازار شدند اما به نظر می‌رسد ایسوس امسال می‌خواهد یک مدل را برای کاربرانی در نظر بگیرد که به گوشی‌هایی با اندازه‌ی کوچک تمایل دارند. نام رمزی که برای این گوشی در نظر گرفته شده S.a.k.e است و ایسوس هم قصد دارد آن را در قامت یک پرچم‌دار قدرتمند برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی راهی بازار کند؛ هرچند با در نظر گرفتن مشخصات فنی، نماینده‌ی ایسوس که احتمالا ذن‌فون ۸ مینی هم نام خواهد داشت، جذاب‌تر به نظر می‌رسد.

نمایشگری که برای این گوشی در نظر گرفته شده به احتمال زیاد ۵.۹۲ اینچی است که البته اندکی از آیفون ۱۲ مینی با نمایشگر ۵.۴ اینچی بزرگ‌تر هست منتها یک تعادل خوبی دارد که باعث می‌شود هم نیاز علاقه‌مندان به گوشی‌های کوچک برطرف شود هم اینکه بتوان موانعی که در مسیر ساخت یک گوشی کوچک وجود دارد را تا حدودی برطرف کرد. به عبارتی دیگر، ذن‌فون ۸ مینی به قدری بزرگ خواهد بود که باتری پرظرفیتی در آن مورد استفاده قرار گیرد و به قدری هم کوچک خواهد بود که بتوان به‌راحتی با یک دست با آن کار کرد.

آنچه که انتظار داریم از ایسوس ببینیم، کاهش وزن و ضخامت گوشی است. برای مثال پیکسل ۵ با اندازه‌ی نمایشگر ۶.۰ اینچ، حدودا ۱۵۱ گرم وزن دارد. آیفون ۱۲ مینی اما به لطف اندازه‌ی کوچک‌تر خود ۱۳۵ گرم است که در واقع باید گفت حدودا ۴۰ درصد از بسیاری از پرچم‌دارهای امروزی وزن کم‌تری دارد. از طرفی ذن‌فون ۷ حدودا ۲۳۰ گرم وزن داشت که آن را به یکی از سنگین‌وزن‌ترین گوشی‌های ۶.۶۷ اینچی در سال گذشته تبدیل کرده بود. بنابراین ایسوس باید بتواند تعادل خوبی را در این بخش بوجود بیاورد چون یکی از دلایل اصلی علاقه‌ی کاربران به گوشی‌های کوچک، وزن بسیار کم آن‌هاست.

اینطور که گفته می‌شود، سری ذن‌فون ۸ با همان مکانیزم مکانیکی دوربین راهی بازار می‌شوند و این یعنی ذن‌فون ۸ مینی با یک نمایشگر تمام صفحه طراحی می‌شود تا تمام فضای آن نمایشگر کوچک مورد استفاده قرار بگیرد. برخلاف آیفون ۱۲ مینی که بخشی از نمایشگر را برای تعبیه‌ی سنسور تشخیص چهره و دوربین سلفی از دست داده. در حال حاضر جز مواردی که به لطف وب‌سایت XDA-Developers در اختیار داریم، خبرهای زیادی پیرامون گوشی‌های جدید ایسوس منتشر نشده اما بی‌صبرانه منتظریم این اتفاق طی هفته‌ها یا ماه‌های آتی رخ دهد.

بسیار جالب خواهد بود ببینیم ایسوس با علم بر اینکه گوشی‌های کوچک در صورتی که باتری قدرتمندی نداشته باشند مورد پسند واقع نمی‌شوند، چه تدبیری در طراحی ذن‌فون ۸ مینی اندیشیده که قصد دارد آن را با نمایشگر ۵.۹۲ اینچی راهی بازار کند. شما عزیزان می‌توانید مشخصات احتمالی پرچم‌داران آینده‌ی ایسوس را در زیر مشاهده کنید. به خاطر داشته باشید این خبر فعلا در حد یک شایعه است و چیزی رسما تایید یا تکذیب نشده.

ایسوس ذن‌فون ۸ مینی

نام رمز: S.a.k.e

S.a.k.e شماره مدل: ASUS_ZS672KS/ASUS_I004D

ASUS_ZS672KS/ASUS_I004D پردازنده: اسنپدراگون ۸۸۸

اسنپدراگون ۸۸۸ اندازه‌ی نمایشگر: ۵.۹۲ اینچ

۵.۹۲ اینچ وضوح نمایشگر: ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ با پنلی از جنس OLED (ساخت سامسونگ با شماره مدل Samsung AMS667UU07)

۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ با پنلی از جنس OLED (ساخت سامسونگ با شماره مدل Samsung AMS667UU07) رفرش‌ریت نمایشگر: ۱۲۰ هرتز

۱۲۰ هرتز دوربین: دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی ساخت سونی (IMX686) و دوربین دوم با اندازه‌ی نامشخص ساحت سونی (IMX663)

ایسوس ذن‌فون ۸

نام رمز: Picasso

Picasso شماره مدل: ASUS_ZS672KS/ASUS_I004D

ASUS_ZS672KS/ASUS_I004D پردازنده: اسنپدراگون ۸۸۸

اسنپدراگون ۸۸۸ اندازه‌ی نمایشگر: ۶.۶۷ اینچ

۶.۶۷ اینچ وضوح نمایشگر: ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ با پنلی از جنس OLED (ساخت سامسونگ با شماره مدل Samsung AMS667UU07)

۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ با پنلی از جنس OLED (ساخت سامسونگ با شماره مدل Samsung AMS667UU07) دوربین اصلی: دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی ساخت سونی (IMX686)

دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی ساخت سونی (IMX686) دوربین دوم: ۱۲.۲ مگاپیکسلی (نامشخص) ساخت سونی (IMX363)

۱۲.۲ مگاپیکسلی (نامشخص) ساخت سونی (IMX363) دوربین سوم: ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با سنسور Omnivision OV08A

۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو با سنسور Omnivision OV08A پردازشگر بصری Pixelworks i6

ایسوس ذن‌فون ۸ پرو

نام رمز: V.o.d.k.a

V.o.d.k.a شماره مدل: ASUS_ZS675KW/ASUS_I007D

ASUS_ZS675KW/ASUS_I007D پردازنده: اسنپدراگون ۸۸۸

فعلا اطلاعات دیگری در رابطه با سایر مشخصات فنی و قابلیت‌های گوشی‌های سری ذن فون ۸ در اختیار نداریم اما انتظار می‌رود طی آینده‌ای نزدیک خبرهای بیشتری پیرامون آن‌ها بشنویم.

