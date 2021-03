به‌تازگی یک منبع ناشناس مدعی شده پرچم‌داران سری ویوو X60 قرار است به فناوری پیکسل شیفت مجهز شوند. اگر این گفته حقیقت داشته باشد، این سری را باید اولین گوشی‌هایی بدانیم که به این فناوری جذاب مجهز می‌شوند.

ویوو طی چند سال اخیر عملکرد بسیار خوبی در ساخت گوشی‌های هوشمند داشته؛ خصوصا در بخش عکاسی و فیلم‌برداری که اولین بار پیشرفت چشمگیر آن را با سری X50 و با مدل پرو آن شاهد بودیم. ویوو X50 پرو از لرزش‌گیر اپتیکال استاندارد بهره نمی‌برد و به جای آن از مکانیزم گیمبالی استفاده می‌کرد که به گفته شرکت، با الگوبرداری از گیمبال‌های حرفه‌ای طراحی شده و به کاربر این امکان را می‌داد حتی در حرکت و در شرایط نوری نامساعد هم تصاویری صاف و با کیفیت ثبت کند.

به گفته ویوو، عملکرد مکانیزم گیمبالی X50 پرو به گونه‌ای است که لنز را برخلاف حرکت و لرزش دست می‌چرخاند. به همین خاطر، دوربین حین عکاسی کاملا ثابت می‌ماند. همچنین لرزش‌گیر گیمبالی X50 پرو زاویه چرخش و محدوده ضد لرزش بزرگ‌تری از نمونه‌های اپتیکال در دیگر گوشی‌ها دارد. حالا اما به نظر می‌رسد یک فناوری جذاب دیگر در سری گوشی‌های جدید این شرکت بکار گرفته خواهد شد که پیکسل شیفت نام دارد.

اگر تاکنون با این نام در گوشی‌های هوشمند مواجه نشده‌اید حق دارید چرا که پیش از این غالبا پیکسل شیفت را در دوربین‌های DSLR شاهد بودیم، نه در گوشی‌های هوشمند. حال جالب اینجاست که ویوو X60 و دو مدل پرو و پرو پلاس از آن در حال حاضر در چین معرفی شده‌اند اما خبری از تجهیز آن‌ها به چنین فناوری را نشنیده بودیم. مدل چینی X60 پرو از پردازنده‌ی اگزینوس ۱۰۸۰ استفاده می‌کند و گفته می‌شود مدلی که ویوو قصد دارد راهی بازار جهانی کند، از اسنپدراگون ۸۷۰ بهره خواهد برد (مدل پرو پلاس به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ مجهز می‌شود). بنابراین در رویداد ۲۲ مارس که در واقع فردا رخ می‌دهد، باید انتظار خبرهای هیجان‌انگیزی را داشته باشیم.

اما می‌پردازیم به فناوری پیکسل شیفت. اگر نمی‌دانید این فناوری چیست و چه کمکی به گوشی‌ها در عکاسی می‌کند باید بگوییم در پیکسل شیفت همانطور که از نامش پیداست، سنسور دوربین در چهار جهت به صورت افقی به اندازه‌ی یک پیکسل حرکت می‌کند. هر باری هم که سنسور حرکت می‌کند، گوشی یک تصویر را ثبت می‌کند و با ترکیب هر چهار تصویر ثبت شده در مجموع، یک تصویر با چهار برابر جزئیات بیشتر به ثبت می‌رسد.

برخلاف نمایشگر که هر پیکسل از ساب‌پیکسل‌های متعددی بهره می‌برد، در سنسور دوربین‌های دیجیتال از الگوی بایر استفاده شده. به این معنا که هر پیکسل یک رنگ خاص را می‌بیند. رنگ‌های قرمز، آبی و سبز در معمولا در یک الگوی بایر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و یک صفحه‌ی سه‌رنگی را مطابق شکل زیر تشکیل می‌دهند. اما این ترتیب قرارگیری یک مشکل بسیار بزرگ دارد و آن هم پوشش رنگ‌هاست.

اگر به تصویر نگاه کنید می‌بینید که ۵۰ درصد صفحه را رنگ سبز و دو رنگ قرمز و آبی هم هر کدام ۲۵ درصد را تشکیل می‌دهند چرا که چشم انسان حساسیت بیشتری به رنگ سبز دارد. برای جبران خلا بوجود آمده از عملیات درون‌یابی استفاده می‌شود اما خب نتیجه‌ی نهایی خیلی دقیق نخواهد بود. در تصویر بالا می‌توانید نحوه‌ی انجام عملیان درون‌یابی را که demosaicing (فرایند تولید پیکسل جدید) نام دارد مشاهده کنید.

اما برای انجام بدون نقص این فرایند یک راه دیگر هم وجود دارد و آن، حرکت دادن سنسور است که طی آن هر پیکسل در یک لحظه به بالا و پایین و طرفین حرکت می‌کند. بدین ترتیب سنسور قادر خواهد بود خلا بوجود آمده در روش ابتدایی که در بالا به آن اشاره شد را پر کرده به صورت ۱۰۰ درصدی، تمام رنگ‌ها را تحت پوشش قرار دهد. شما عزیزان می‌توانید فرایند صورت گرفته طی این فناوری را در تصویر زیر مشاهده کنید.

البته گوگل هم از این فناوری در گوشی پیکسل ۳ استفاده کرده بود اما نه به شکلی که در اینجا به آن پرداختیم. پیکسل ۳ برای پیاده‌سازی این فرایند به لرزش و تکان طبیعی خود دست (نقطه مقابل لرزشگیر اپتیکال)‌ وابسته بود تا باعث تغییر حرکت سنسور شود. بدین ترتیب چندین تصویر در لحظه ثبت می‌شد و در نهایت به لطف الگوهای پردازش نرم‌افزاری تصویر که گوگل در آن استاد است، تصاویر ثبت شده با هم ترکیب می‌شدند و یک تصویر بسیار باکیفیت به ثبت می‌رسید.

اما خب به نظر می‌رسد ویوو برای انجام این کار روش کاملا متفاوتی را به نسبت گوگل در پیش خواهد گرفت و بار دیگر دست به دامن سیستم گیمبالی خواهد شد که بسیار دقیق‌تر از حرکت دست عمل می‌کند. جزئیات پیرامون این موضوع قطعا فردا بیشتر مشخص خواهد شد اما با توجه به آنچه که در اختیار داریم، به نظر می‌رسد ویوو X60 طی این تکنیک، ۸ تصویر خام ثبت می‌کند، یکی از آن‌ها را به عنوان تصویر نهایی در نظر گرفته و با استفاده از جزئیات ۷ تصویر دیگر، ضعف‌های تصویر نهایی را برطرف می‌کند. در نتیجه‌ی این کار، یک تصویر بدست می‌آید که هر پیکسل آن طبیعی‌ترین شکل از رنگ را به نمایش می‌گذارند و جزئیات بسیار بالایی هم خواهد داشت.

خبر خوب اما اینجاست که به گفته‌ی منبع، احتمالا هر چهار گوشی از سری ویوو X60 از فناوری جذاب پیکسل شیفت بهره می‌برند. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که پیکسل شیفت در ساده‌ترین شکل خود به ثبت تنها ۴ تصویر در لحظه و ترکیب آن‌ها نیاز دارد در حالی که ویوو می‌خواهد این فرایند را به کمک ۸ تصویر انجام دهد که خب قطعا نتیجه‌ی نهایی بهتر خواهد بود. (برخی از دوربین‌ها حتی ۲۵ تصویر ثبت می‌کنند). علاوه بر این‌ها، با ثبت ۸ تصویر، فرایند رندر ساب‌پیکسل‌ها هم بکار گرفته می‌شود که باعث افزایش وضوح تصویر نهایی و در نتیجه بهبود کیفیت زوم دیجیتال خواهد شد.

اگر درک فناوری پیکسل شیفت از طریق تصاویر بالا برایتان مشکل است، می‌توانید ویدیوی زیر را که سونی در رابطه با این قابلیت در دوربین آلفا ۷R IV منتشر کرده مشاهده کنید. توضیحات مربوط به این فناوری از ثانیه‌ی ۳۰ به بعد به نمایش در می‌آید.

به خاطر داشته باشید که پیکسل شیفت یک پدیده‌ی کاملا متفاوت به نسبت سنسور شیفت است. سنسور شیفت یک نوع تکنیک لرزشگیر برای جلوگیری از لرزش دست حین عکاسی است که در آیفون ۱۲ پرو مکس و به جای لرزشگیر اپتیکال تصویر بکار گرفته شده.

منبع:‌ GSMArena

